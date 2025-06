El Pacto por la Sostenibilidad entra en su segunda fase con 544 propuestas

La Mesa del Pacto por la Sostenibilidad ha recogido un total de 544 propuestas de entidades y organizaciones que ahora, en la segunda fase, se analizarán y debatirán en cinco grupos de trabajo.

Así lo expuso ayer la presidenta del Govern, Marga Prohens, en una rueda de prensa tras una reunión de la Mesa con la secretaria autonómica de Trabajo, Ocupación y Diálogo Social, Catalina Cabrer, el coordinador técnico del Pacto, Antoni Riera, y representantes de UGT, CCOO, CAEB y Pimeb.

La presidenta detalló que después de la presentación de las Bases de la Agenda de Transición, el pasado febrero, ahora el proceso se enmarca en la segunda fase, que es la de analizar y concretar las más de 500 propuestas para establecer el documento final.

De este modo, se reorganizan los 12 grupos iniciales en cinco grupos más reducidos, de acuerdo con cada uno de los grandes objetivos del documento, y que estarán formados por un director general del Govern, representantes de sindicatos y patronales, un representante de la entidad que haya hecho la propuesta a debatir y, si se considera necesario, un experto y un representante de un sector que se pueda ver afectado.

Los objetivos que han recibido un mayor número de propuestas son el impulso de la colaboración público-privada y el diálogo social, compatibilizar la demanda turística con el desarrollo sostenible y reforzar la protección de los recursos naturales mediante un marco normativo robusto y eficaz.

El asesoramiento técnico y el desarrollo de esta dinámica continuará en manos del coordinador técnico del proceso, el doctor Antoni Riera.

«El pacto está más vivo que nunca para hacer frente al reto de cambiar el rumbo del modelo económico», reivindicó Prohens, a la vez que remarcó el compromiso «irrenunciable» del Govern con el diálogo social para alcanzar un consenso sobre la transformación del modelo.

Por este motivo, el Ejecutivo prevé dotar al Pacto por la Sostenibilidad de una estructura permanente para acompañar el proceso. «Balears seguimos avanzando de forma pionera para hacer frente al reto que nos plantea la necesidad de un cambio de rumbo de nuestro modelo turístico, hacia la sostenibilidad y hacia el bienestar de los ciudadanos de las islas», declaró Prohens.

Preguntada por la modificación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) anunciada por el Govern y que finalmente no se incluyó en el decreto turístico, la presidenta aseguró no conocer las 544 propuestas que se han presentado pero, dijo, «seguro que hay alguna que va en este sentido».

«No me quiero avanzar y decir cuáles saldrán y cuáles no, porque el papel del Govern desde el primer momento ha sido de mediador y facilitador del proceso y porque corresponde a la Mesa del Diálogo Social», señaló.