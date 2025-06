El Govern de Prohens se desmarca de la actitud de Ayuso con el catalán: "La presidenta (balear) tiene un talante distinto, no tiende a buscar confrontaciones"

El Govern de Marga Prohens se desmarca de la actitud de Isabel Díaz Ayuso, que hoy se ha levantado de la Conferencia de Presidentes después de que algunos presidentes autonómicos se expresaran a través de sus lenguas cooficiales. Según expresa el portavoz del Ejecutivo balear, Antoni Costa, Prohens tiene "una forma de trabajar y un talante distinto" al de la propia Ayuso.

"Tenemos una forma de trabajar distinta quizás. Respetamos a Ayuso, pero Marga Prohens tiene un talante distinto. Yo creo que nuestra presidenta no tiende a buscar confrontaciones, y quizás otras presidentas... bueno creo que nos entendemos", expresa Costa.

El portavoz del Govern no ha querido entrar más en detalle sobre este asunto, remitiéndose a las declaraciones que haga Prohens esta tarde una vez finalice la Conferencia de Presidentes.

Ayuso se levanta de la mesa

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha abandonado la sala de reuniones de la Conferencia de Presidentes tras haber realizado el lehendakari, Imanol Pradales, su intervención en euskera. Ayuso ha cumplido así su amenaza: “O se habla en español o me saldré; no me pondré el pinganillo”, había asegurado ya ante la posibilidad por primera vez del uso de lenguas oficiales distintas del castellano en el cónclave.

Desde el equipo de Isabel Díaz Ayuso aseguran que "la presidenta volverá a entrar cuando continúen las intervenciones en español".