Vivienda en Ibiza: Detectados en Airbnb 700 anuncios más que registros turísticos legales

Hace justo un año, el activista digital Juan Luis Cano ‘destapó’ la existencia de 10.134 pisos en Madrid que «presuntamente estaban operando sin licencia» como alojamientos turísticos gracias a una mera declaración responsable y sin la preceptiva licencia municipal, diez veces más que la cifra de viviendas de uso turístico (VUT) regularizadas, que ascendía a sólo 1.008. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid presentó ante el Consistorio, con el fin de que actuase, esos datos, que aportaban la dirección concreta de cada uno de esos inmuebles.

Mapa de ‘calor’ elaborado por Cano de la presencia de viviendas turísticas ofrecidas en Airbnb. | J.L.C.

Cano, uno de los organizadores del tercer PyData Ibiza sobre IA, celebrado el pasado miércoles, se propuso elaborar un estudio parecido sobre la isla, pero el resultado, reconoce, no ha sido el deseado: «El proyecto nace, originalmente, del trabajo que hicimos en Madrid comparando licencias urbanísticas municipales con los datos del registro de la Comunidad de Madrid. La pregunta era hasta qué punto se podía reproducir en Ibiza un análisis similar. La respuesta es que no es equivalente la situación, porque la diferencia entre competencias administrativas es distinta».

Para el estudio sobre Ibiza ha utilizado los datos abiertos que muestra el Consell a través de su nuevo Portal de Registres Turístics, activado en enero y donde aparecen 2.958 registros de todas las tipologías (con datos de 4 junio de 2025). Y los ha comparado mediante IA con la infomación cedida por el colectivo Inside Airbnb (un portal para activistas que se dedica a extraer esos datos de manera no autorizada desde Airbnb), donde el pasado mes de abril aparecían 3.650 anuncios del alquiler turístico en Ibiza.

692 inmuebles

La diferencia entre anuncios y licencias turísticas es de 692 inmuebles, pero eso no significa que esa cifra corresponda a la existencia de casi 700 viviendas ilegales, advierte Cano. Por varias razones: algunas podrían aparecer duplicadas (o triplicadas), otras podrían tratarse de alquileres en alojamientos no convencionales (tipis, barcos, caravanas…), e incluso podrían estar regularizadas. «Es importante resaltar que los datos de Airbnb no son oficiales y que, además, no todos corresponden necesariamente a viviendas, sino que incluyen todo tipo de unidades habitacionales, formales e informales», señala. Todos esos datos los ha volcado en un mapa de calor en el que se observan «las zonas más tensionadas» de la isla, que son, sobre todo, Vila, Talamanca, Jesús, Platja d’en Bossa, Sant Jordi, Cala de Bou, la costa este (desde Cala Vedella a Platges de Comte), Santa Eulària, s’Argamassa, es Canar y Portinatx.

Cano reconoce que se requiere un estudio más exhaustivo y de campo para confirmar irregularidades

Según Cano, desde el Consell «expresaron su disposición a colaborar, aun señalando que este análisis es muy preliminar, pues requiere ponerlo en contexto, y que desde el Consell ya se está llevando a cabo un trabajo muy minucioso de inspección manual de estos anuncios para poder denunciarlos con garantías». Por ejemplo, indica que el director insular de Intrusismo, Enrique Gómez Bastida, presente en la charla, «matizó que a veces muchos anuncios no corresponden solo a una vivienda, sino a varias», y que otros no son inmuebles tradicionales, sino «barcos, cabañas, cuevas, cosas que difícilmente se podrían considerar una vivienda».

«Valor estimativo»

Los datos obtenidos para Ibiza tienen, pues, «un valor estimativo», no tan exactos como los de la capital de España: «El caso de Madrid es bastante diferente porque ahí solo utilizamos datos oficiales, cosa que en Ibiza no es posible. En Madrid teníamos, por un lado, un registro de declaraciones responsables, de las que había unas once mil, y además un listado de licencias urbanísticas del Ayuntamiento [1.008], también datos abiertos oficiales. Como todos contenían direcciones, se pudo saber exactamente dónde estaban» ubicados los inmuebles. El estudio de Ibiza, por el contrario, «no es muy concluyente», reconoce, porque los datos de Airbnb «tienen una ubicación aproximada, con un radio de unos 150 metros, a veces incluso más, con lo cual se pueden visualizar las ubicaciones, pero no se pueden hacer coincidir con las licencias que ya se conocen de una manera sencilla». Admite que, en ese sentido, el Consell «hace mucho trabajo de campo, y examina las imágenes para concretar a qué calle corresponde» cada anuncio: «Se necesitaría -admite Cano- mucho más trabajo y mucho más tiempo para poder encontrar dónde se halla cada vivienda anunciada en Airbnb».

Por eso subraya que la cifra resultante (692) no sea concluyente: «Comparar unos datos con otros es muy complicado y puede inducir a error. Hicimos un análisis bastante grueso. Dar un número fino requeriría mucho más trabajo». De ahí que reduzca su aportación a «una propuesta de análisis» que hizo «en unas pocas horas». Destaca, en ese sentido, la labor que está haciendo el Consell para detectar la oferta ilegal: «El director insular de Intrusismo explicó que la parte tecnológica es importante, pero que luego hay mucho trabajo manual, como analizar las fotos de los anuncios [para localizarlas] y comprobar con las bases de datos para no denunciar a las bravas, porque, obviamente, quieren ir muy sobre seguro».