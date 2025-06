Vila alerta del peligro de incendio en los núcleos chabolistas del municipio

El Ayuntamiento de Ibiza alerta del peligro para la seguridad de los habitantes de los asentamientos y del resto de vecinos del municipio que implica la existencia de este tipo de núcleos chabolistas. La concejalía de Bienestar Social asegura, a las preguntas de este diario, que está encima de esta problemática. «Cada mes iremos actualizando los datos que tenemos sobre estas zonas a través de las visitas de la Policía Local y del Seprona [Servicio de Protección de la Naturaleza]. Ellos acuden a los asentamientos y van haciendo un censo de las personas que están allí», en palabras de la concejala de Bienestar Social, Lola Penín.

Así, alerta del peligro de incendio: «Estamos implicando al resto de administraciones, porque es un riesgo para la seguridad de quienes viven ahí, pero también para el resto de residentes en la isla. En estas zonas se cocina con butano, con carbón, se hacen hogueras en el suelo. No hay que normalizar esta situación porque son muchas las personas que están en peligro (...) Yo he estado en los asentamientos, hay butano por todas partes; unos tiene sus botellas de butano, otros carbón vegetal, otros hornillo». En mayo, el Ayuntamiento celebró una reunión con representantes del Consell, de la Policía Local, Servicios Sociales, Ibanat, técnicos municipales y Guardia Civil, incluido el Seprona de dicho cuerpo, que coincidieron en la necesidad de incrementar actuaciones coordinadas y urgentes, según explicó el Consistorio. «Convocamos esta reunión porque tenemos que implicar a todas las administraciones», reitera Penín.

Sobre el perfil de los asentados, señala que la mayoría cuentan con trabajo y son temporeros que se trasladan a la isla para trabajar durante la época estival. El año pasado, el Ayuntamiento tenía algo menos de 20 expedientes abiertos, explica la concejala. «Pero muchas veces tener un expediente abierto no quiere decir que estén activos, porque la administración puede abrir un expediente, pero luego hay personas que no acuden» a los servicios sociales municipales. De hecho, la mayoría de los asentados no acuden, detalla Penín. En total, el Ayuntamiento estima que hay alrededor de 400 personas en infraviviendas (caravanas o similares, coches, chabolas, cabañas o tiendas de campaña) repartidas en sa Joveria, es Gorg, Cas Mut, Ca n’Escandell, es Viver y Can Palau de Baix. «Los expedientes que tenemos abiertos en servicios sociales son mínimos en comparación con toda la gente que hay viviendo en estas zonas. Los servicios sociales hacemos visitas periódicas a los asentamientos, les ofrecemos la ayuda disponible que tenemos y luego ya es cuestión de que las personas acudan o no acudan, pero estamos abiertos para ayudar a todo el que lo necesite (...) Nosotros no vamos a mirar para otro lado», subraya la edil.

Acumulación de residuos

Penín también menciona que hay quien «elige este estilo de vida», pero matiza que ella, en tanto que concejala de Bienestar Social, está centrada «en el perfil de usuarios de bienestar social» y en ofrecer la atención a todo quien la requiera.

Por otra parte, Vila está haciendo llegar notificaciones a los propietarios de los terrenos con núcleos chabolistas «para que procedan a la limpieza y a la adecuación de los terrenos», recuerda Penín, quien añade que, aparte de la presencia de botellas de butano, en los asentamientos hay una importante acumulación de residuos. «Es verdad que es una situación compleja, pero también tenemos que velar por la seguridad de las personas».

El temor de muchos es que con este tipo de requerimientos lo que se consiga sea que el problema del chabolismo simplemente se desplace de un punto a otro, una vez que se haya procedido al desalojo de los asentamientos actuales, pero sin que desaparezca el fenómeno. Preguntada por esto, la edil señala: «El Ayuntamiento, dentro de sus competencias, está trabajando en la lucha contra el alquiler turístico ilegal y hemos cedido terrenos para construcción de viviendas de alquiler social. Sé que es una situación muy compleja, pero no vamos a normalizar esto. Entre todos tendremos que buscar una solución. Y que la gente que venga a trabajar, que venga de vacaciones, que lo haga con seguridad, porque el día que haya un accidente, un incendio, será un peligro». Por otro lado, recuerda que «desde siempre las ordenanzas prohíben acampar».

Después de haber acabado de hacer el requerimiento a todos los propietarios de esos terrenos para que restablezcan su estado habitual, «se emitirá un informe técnico y a partir de ahí se podrá actuar», indicó el Ayuntamiento.

Sobre el procedimiento cuando se detecta la presencia de menores en asentamientos, Penín afirma que «se trabaja con las familias para intentar que puedan salir de ahí»: «Pero si las familias no quieren y nosotros no detectamos indicios de riesgo grave, continuamos trabajando con estos casos. En caso de que se detecte que hay un indicio de riesgo grave, se informa a Protección de Menores y seguimos trabajando directamente con las familias para ayudar a esos niños y familias a salir de esta situación». Así, añade que el Consistorio dispone de recursos habitacionales para casos como estos, así como «ayudas económicas habitacionales». También avanza que se dotará al departamento de Bienestar Social de siete plazas más de técnicos.

Recuerda que este año se hará público un informe sobre los asentamientos en la isla elaborado por la Fundación Foessa, dependiente de Cáritas, y que ha contado con la financiación del Consell.