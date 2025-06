Nueva jornada para catar y conocer la historia del aceite, el pan y el vino de Ibiza

El Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera vivirá el viernes 13 de junio una nueva edición de una de las citas de inicio de verano que más expectación genera en los últimos año, la 'Tríada Mediterránea. Pan, aceite y vino en la Ibiza antigua', el ciclo de conferencias lúdicas acompañadas de catas de productos locales que ya va por su quinta edición, gracias a la colaboración entre la Dirección General de Cultura del Govern, el Ayuntamiento de Ibiza y el MAEF. En esta ocasión se celebrará en un único día y estará dedicada a la época medieval, coincidiendo con la exposición temporal que actualmente tiene abierta al público lo MAEF titulada 'Sanç I, rey de la Corona de Mallorca (1311-1324). El monarca olvidado', en la sede del Museo Monográfico des Puig des Molins (Vía Romana, 31).

Por este motivo, la conferenciante invitada a la Tríada este 2025 es la profesora de investigación Leonor Peña-Chocarro (Instituto de Historia, CSIC-CCHS, Madrid) que ofrecerá una charla titulada 'Pan, aceite y vino. El estudio de la alimentación en época medieval a través de la arqueobotánica'. "Se trata de una oportunidad única para adentrarnos en el conocimiento que, desde la arqueología, la historia, y con más detalle, desde el arqueobotánica, tenemos actualmente sobre la alimentación de nuestros antepasados en época medieval", destacan desde el MAEF en una nota.

La investigadora Leonor Peña-Chocarro, del CSIC / AE

En la charla se abordará la importante contribución de la arqueobotánica (estudio de los restos vegetales a los yacimientos arqueológicos) para profundizar en el conocimiento de las prácticas agrícolas en época medieval así como la alimentación vegetal. "Hablaremos de semillas, de frutos y otros restos vegetales que nos permiten conocer las diferentes especies de cereales con que se elaboraba el pan. Además, se presentarán resultados de estudios sobre cultivos como el olivo, la viña y otros fruteros característicos del periodo, y se expondrán materiales del MAEF vinculados con las tareas agrícolas", añade el comunicado.

Cultura y patrimonio

La Directora General de Cultura, Ricarda Vicens, que asistirá al acto del día 13 de junio, valora muy positivamente que el proyecto de la Tríada Mediterránea se consolide un año más como un espacio de confluencia entre instituciones, productores locales, investigadores y ciudadanía. El MAEF apuesta así por iniciativas culturales y de difusión del patrimonio isleño que nos ayudan a conectar pasado y presente de una manera lúdica y gratificante.

El concejal de Comercio de Vila, Àlex Minchiotti, ha declarado que desde el Ayuntamiento de Ibiza agradecen al Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera "su implicación y dedicación para hacer posible, un año más, la Tríada Mediterránea. Este tipo de iniciativas no solo nos conectan con nuestro pasado, sino que también contribuyen a dinamizar nuestro presente, dando visibilidad a los productos y productores locales. Es una gran satisfacción colaborar en eventos que unen cultura, historia y gastronomía de una manera tan arraigada en el territorio. La Tríada Mediterránea es un ejemplo claro de cómo, desde la colaboración institucional y el compromiso cultural, podemos continuar enriqueciendo la oferta cultural y comercial de nuestro municipio”.

Cómo es habitual en este ciclo, la charla se combinará con las catas de productores locales de pan, aceite y vino para hacer de la velada una experiencia gastronómica y cultural única (Pantastic, Can Bufí, Gatzara, Can Rich, Sa Tanca des Clot, Can Maymó, Cap de Barbaria). Como novedad, y para ampliar lo que ofrece cada año la Tríada, este año se ha querido invitar también a productores locales de queso ( asistirán Companatge y Granja Artina). Desde la organización, en la quetambién colabora Sabores de Ibiza y la Asociación de Amigos del MAEF, se quiere agradecer enormemente "la participación de todos los productores locales que repiten cada año en este encuentro tan especial para reivindicar la importancia de los cultivos tradicionales y la conservación de la gastronomía isleña, arraigada en el territorio desde tiempos antiguos".

La entrada será gratuita con reserva previa a través de la plataforma de reserva de entradas del Ayuntamiento de Ibiza a través de un enlace (culturaentradesonline.eivissa.es) que estará disponible a partir del 9 de junio a las 9 horas. El acto se llevará a cabo a las 20 horas el viernes 13 de junio en la necrópolis del Puig des Molins (Vía Romana, 31, Ibiza).