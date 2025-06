Joven Dolores: «Lo de Wegow es un contratiempo gordo, pero hay que seguir adelante»

A pesar del «descalabro» que ha causado a Joven Dolores la prequiebra de la compañía Wegow, la popular banda ibicenca no piensa darse por vencida. No es la primera vez que sus líderes hacen frente a «calamidades», como recuerda Joan Barbé en una entrevista telefónica concedida un par de días antes de la actuación que el grupo ofrecerá en Málaga para presentar su nuevo disco, ‘Amor y resiliencia’, un título que, visto lo visto, le va a Joven Dolores como anillo al dedo.

Primero de todo, quería preguntarle cómo está la banda después de lo que ha pasado con la compañía Wegow, porque era la tiquetera encargada de vender las entradas para su gira ‘Amor y Resiliencia’ y hace unas semanas anunció que entraba en preconcurso de acreedores.

La verdad es que las noticias que nos llegan no son muy alentadoras. Wegow es una de las tiqueteras más importantes que hay en España y hay un montón de artistas y bandas grandes que trabajan con ellos y que se han visto afectadas también. En principio, se tienen que poner en contacto con nosotros y estamos a la espera de que lo hagan, pero no pinta muy bien. De todas las entradas vendidas en los seis conciertos que hemos hecho ya en esta gira no hemos visto ni un duro. Y piensa que con ese dinero nosotros tenemos que pagar aviones, hoteles, a nuestro tour manager, la gasolina, el alquiler de la sala, la promoción, o sea, todo. Somos un grupo independiente, no tenemos discográfica y todo se financia a través de las entradas que vendemos cuando giramos por España. Así que, bueno, es un contratiempo bastante gordo, un descalabro muy grande. Es de las pocas cosas que a mí personalmente me faltaban por vivir en esta industria, porque ya me ha pasado prácticamente de todo con discográficas, con oficinas de management, con editoriales, con promotores, con festivales, pero con una tiquetera jamás habíamos tenido ningún problema y mira ahora. Hemos vivido tantas calamidades a causa de la industria que esto me lo tengo que tomar como una experiencia más. Ahora nos toca reestructurar todo un poquito y a seguir, no nos queda otra.

¿Cómo va a afectar la situación a la gira?

Ahora no te puedo decir nada porque no sabemos aún cómo lo vamos a gestionar. Estamos hablando con nuestro mánager para ver cómo reestructuramos todas las fechas que teníamos previstas después de verano. Estamos barajando varias opciones y haciendo tiempo a ver si la tiquetera nos dice algo y se puede recuperar algo. A partir de ahí sabremos los próximos movimientos.

¿Se plantean tomar medidas legales?

Lo hemos pensado, pero antes vamos a dar un margen de tiempo prudencial para ver si hay alguna solución de su parte o alguna noticia más, porque sabemos que son cosas lentas. Si no la hay, pues sí que nos planteamos emprender acciones legales, más que nada para recuperar un dinero que es nuestro.

Portada del cuarto y último disco de Joven Dolores. / Joven Dolores

¿Con cosas como lo de Wegow no le dan ganas de tirar la toalla?

En los últimos quince años lo de tirar la toalla se me pasa por la cabeza entre una y dos veces al día, pero por suerte ese pensamiento solo me dura unos 15 ó 20 segundos, luego respiro hondo y digo: Vamos a solucionar esto, porque al final para mí ser un artista independiente tiene muchas ventajas.

¿Más que inconvenientes?

Sí, ganan las cosas buenas, porque siendo independiente tú gestionas y controlas absolutamente todo lo que haces como banda, no solo a nivel artístico, que es lo más importante, sino también a nivel económico, a nivel discográfico, a nivel de timing, a nivel de promoción, a nivel de inversión... Nosotros ya hemos estado con discográficas pequeñas y con multinacionales y hemos visto cómo trabajan unas y otras, y al final, aunque hemos tenido ofertas desde el principio de Joven Dolores, la verdad es que ninguna nos ha seducido tanto como la de ir nosotros por nuestra cuenta.

¿Cómo está respondiendo el público a ‘Amor y Resiliencia’?

Teníamos mucha curiosidad por saber cómo iba a recibir la gente este cuarto disco y la respuesta ha sido buenísima, tanto del público, como de los medios y la crítica. En la mayoría de los medios de comunicación que hemos visitado y que ya conocían nuestra discografía nos han dicho que era el mejor disco.

