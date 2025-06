Que Justicia no pague desde hace décadas los servicios de forensía en la isla de Ibiza y que la situación vaya a seguir así hasta que se culmine la nueva sede de los juzgados de Ibiza, que no hace más que acumular retrasos. Pompas Fúnebres presta sus instalaciones de forma gratuita, pero el goteo de cadáveres de migrantes la está poniendo al borde del colapso.

Llama la atención

Que el presidente del Parlament, el ultraderechista Gabriel Le Senne, que irá a juicio acusado de un delito de odio, entregue a los alumnos los premios del concurso ‘Un Parlament per a tothom’. El político de Vox, que no ha querido hablar con la prensa desde que se supo que iría a juicio, llegó mucho antes a Can Ventosa para esconderse de los periodistas, que querían preguntarle por varios temas.

Que el Ayuntamiento de Santa Eulària afee al PSOE que no denunciara «formalmente» el vertedero incontrolado detectado en el cruce de Los Cazadores. La denuncia del PSOE debió escocer en el Consistorio porque el departamento de Medio Ambiente no sólo actuó de inmediato y envió foto por la noche de cómo había quedado sino que también disparó contra los socialistas.