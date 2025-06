Trabajadores de hostelería: "Estamos a principios de junio y las cargas de trabajo ya son brutales"

«Estamos a principios de junio y las cargas de trabajo que ya tenemos son brutales», señala Manolo, uno de los trabajadores de hostelería que participó este viernes en la asamblea convocada por UGT-Servicios antes de acudir a la concentración de protesta frente a la sede de la Federación Hotelera de Mallorca para reivindicar el desbloqueo en la negociación del convenio colectivo del sector. Porque aunque los empleados que acudieron a este acto dan a la mejora de sus retribuciones un papel fundamental para firmar un nuevo acuerdo con los empresarios, la principal protesta gira en torno a los sobreesfuerzos que se ven obligados a hacer en las instalaciones turísticas.

Sandra, Trini y Cruz acudieron juntas a la reunión y comparten la opinión de que las cargas que se están viendo obligadas a asumir son claramente excesivas, y añaden la acusación de que en las mediciones que se han hecho para las camareras de piso «el jefe ha rellenado los papeles con lo que ha querido, pero nadie nos ha preguntado a nosotras», a lo que suman que su centro todavía no cuenta con camas elevables.

Manolo habla también de que se falsean los datos sobre el trabajo que se realiza, y más concretamente en relación con las horas trabajadas. «El tiempo que se hace constar no es el real, y hay trabajadores que lo aceptan por miedo. La realidad es que se hacen más de 40 horas semanales y los excesos no se pagan».

Por ello, defiende no solo la reducción reclamada por UGT de que se pase a 35 horas a la semana, sino que pone de relieve la necesidad de que los controles sean más efectivos.

Trabajadores no aguantan

«Los empresarios se quejan luego del absentismo, pero con los sobreesfuerzos que se tienen que hacer, no es raro que luego haya trabajadores que estén en incapacidad temporal. Cuando se han dejado los 20 años atrás y has superado los 50, el cuerpo no puede aguantar esos ritmos».

Pero Manolo habla también de la necesidad de mejorar los salarios: «Los hoteleros están forrándose y nosotros no nos podemos pagar ni una habitación».

Unas filas más atrás se han sentado juntos Paqui, David y Juanjo, y se suman a las voces que hablan de unas cargas de trabajo insoportables. «El problema es que falta personal, y no se trata de que no haya disponible, es simplemente que no quieren contratar al necesario para ganar más», apunta la primera.

Los tres se suman a la denuncia de que las mediciones que debían de realizarse respecto a la labor desarrollada por las camareras de piso no se han hecho o se han hecho mal: «Se llenan los papeles sin hablar con los trabajadores», insisten.

Los dirigentes de UGT elevaron sus críticas tanto a los empresarios como al Govern / M. Mielniezuk

Pero como se ha indicado, la cuestión económica también se señala como clave: «Tenemos el mejor convenio de hostelería de España pero no nos permite llegar a final de mes por el coste de la vida en Mallorca».

Luis incide en este último punto: «¿Cómo se puede hacer frente a un alquiler en la isla cuando ganas al mes 1.500 euros? Si hace algunos años teníamos que pagar 600 euros mensuales por el piso ahora todos los propietarios piden más de 1.000. Así es imposible».

Sara del Mar García, afiliada a UGT y presidenta de las kellys de las islas incide en esas mismas cuestiones, al afirmar que las cargas de trabajo que las camareras de piso están teniendo que asumir son inasumibles y hacen que salgan de su hotel «reventadas, cuando no llevamos más que un mes de la temporada».

Denuncia que eso está generando un aumento de las bajas por enfermedad y que los empleados que quedan deban de asumir también las labores de sus compañeros ausentes. «Los empresarios se quejan del absentismo pero no están haciendo nada para rebajar la carga de trabajo que sus plantillas están teniendo que afrontar». Y rechaza de plano que el problema radica en que no se encuentre al personal necesario, ya que «si pagaran mejor encontrarían gente en todos lados».

Suma su voz a los que señalan que con los salarios que se reciben resulta imposible hacer gente a gastos como el de la electricidad, los alimentos o la gasolina, pero muy especialmente el de la vivienda, porque «los alquileres actuales no hay quién los aguante», pone de relieve.

Criticas a empresas y Govern

Eso explica que durante la asamblea, tanto el secretario general de UGT-Servicios en las islas, José García Relucio, como el secretario federal de esa sectorial estatal, Omar Rodríguez, insistieran en la necesidad de que las empresas turísticas repartan sus «enormes beneficios» con sus trabajadores en lugar de hacer «ofertas irrisorias» de subida en las retribuciones.

Pero también con una referencia directa al Govern balear por parte del primero, al calificar al Ejecutivo de Marga Prohens de «puñetera vergüenza» por sus pactos con Vox y sus ataques a los sindicatos. Además, considera que es el responsable de que la medición de cargas de trabajo siga sin completarse al ser también el que «debe de hacer cumplir la ley».

Sobre estas cargas, denuncia que los hoteleros añaden camas supletorias en las habitaciones ampliando sus plazas y el trabajo que debe de hacer el personal.