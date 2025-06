A la espera de unas ayudas tan «esenciales como el comer»

La rehabilitación es imprescindible para una persona que necesita una silla o un caminador a diario. Es sustancial para activar la movilidad de su cuerpo, activar su tracto intestinal... Es indispensable como lo son unas deportivas para correr o unas gafas para quien no ve bien. «Es esencial como el comer», especifica la madre de un joven ibicenco que tiene una gran discapacidad y que denuncia que desde septiembre está a la espera de recibir las prestaciones para personas con discapacidad que concede el Consell de Ibiza.

Estas ayudas económicas se conceden a residentes en la isla con discapacidad y ayudan a las familias a hacer frente a los gastos que surjan, ya sea para comprar una silla adaptada o reformar un baño conforme las necesidades de la persona, siempre que se presente una factura oficial para cubrir el gasto o una parte de éste, como detalla la madre que, en su caso, con el dinero que le devolvían hasta ahora podía ampliar las sesiones de rehabilitación a las que llevaba a su hijo: «Gracias a ellas íbamos también a un fisioterapeuta por privado, además de la rehabilitación que hace en Apneef dos días a la semana», detalla la mujer.

Renuncia a una necesidad

«Según el grado de discapacidad, las ayudas cubren del 70 al 100% de las facturas que presentemos... Si gasto 1.000 euros en un fisioterapeuta y sé que después recuperaré al menos 800, es un dinero que volveré a invertir en rehabilitación», señala la madre que ahora se ha visto obligada a renunciar a estas sesiones: «Este año no he pagado ningún fisio privado porque no puedo. Son entre 50 y 60 euros por sesión y solía llevarle otros dos días a la semana», indica, y explica que en su casa entra sólo el salario de su marido porque ella se dedica al cuidado de su hijo, que detalla que no camina.

Por las familias con las que tiene contacto, la mujer sabe que al menos hay cuatro más en esta misma situación: «Y seguro que habrá muchas más», apunta. Tanto ella como sus conocidos solicitan las ayudas cada año en septiembre y, por su experiencia hasta el momento, indica que solían llegar en enero o febrero: «Pero lo de este año es descomunal», denuncia la mujer, teniendo en cuenta que termina un mes más en el que ni ella ni los demás han obtenido la ayuda.

«Hace años que este servicio empezó a atrasarse», critica, con preocupación porque haya empezado el mes de junio y aún no sepa si cobrará la prestación de este año, además de que en tres meses se supone que tendrá que presentar otra solicitud para la prestación del año que viene, que tampoco sabe si llegará o cuándo lo hará .

Además de esta preocupación y la ausencia de la actividad que su hijo necesita, la mujer comparte (aunque ya resignada a ello) el trabajo que supone reunir año tras año el «papeleo» para solicitar la prestación.

Cada año imprime, al menos, una fotocopia del documento que reconoce el grado de discapacidad de su hijo, el que acredita su residencia en Ibiza, la fotocopia del libro de familia... Sin olvidar las facturas, que recuerda que deben ser «oficiales».

Fotocopias y horas de espera

Una vez reunido el material, con la misma habilidad con la que se dice supercalifragilisticoespialidoso, el siguiente paso para la mujer es, con la paciencia que queda, hacer tiempo en las colas del Consell para entregar la documentación porque, aunque este paso se pueda completar telemáticamente, también tiene sus trabas, por lo que prefiere hacerlo de manera presencial.

Por este motivo, a pesar de estar acostumbrada a esperar para completar un trámite en una administración, cuenta que el septiembre pasado puso una reclamación el mismo día que fue a entregar los documentos «por la mala organización que hay en el Consell...»: «Porque antes había una persona específica para antender a quienes solicitan ayudas, pero ahora es todos a uno y a esperar lo que toque... No es normal esperar dos horas», critica la mujer.

La madre apunta, además, que todas las veces que ha llamado al departamento de Bienestar Social del Consell le comentan que las ayudas están en tramitación y no dan otra solución que recomendar poner una reclamación: «Lo que significa que va para largo», sospecha.

Desde el Consell confirman que las ayudas «se están fiscalizando para proceder a su pago» y explican que la tardanza se debe a que «todos los departamentos de la institución pasaron por un proceso de estabilización el año pasado», por lo que el cambio de personal y otras cuestiones «han atrasado algunas tramitaciones». En este sentido, la institución indica que espera que este año «se pueda recuperar la normalidad de todas las líneas», mientras hay personas cuyo día a día depende de ello.