Quejas por las inscripciones para la 'Tríada Mediterránea' del Arqueológico de Ibiza

"El año pasado ya hubo problemas para inscribirse. Y este año, igual". Es una de las muchas quejas de quienes esta mañana estaban esperando que se abrieran las inscripciones para la primera jornada del popular ciclo 'Tríada Mediterránea', del Museo Arquelògico de Ibiza y Formentera. El Museo había anunciado que este lunes, día 9, a las 9 de la mañana, podrían incribirse a través del portal de cultura del Ayuntamiento de Ibiza.

Muchos de ellos estaban esta mañana, ya antes de las nueve, conectados al portal. "Es que el año pasado tenía tanta demanda que no era fácil apuntarse", justifican. Sin embargo, en la web municipal no aparecía nada de nada. La mayoría pensó que como no eran las nueve de la mañana, por eso no aparecía. Sin embargo, a las nueve tampoco se obró la magia. Comenzaron a llamar al Museo y al Ayuntamiento, donde no les pudieron decir más que había un error en la hora y que las inscripciones se abrirían a las diez.

Pero tampoco. Ni a las diez ni a las once ni a las doce... Nada de nada. A las 13.40 seguía sin funcionar. Muchos de ellos tienen la mosca detrás de la oreja. El año pasado no pudieron conseguir plaza en ninguna de las sesiones de conferencia con degustación, algo que achacan a que muchas de las plazas estaban asignadas previamente. "Lo que no puede ser es que llames a las 9.05 y ya no quedaran plazas. Es raro", comenta una de las afectadas. "Además, se supone que son plazas nominales y mucha gente apuntaba, igual, a diez o quince personas, eso no debería permitirse. Una cosa es que reserves para dos o tres, porque la mayoría de las veces la persona no va sola, pero diez...", continúan estas mismas personas, visiblemente enfadadas.

Desde el Ayuntamiento, que es quien este año gestiona las inscripciones, insistían a primera hora en que se trataba de un error en el horario. Sin embargo, pasadas ya las doce del mediodía achacaban la situación a un problema con la plataforma de venta de entradas, donde se hacen las inscripciones en el caso de los eventos gratuitos.

La sesión inaugural de este ciclo, este viernes a las 20 horas en la necrópolis, corre a cargo de Leonor Peña Chocarro, que imparte la conferencia 'Pan, aceite y vino: las bases de la alimentación medieval a partir de la arqueobotánica.