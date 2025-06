Graban a una serpiente nadando en una cala de Ibiza

Las serpientes ya han conquistado tierra y mar en Ibiza. Una usuaria del grupo de Facebook 'Ibiza Winter Residents' ha compartido un vídeo en el que se ve a una culebra nadando, como una bañista más, en una cala de la isla.

Stefanie Daub ha compartido el vídeo junto a un mensaje: "Decían que salir en barco era buena idea... si te gusta nadar con serpientes". La mujer, que salió a navegar junto a unos amigos este fin de semana descubrió a la culebra en la zona de ses Balandres.

"Nadan los 700 o 1.000 metros hasta la isla de ses Margalides para comer lagartijas y huevos de halcón peregrino. Rezo para que los grandes halcones la hayan matado. Rezo para que las aves de los islotes se protejan de las serpientes que llegan nadando. ¡Qué horror!", se lee uno de los comentarios a la publicación. "Es muy importante matarla en el agua. ¿Por qué? Porque Ibiza tiene exactamente 24 subespecies de lagartijas. Si esta serpiente llega a un islote devorará fácilmente a todas", apunta.

"¿Desde cuándo las serpientes nadan en el mar?", pregunta otra usuaria en un comentario. "¡Qué peligro!".

"No me quiero meter al agua nunca más", dice otro.

La culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis) no supone ningún riesgo para los seres humanos (su mordedura no es venenosa, aunque sí molesta), on una amenaza para el medio ambiente y el ecosistema, ya que están poniendo en peligro una especie endémica, la lagartija pitiusa (Podarcis Pityusensis), que es además un icono de Ibiza y Formentera.