¿Qué buscaban con este nuevo trabajo?

Siempre intentamos buscar el equilibrio entre ofrecer algo nuevo y no perder el sonido nuestro y este disco no es una excepción, pero sí quizás hemos mirado un poquito más a nuestras raíces, que es el rock, y no nos hemos cortado, hemos sido totalmente libres. Lo solemos ser, pero en este trabajo lo hemos querido potenciar todavía más.

¿Por qué escogieron el título de ‘Amor y resiliencia’ para este cuarto trabajo?

Antes de escoger el título, solemos dejar que el disco hable, ponemos todas las canciones en perspectiva y leemos las letras y vemos qué nos están diciendo. En este caso hablamos mucho de amor y también de la propia resiliencia de este sentimiento. También pensamos que este título, que nos sonaba muy potente y valiente, nos definía muchísimo como banda. Porque, al final, nosotros seguimos en esto después de tanto tiempo por amor a la música y por resiliencia, porque, de repente, la tiquetera con la que trabajas en tu última gira está en concurso de acreedores o porque la multinacional con la que habías firmado no apuesta por ti y tienes que volver a buscarte las castañas o porque un mánager te hace una jugarreta y te quiere meter en juicios y robar dinero. E s lo que te decía antes, hemos pasado ya todas o casi todas las cosas malas que te puede traer la industria y por mal que esté la situación y por difícil que nos lo pongan nosotros seguimos ahí.

Joan Barbé, en concierto con Joven Dolores. / Guillermo Olivares

¿Se adaptan bien al ritmo acelerado que hoy exige la industria?

Justo antes de empezar a publicar este disco hicimos dos colaboraciones con Jesús Cifuentes, de Celtas Cortos, e Iván Torres, de Efecto Pasillo, con dos temas del álbum anterior que reversionamos. Mientras estábamos lanzando esas canciones ya estábamos componiendo las del nuevo trabajo y, a la vez, estábamos acabando la gira. La verdad es que no hay mucho tiempo para respirar y coger aire pero no descartamos hacerlo. Cuando un artista empieza es verdad que tiene que estar muy presente para que no le pierdan la pista, pero a nosotros, después de seis años muy intensos, cuatro discos y cuatro giras a nivel nacional ya nos conocen y tenemos la suerte de estar un peldañito un poco más arriba. Entonces quizás ahora sí nos podemos permitir la licencia de tomarnos el próximo disco con más calma y no ir tan a remolque de la industria.

¿Qué balance hacen de estos seis años de vida?

Al principio, para David y para mí principalmente, que ya veníamos de Statuas d Sal, que había concluido su trayectoria, y de Projecte Mut; Joven Dolores era una necesidad musical sobre todo para cambiar la sonoridad y volver a lo que habíamos hecho siempre. Con Projecte Mut nos permitimos la licencia de viajar, por ejemplo, por la música latina, la mediterránea o el folk y nos apetecía volver a tener una banda de rock y la contundencia de un sonido más guitarrero, más duro. Cuando decidimos emprender la aventura de Joven Dolores, un poquito de incertidumbre teníamos, pero después de seis años y habiendo pasado una pandemia que nos obligó a suspender gira y retrasar discos, el balance no puede ser más que positivo. Hemos lanzado cuatro discos, hemos hecho cuatro giras nacionales, compusimos el tema de la sitcom de La 1 de TVE ‘Diarios de la cuarentena’, hemos estado en los conciertos de Radio 3, hemos tocado en festivales como Sonorama... Nunca nos hubiéramos imaginado llegar a todo eso en tan poco tiempo, porque no hay que olvidar que esto es una carrera de fondo. ¿Que las cosas podrían haberse hecho un poquito mejor?, eso siempre, pero nosotros, más que nadie, sabemos que las cosas también pueden ir a peor en este mundillo, así que estamos súper agradecidos, sobre todo del cariño de la gente, que al final es lo que hace que sigamos aquí haciendo música.

¿Tienen planeada próximamente alguna actuación en Ibiza?

Estamos dándole vueltas. Queremos buscar un sitio especial y una fecha que nos cuadre. No queremos hacer un bolo normal y corriente en Ibiza. Yo creo que dentro de muy poco lo anunciaremos en nuestras redes porque tenemos una cuenta pendiente con nuestra gente de la isla. No todo va a ser coger la furgoneta y patearse España, también hay que tocar para los nuestros y por eso intentamos mimar los conciertos que hacemos aquí.