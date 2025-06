Las empresas también se quedan sin pisos de alquiler para sus empleados

Los empresarios que todavía no hayan encontrado un apartamento donde alojar a sus empleados, lo van a tener muy difícil, ya que se encontrarán con la misma complicación que tienen los particulares que también quieren alquilar: pocas viviendas en el mercado y a unos precios desorbitados. Con la excepción de los empresarios hoteleros, que tienen más recursos a su disposición para alojar a los empleados, el resto se ve obligado a ponerse las pilas y reservarlas con mucha anticipación, o alquilar viviendas todo durante el año, pese a que en invierno permanezcan vacías.

«Al empezar la temporada se produce una avalancha de búsquedas de apartamentos en alquiler para los trabajadores temporeros», explica el delegado del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) en Ibiza, Zenón Helguera.

«Es que en esta época [mediados de mayo] ya no encuentras nada», confirma Ricardo Sánchez, presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios API Ibiza, quien señala que cuando aparece un mirlo blanco en forma de alquiler a bajo precio, se desata la locura: «Cada vez que se pone un anuncio de un piso en alquiler a un precio razonable, puedes recibir hasta cien llamadas en el día, y eso es ingestionable».

Teléfonos colapsados

Sánchez, que también dirige una inmobiliaria, señala que suelen retirar rápidamente el anuncio, ya que esa cascada de llamadas es difícil de gestionar: «Nos colapsan la oficina y repercute en nuestro trabajo. En estos anuncios siempre ponemos que para solicitar visita, lo hagan por email, pero da igual, la gente llama. Usualmente, a las dos horas ya quitamos el anuncio de la web».

Él tiene claro a qué se debe este fenómeno: «Cada vez hay menos producto, menos oferta de alquiler y muchísima demanda. El mercado está muy tensionado, con los precios elevadísimos».

En el caso de las empresas que quieren alojar a sus empleados, buscan viviendas grandes, de tres o cuatro habitaciones. Y eso es, precisamente, de lo que menos hay: «En la obra nueva, la tendencia es hacer viviendas cada vez más pequeñas, y los pisos de tres y cuatro habitaciones son muy difíciles de encontrar. Hay que buscar en fincas más antiguas», explica el presidente de API Ibiza.

Pisos vacíos en invierno

A causa de la imposibilidad de encontrar un alquiler temporal, la mayoría de empresarios que se ven con esta necesidad, alquilan para todo el año: «Les sale a cuento hacerlo así pese a que en invierno esos pisos permanezcan vacíos», explica Zenón Helguera, quien añade que «los alquileres temporales deben estar muy bien redactados para que no causen problemas. Lo que da más tranquilidad es un alquiler anual».

«Antes solo los alquilaban los meses justos de la temporada, pero cada vez es más habitual que los arrienden todo el año», confirma Ricardo Sánchez. Además, muchos propietarios no ven con buenos ojos lo de arrendar una vivienda a una empresa en verano: «Para el propietario, tiene cosas buenas y otras malas. La buena es que tienes la garantía de que la empresa te pagará. Pero hay a quien no le gusta porque en estos alquileres puede haber algo de sobreocupación, que en un piso de tres habitaciones metan seis o siete personas. Muchos prefieren alquilar solo a familias o a funcionarios».

Por menos de 1.000 euros, nada

A la hora de buscar un alquiler económico, las empresas no tienen ninguna prioridad ni se benefician de ningún descuento. En este caso, como en cualquier otro, es la implacable ley del libre mercado la que manda: «En último término, las inmobiliarias no deciden al inquilino. Presentan al propietario todas las posibilidades y luego ellos ya deciden», explica Ricardo Sánchez, presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios API Ibiza. Y según los datos que él maneja, los precios en Ibiza están de la siguiente manera: «El rango habitual es a partir de 1.000 o 1.200 euros por un apartamento de una habitación. Por menos de mil euros no hay nada. A partir de 1.800 euros tienes un piso de tres habitaciones, y de 2.000 euros, de cuatro. Estoy hablando de precios de salida, de lo mínimo».Comenta también que «antes, si había una obra en Portinatx, por ejemplo, el constructor buscaba un alojamiento cercano para sus trabajadores. Ahora los alojas donde puedes. Si te sale una oportunidad en la otra punta de la isla, en Sant Josep, pues los alojas allí». Al haber tan poca disponibilidad, las inmobiliarias prefieren otro tipo de producto: «La mayoría ya no trabaja con este sector porque cada vez es más complicado».