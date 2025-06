Justicia no paga desde hace décadas los servicios de forensía en Ibiza

El proyecto para culminar la nueva sede de los juzgados de Ibiza de la plaza de Sa Graduada de Vila (que acumula siete años de retraso y ahora tiene nueva fecha de conclusión: mediados de 2027), contempla la ubicación en los sótanos del inmueble de las instalaciones y todo el material necesario para crear un servicio de medicina legal completo e inherente al trabajo de los forenses judiciales, cuya gestión corresponde al Ministerio de Justicia.

Este nuevo espacio permitirá la recogida y el mantenimiento en cámaras especiales de cadáveres así como la práctica de pruebas periciales médicas, tanto tanatológicas como clínicas y de laboratorio, y actividades de docencia e investigación relacionadas con la medicina forense.

Pero desde hace al menos tres décadas y hasta que esta ampliación de la sede judicial se lleve a cabo, si esto finalmente sucede, todo este trabajo lo lleva a cabo una empresa ibicenca, Pompas Fúnebres, en virtud de un convenio firmado en 2015 que caducó el pasado mes de abril que les faculta para ceder sus instalaciones a los forenses pero a coste cero, sin contraprestaciones económicas.

Facilitan sus cámaras frigoríficas, realizan la recogida y el transporte de los cuerpos y aportan además todo el material y las instalaciones para la realización de las autopsias, porque la Administración de Justicia en Ibiza no dispone de estos medios.

Desde que venció el convenio, funcionan con una prórroga «verbal», apuntan fuentes judiciales. Además, al haber desde hace unos años en Ibiza otra empresa del sector de Pompas Fúnebres, el Ministerio se vio obligado a sacar a concurso la prestación de estos servicios, por los que no ha pagado nunca.

Menorca, en la misma situación

En la misma situación que Ibiza se encuentra Menorca, donde tampoco existe una sección completa de medicina legal en las instalaciones judiciales. Y el concurso que sacó a licitación el Ministerio quedó desierto en las dos islas debido a las «ridículas» condiciones económicas que ofrecía.

«Hacemos esta labor porque consideramos que tenemos que hacerlo» como un servicio público, explican desde la dirección de Pompas Fúnebres, a pesar de que les cuesta dinero.

Pero advierten de que están llegando a una situación insostenible por su capacidad y medios limitados que puede derivar en un colapso debido al goteo incesante de cadáveres de migrantes que navegaban hacia las islas desde la costa africana (19 en lo que va de año, frente a los diez de todo 2024).

Al no estar la mayor parte identificados, los cuerpos no son reclamados por nadie. Se les toman muestras de ADN para cotejar la información con el país de origen (si se llega a saber cuál es, ya que muchos llegan indocumentados), pero los resultados pueden tardar meses en llegar.

15 de 16 cámaras ocupadas

Durante todo este tiempo, la empresa ibicenca debe mantenerlos en condiciones en una de sus 16 cámaras frigoríficas, que ahora están todas prácticamente ocupadas, lo que no deja opciones para recibir y tratar más cuerpos de personas que no hayan fallecido en los centros que gestiona la sanidad pública (en ese caso se almacenan en las cámaras del Hospital Can Misses, que dispone de seis).

Además, Pompas Fúnebres también se encarga de la recogida de los cuerpos y de su traslado y cede sus instalaciones para que los forenses del Ministerio de Justicia lleven a cabo las autopsias, lo que correspondería a un instituto de medicina legal en condiciones.

Los forenses tienen instalaciones en el edificio, pero muy limitadas y, por ejemplo, carecen de los medios para llevar a cabo autopsias y para recoger y almacenar cadáveres.

Al ser trabajadores ajenos a la empresa privada, aunque sean de una institución pública, pueden representar un problema para Pompas Fúnebres por una cuestión de seguridad laboral. Esto es debido a que desde Justicia ni siquiera se han avenido a firmar el documento de coordinación de actividades correspondiente para los casos en que dos empresas diferentes colaboren y compartan espacios, como es el caso.

Un convenio parcial

En cuanto a la finalización del protocolo de colaboración firmado en 2015 y que ha vencido este año, sólo recogía la cesión de las instalaciones privadas para que el personal del Ministerio pueda llevar a cabo las autopsias. Nada dice este convenio, que indica claramente que no hay contraprestación económica para la empresa, sobre el resto de costes derivados del traslado y mantenimiento de los cadáveres, a veces durante meses.

Este diario ha intentado sin éxito recabar la información del Ministerio de Justicia.

Fuentes judiciales aseguran que desde que Pompas Fúnebres asume todas estas funciones, la colaboración ha sido «exquisita, sin problemas», y valoran «todo lo que han hecho y hacen a coste cero», cuando le correspondería asumirlo al Estado. «En el Ministerio se han olvidado de Ibiza», critican las mismas fuentes.

Pompas Fúnebres lleva desde antes de la pandemia del covid de 2020 intentando llegar a un acuerdo con Justicia al menos, apuntan, para poder disponer de los medios suficientes para su negocio privado.

El juez decano, Sergio González Malabia, que no tiene competencias en esta materia, explica que se han dado instrucciones para que los jueces de instrucción «emitan los oficios correspondientes para la inhumación de los cadáveres que cumplan todos los requisitos», para que así no ocupen espacio en las instalaciones de la empresa privada. O al menos no demasiado.

La avalancha de cuerpos

El problema, coincide el decano con el resto de las fuentes consultadas, es la avalancha de cadáveres procedentes de la ruta migratoria argelina: «Están saturando un servicio que efectivamente está subcontratado con la única empresa externa que puede prestarlo en Ibiza, porque el espacio en el que debería estar instalado [el servicio de medicina legal, en la nueva sede judicial], no está terminado».

González recuerda que ésta es una de las muchas consecuencias de que el Ministerio no haya completado la obra de la nueva sede: «Como pasa con los juzgados que están en el [edificio] Cetis, mientras no podamos trasladar todos los servicios judiciales a la nueva sede se deberá seguir externalizando, lo que como es obvio tiene un coste para el Ministerio» que al final asume el contribuyente.

El juez decano recuerda que falta por habilitar espacio para seis juzgados y, en el sótano, donde en el proyecto original «no estaba previsto», todas las dependencias de medicina legal. «Tuvieron que cambiar el proyecto», indica el portavoz de los jueces pitiusos.