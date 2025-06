La niña atropellada en Santa Gertrudis, hija de un conocido dj, se recupera en Mallorca: "Es un milagro"

"A veces la vida se detiene de la forma más inesperada". Así comienza el emotivo mensaje que el padre de la niña de doce años que sufrió un grave atropello el pasado sábado en Santa Gertrudis ha compartido en las redes sociales. Ese padre no es otro que el conocido dj Adam Beyer, fundador de Drumcode Records y habitual de los clubs ibicencos.

"El sábado pasado por la noche, una de mis hijas fue atropellada a gran velocidad mientras cruzaba la calle. En un breve instante, estaba con sus amigas divirtiéndose, y diez segundos después, tumbada en la calle con un traumatismo craneoencefálico grave. La trasladaron de Ibiza a un hospital de Mallorca en helicóptero y, desde entonces, Ida y yo nos turnamos para estar a su lado, día y noche. En los últimos cinco días, hemos pasado de no saber si sobreviviría a verla hablar, comer, sonreír y, poco a poco, volver con nosotros. ¡Tenía un ángel a su lado y solo puedo describirlo como un milagro!", escribe Beyer.

Como relata, los hechos se produjeron el sábado, la pequeña Uma estaba jugando cuando fue arrollada por un coche al cruzar una calle de Santa Gertrudis, en un accidente calificado como "de alto impacto", en la nota que el 061 remitió el domingo a los medios. La niña fue trasladada al Hospital Can Misses en una ambulancia, donde le fe inducido el coma, y de allí en el helicóptero medicalizada, al hospital de referencia, Son Espases, en Mallorca, donde ingresó en la UCI pediátrica en estado muy grave.

"Los verdaderos héroes"

"Pasar varios días en una unidad de cuidados intensivos me da una perspectiva increíble -continúa Beyer-. Ver a la gente trabajar allí incansablemente día y noche cuidando a niños con traumatismo craneoencefálico es increíble. Literalmente, la vida o la muerte son un dilema cada día. No puedo imaginar un trabajo más difícil y quiero expresar mi más profunda gratitud al personal que realiza esta labor. Desde el equipo de la ambulancia (que probablemente le salvó la vida induciéndole el coma de inmediato) hasta el personal del hospital aquí en Mallorca. Estos son los verdaderos héroes de la sociedad. No hay nada más humano que esto. Esperamos y rezamos para que Uma se recupere pronto. Hasta entonces, me centraré exclusivamente en su recuperación".

"Quiero agradecer a todas las personas que se han comunicado conmigo y con mi familia. Ha sido increíblemente conmovedor leer y escuchar todos los hermosos mensajes. ¡Os queremos mucho!", termina el mensaje de Beyer.

Tras publicarlo, la cuenta del dj se ha llenado de corazones y cientos de mensajes de ánimo, entre ellos de muchos compañeros de profesión, como Armin van Buuren, Anna Tur, David Moreno, Igor Marijuan, Miss Monique, Franky Wah, Sven Väth, Joseph Capriati, Indira Paganotto o Korolova, entre muchos otros, y también de clubs de diferentes lugares del mundo.