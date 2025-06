El Consell de Ibiza creará una bolsa de plazas sólo para cubrir bajas

El Consell Insular de Ibiza, al igual que el de Formentera, ha abordado este lunes, en la primera sesión de la Comisión Interinsular de Coordinación de la Ordenación Turística, celebrada en Palma, la próxima creación de una bolsa de plazas turísticas exclusivamente para cubrir posibles bajas. Esta es una de las medidas incorporadas en el nuevo decreto ley contra la oferta ilegal.

El vicepresidente primero de la institución ibicenca, Mariano Juan, insistió en que esta bolsa de plazas turísticas transitoria «nace de cero, y sólo se nutrirá de las bajas que se registren».

Es decir, no se dará ni una sola alta turística si previamente no se ha eliminado una plaza, con la finalidad de que no haya un crecimiento de la oferta.

Además, Juan recuerda que «siempre se tiene que cumplir el Plan Insular de Territorio (PTI), que «prohíbe», por ejemplo, «las viviendas turísticas en suelo rústico», salvo el alquiler de habitaciones en casas payesas.

Zonas turísticas saturadas

Otro de los asuntos que se puso sobre la mesa es el de la delimitación de las zonas turísticas saturadas y de reconversión (o ambas). El vicepresidente anunció que en el próximo Consell de Alcaldes, se iniciará el proceso para que, «en consenso con los cinco ayuntamientos» de Ibiza, se decidan estas áreas susceptibles de «recibir subvenciones» del Estado, la Unión Europea o la Comunitat Autònoma para su reconversión.

El vicepresidente de Ibiza también señaló que se contará con la participación tanto de la Federación Hotelera de las Pitiusas como del resto de patronales y sindicatos del sector para determinar estas zonas, en las que también se facilitará la ejecución de proyecto s de modernización de establecimientos turísticos.