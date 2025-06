Fitness, yoga y caminata ecológica para el Global Wellness Day en Ibiza

Ibiza ha sido elegida, por sexto año consecutivo, como Ciudad Embajadora del Global Wellness Day, un evento internacional que se celebra en más de 30 países y que tendrá lugar el sábado 14 de junio. Este encuentro global tiene como objetivo promover el bienestar personal y colectivo, a través de hábitos saludables, conexión con la naturaleza y conciencia del entorno.

Con este evento se dará pistoletazo de salida a la IV Ibiza Yoga Week, evento organizado por el Club de Turismo de Bienestar de Fomento del Turismo de la isla de Ibiza, Ibiza health & Beauty, que ofrecerá a lo largo de la semana varios eventos de yoga y turismo activo en distintos municipios de la isla de la mano de reconocidos profesores locales, y que culminará con la celebración del Día Internacional del Yoga en es Martell, en el puerto de Ibiza, con una Big Masterclass con la famosa profesora de yoga Xuan Lan, acompañada de otros talentos nacionales como Marietta Mouchet y la periodista Raquel Alcolea.

En 2025, el lema del Global Wellness Day continúa siendo #ReconnectMagenta, una invitación a reconectar con el mundo natural como vía para recuperar la salud integral del ser humano y del planeta. Esta conexión se articula en torno a tres pilares fundamentales: reconectar con uno mismo, reconectar con la comunidad y reconectar con el planeta.

Cartel del Global Wellness Day. / DI

El escenario elegido para esta jornada será el Hard Rock Hotel Ibiza, donde se vivirá una jornada de celebración con varias actividades orientadas al bienestar:

- Big Masterclass de Fitness con Nieves Bolós, reconocida entrenadora de fitness y reciente concursante del programa televisivo ‘Supervivientes 2025’.

-Masterclass de Yoga para inaugurar la IV Ibiza Yoga Week con todos sus profesores al completo.

-Ecohike con Ibiza Hike Station, una caminata ecológica con recogida de basuras para el cuidado del planeta, y Beach Stretching por Ibiza Own Studio.

Este año, uno de los talentos invitados es Nieves Bolós, reconocida como especialista en salud femenina y entrenadora personal, que ha consolidado su reputación como una figura destacada en el ámbito del bienestar integral. Con formación en psicología, entrenamiento personal y coaching, Nieves no solo guía a sus clientes hacia una mejora física, sino que destaca en proporcionar herramientas para fortalecer su bienestar emocional y mental. Un punto clave.

Caminatas holísticas

También formará parte del programa The Hike Station, una propuesta que explora la belleza natural de la isla de Ibiza, con paisajes impresionantes, senderos ocultos y un ambiente único para quienes buscan aventura y conexión con la naturaleza. Estas caminatas holísticas están diseñadas para apoyar el bienestar de la mente, el corazón y el cuerpo y son tanto físicamente como emocionalmente transformadoras, alentando a los individuos a reconectar con su yo más auténtico. Caminatas que permiten a las personas desconectar del estrés, la presión y las distracciones externas, y sumergirse en la auténtica esencia del mundo natural. Sus tres pilares: Hike to Get High, Hike to Breathe, Hike to Get Fit. La caminata terminará con una clase de Streatching en la playa de la mano del equipo de entrenamientos de Hard Rock Hotel Ibiza: Ibiza Own Studio.

Y para terminar la jornada la Big Masterclass de Yoga de la IV Yoga Week será impartida en conjunto por las maestras Verónica Salas, Jana (Yoga Balance Ibiza), Cristina Quirós (Yoga Flow Beat), Elsa Yoga, Francesca Marchioro (Ibiza Mystica) y Sonia Pittet.

La jornada incluirá también música con dj locales, experiencias de respiración, un desayuno saludable para recuperar fuerzas, regalos para los asistentes y muchas sorpresas.

Este evento está organizado por el Fomento del Turismo de la isla de Ibiza, a través de su Club de Turismo de Bienestar - Ibiza Health & Beauty, con la producción de 360º Bienestar, con el apoyo de Hard Rock Hotel Ibiza, y colaboradores como Trasmapi y Puro Bienestar. Además, Palladium Hotel Group, a través de Palladium Cares, se suma a esta iniciativa reafirmando su compromiso con el entorno, sus equipos y la comunidad, desde los pilares Our People, Our Community y Our Planet.