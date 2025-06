Mallorca mira el modelo de Ibiza para limitar la entrada de coches

El Consell de Mallorca mira de reojo cómo ha arrancado este verano en Ibiza la limitación de entrada de vehículos que está en vigor desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. El equipo comandado por el presidente insular, Llorenç Galmés, ultima detalles para presentar el borrador de la proposición de ley que por primera vez va a regular el desembarco de coches en la isla, una limitación al turismo que no tiene fecha, pero que no se puede demorar más para que arranque esta legislatura. A un gobierno del PP le ha tocado poner el cascabel al gato, el cascabel que en la anterior legislatura, con la socialista Catalina Cladera como presidenta insular, no prosperó cuando propuso la iniciativa Podemos, apoyado por Més per Mallorca. Corría el año 2022 y el PP de Vicent Marí ya lo estaba estudiando.

Aunque no falta consenso general ante la necesidad de frenar la saturación turística, en este caso en su rama vehicular, otro tema es poner de acuerdo a los grupos políticos para sacar la ley adelante y contener la ira de los sectores afectados. En la pitiusa mayor ya ha estallado la guerra —anunciada— con los grandes rent a cars y las navieras contra el gobierno de Marí. Los primeros recursos judiciales están en marcha. Visto desde sa Roqueta, ir a la cola, tras el estreno de los modelos de Formentera y de Ibiza, es una «ventaja» para avanzar en las negociaciones e ir introducir cambios para convencer al espectro político necesario.

¿Qué cupos habrá en la isla? ¿Cuál será el techo de coches en Mallorca? El presidente del Consell avanzó que se fijará cada uno o dos años. Los no residentes con casa en la isla solo podrán tener uno. Se aplicará una tasa en verano para los que no tributen en Balears (en Eivissa se paga 1 euro diario; están exentos los turistas de las islas) y se fijará un cupo máximo de vehículos de alquiler. Galmés presentó en octubre un estudio de carga del que han salido las propuestas. No fijaba un techo. Recogía una estimación de 2018, según la cual en un día de verano circulaban 75.000 coches de alquiler por las carreteras.

El Consell no suelta prenda. El plan, que será similar al de Ibiza, pasa por que el borrador de proposición de ley llegue a la vez a los grupos parlamentarios y a la opinión pública el próximo día 13 de junio. No se quiere soliviantar ánimos. «Si contamos cosas, empezamos mal. Hay que negociar con PSOE y Més», dicen fuentes cercanas a la institución insular. ¿Qué harán los socialistas desde la oposición con esta patata caliente, una «iniciativa tan necesaria y demandada por los ciudadanos», en palabras de Galmés en el debate de política general de final de mayo? Los que lo tienen «difícil» para votar en contra son los ecosoberanistas, es un reclamo de su electorado.

Vox votará en contra del proyecto; no obstante, el PP prefiere ver el vaso medio lleno y no descarta lograr su abstención.

Visto cómo se están desarrollando los acontecimientos en la isla vecina, el objetivo de Palau Reial es «evitar contenciosos y disputas judiciales», sostienen desde Presidencia.

Reclamaciones «millonarias»

Pero la caja de los truenos ha estallado en Ibiza. La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor (Feneval) amenazaba hace quince días al gobierno de Marí que se preparase para «asumir reclamaciones millonarias por responsabilidad patrimonial» ante la posibilidad de que un tribunal declare ilegal su normativa restrictiva. La gran patronal, de la que forma parte Baleval, la asociación balear presidida por Julio Nieto, advertía que las limitaciones del Consell de Ibiza generan inseguridad jurídica, limitan la competencia y el derecho a la libre circulación de personas y mercancías y rompen la equidad de mercado. Se ha fijado un cupo máximo de 20.168 coches diarios que podrán circular este verano en la isla (además de los que tienen residencia fiscal). Del total, un máximo de 16.000 vehículos serán de alquiler, 120 de Formentera y 4.048 para turistas que desembarquen con su coche desde los puertos de Barcelona, Denia, Valencia o Palma.

El límite para cada compañía de rent a car es de 600 vehículos en virtud de la aplicación de un algoritmo de reparto proporcional.

Baleval ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del pleno del Consell de Ibiza. Argumentan que se han incumplido los plazos para publicar la ley en el BOIB, que entra en conflicto con las normas de competencia y que la prohibición no está justificada suficientemente con el estudio de carga de la institución insular. También pide que se suspenda la aplicación de la norma este 2025. «Buscamos que las medidas se ajusten a la legalidad», declara Julio Nieto. «Este año podría dedicarse a recopilar datos» para llegar al «objetivo común de la movilidad sostenible».

Baleària fue la primera que a inicios de mayo interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el Consell pidiendo la suspensión cautelar de la medida.

«Que lo que se haga sea legal»

Por contra, la Agrupación Empresarial de Alquileres de Vehículos con y sin Conductor de Balears (Aevab), que aglutina a las pymes del sector, aplaude los cupos asignados en Ibiza. La patronal que lidera Ramón Reus se desmarca de las críticas de Baleval y critica a las empresas que utilizan el canal del rent a car para otros fines como la exportación de vehículos, «las grandes perjudicadas con esta medida». «Somos unas 180 empresas en Balears, somos mayoría», dice Reus. Hay rent a cars en Ibiza «a los que les sobra cupo, tienen por ejemplo 150 coches». Cree que con la restricción, además de darse un paso a una movilidad más sostenible, «también se evitarán reclamaciones de los usuarios por abusos» en el sector.

«Lo que pedimos es que lo que se haga sea legal», dice Toni Masferrer, expresidente de Baleval y miembro de la junta. «Es una pena que se hagan leyes que luego se invaliden porque perjudicas a mucha gente y empresas». Cita el caso de Formentera (con la restricción a 25 empresas de rent a cars) y el de Ibiza — «se han inventado los cupos por empresa»—. Defiende que «solo hay dos soluciones». La primera, que «a todos los sitios se tendría que poder ir en transporte público». La otra, la de «intentar regular con tantos vacíos de conocimiento es muy difícil. Si después de años un juez lo invalida se habrá perjudicado a mucha gente», insiste, y añade: «Yo no me creo ningún estudio».

Baleval ha hecho su propio informe con la consultora MSI, según el cual la flota de alquiler en Ibiza no representa más del 10% de los vehículos que circulan a diario. La patronal declina compartirlo con este diario. También se anunció que haría otro estudio para Mallorca.