Tiroteos de película de un joven ibicenco con la policía en Barcelona

No se sabe por qué el joven ibicenco José Tur Roig se instaló en Barcelona a finales de los años 20 del siglo pasado. Probablemente emigró en busca de una vida mejor. Lo que sí se conoce es que allí se movió en ambientes turbios y acabó enfrascado en un tiroteo con la policía, dos tiroteos en realidad en el mismo día, y acabó herido y detenido. Aunque la peor parte se la llevó un agente de la desaparecida Guardia de Seguridad, que recibió dos impactos de bala y fue directo al hospital en estado crítico.

Los hechos ocurrieron en mayo de 1930, hace 95 años, en el barrio de Sant Andreu de Palomar, antiguo pueblo que había sido anexionado por la capital catalana en 1897, y tuvieron una amplia repercusión en diferentes periódicos de la época, entre ellos La Vanguardia, El Sol, El Heraldo, El Siglo Futuro... Diario de Ibiza se hizo eco unos días después de un suceso calificado de «peliculesco» por La Voz de Madrid. Las historias que cuentan unos y otros difieren en los matices, pero existe más o menos una versión definitiva.

Aunque hay que situar el contexto. Tur Roig había estado trabajando como jornalero en una finca barcelonesa conocida como Can Campanya a finales de los años 20, hasta que fue llamado a filas. Una vez licenciado del servicio militar regresó allí con la intención de recuperar su trabajo, pero su propietaria, la señora Rosa Dalmau, le rechazó. El joven ibicenco, de 24 años, intentó por todos los medios ser readmitido, incluso entrando por la fuerza en la finca y ocupando su cama para incorporarse al trabajo al día siguiente, pero fue en vano, y acabó amenazando de muerte a la dueña y a su familia.

La señora Dalmau, temiendo por su vida, ya que las amenazas más graves iban dirigidas a ella, fue a denunciar los hechos ante la Guardia de Seguridad y el Somatén, la conocida milicia civil armada afecta al régimen dictatorial de Primo de Rivera —aunque ya eran tiempos de la llamada ‘dictablanda’ de Berenguer—, encargada de mantener el orden público y las ‘buenas costumbres’.

Esto ocurrió el 8 de mayo de 1930. Para entonces, Tur Roig se había refugiado en una casa de campo de Sant Andreu llamada Can Pujadas, junto al cementerio. Hasta allí se desplazaron para detenerle dos agentes de la Guardia de Seguridad, uno de la Policía de Barcelona y un cabo del Somatén. Al llegar a la vivienda, el cabo y uno de los guardias se quedaron junto al camino para abortar una posible huida, mientras el otro guardia, Benito Roa según unos medios o Ros según otros, y el policía Teófilo Carol, o Querol, accedieron al interior.

El revólver, a mano

Tur Roig, que se olía que irían a por él, estaba prevenido y actuó con rapidez. Pese a que se encontraba tumbado en la cama en «paños menores», cuentan varios diarios, en cuanto oyó que llamaban a la puerta cogió un revolver que tenía a mano y disparó sin pensárselo dos veces y sin mediar palabra a los agentes de la autoridad, hiriendo a ambos. Fueron tres disparos. Uno arrebató parte del dedo índice de la mano derecha a Carol y sobre el destino de los otros dos hay versiones distintas. Según unos diarios, ambos acertaron en el vientre y el costado de Ros, según otros solo le dio uno.

Lo que ocurría mientras en la calle se lo cuenta a los medios el guardia Manuel Calcena. El agente y el somatenista oyeron las detonaciones y acto seguido vieron salir de la casa a un joven en bicicleta pedaleando furiosamente. Le dieron el alto, pero no solo no se detuvo, sino que sacó un revólver y se lió a tiros. Los agentes le respondieron con sus armas, pero nadie más resultó herido y el joven ciclista logró escapar.

Empapado en sangre

En ese momento Carol salió por la puerta cargando con Roa, que llevaba el uniforme empapado en sangre. El cabo del Somatén corrió hacia la carretera en busca de un vehículo para trasladar al guardia malherido. Cuando lo consiguieron le llevaron a la Quinta de Salud La Alianza, donde ingresó en estado crítico.

La Guardia de Seguridad pidió apoyo entonces a la Guardia Civil y agentes de ambos cuerpos comenzaron a hacer batidas por Sant Andreu en busca del ciclista, ya que pensaban que no podía estar lejos. No le encontraron y decidieron regresar a Can Pujadas para investigar.

José Tur no solo no había abandonado la casa, así que no era el ciclista misterioso, sino que había estado observando desde su ventana cómo era recogido el herido y las batidas policiales. Además, había invertido el tiempo en atrincherarse en su cuarto, aprovechando que había en su interior un pozo de dos metros de profundidad, que reforzó con un colchón y sacos de harina, según unas cabeceras, o cemento, según otras.

Cuando los guardias civiles se percataron de que Tur estaba dentro de la casa se fueron a por él a tiro limpio. El ibicenco respondió al fuego con fuego mientras pudo. Al final intentó ocultarse en el pozo, pero los agentes le descubrieron y le dispararon repetidamente. Cuando fue detenido, Tur presentaba tres heridas de bala en el antebrazo derecho, que estaba fracturado, y en los hombros, por lo que fue llevado de urgencia primero al dispensario de San Martín y finalmente al Hospital Clínico. Fue operado por el cirujano doctor Trías y quedó ingresado hasta que curaron sus heridas. Allí prestó declaración ante el juez Varela y negó obstinadamente su participación en los hechos, pese a las declaraciones contrarias tanto de los agentes de los diferentes cuerpos como del propietario de Can Pujadas, Menno Sabe, y los labriegos de la finca.

Atracos a taxistas

En la investigación se supo que Tur Roig ya estaba siendo buscado por un caso de atracos a taxistas, a los que solicitaban carreras a las afueras de la ciudad y una vez allí les amenazaban con pistolas simuladas, llamadas ‘pistolas de salón’, y les robaban todo lo que llevaban. En una de estas, el viajero le dijo al taxista que se llamaba José Tur Roig, aunque finalmente se supo que el atracador era un tal Hipólito Montoliú, por lo que se supone que éste, por alguna cuenta pendiente, intentó incriminar al ibicenco.

El guardia Benito Roa pasó varios meses ingresado en La Alianza y finalmente logró recuperarse de sus heridas.