Denuncian que hasta el 10 de junio no hay ambulancias programadas

Hasta el próximo 10 de junio no hay ambulancias para transporte programado. Es lo que denuncian varios usuarios de este servicio a este diario. «Hoy mismo [por estemiércoles] varios usuarios del servicio de ambulancias han recibido la indignante notificación de que no podrán acudir a sus sesiones de terapia hasta, al menos, el próximo 10 de junio. ¿La razón? No hay ambulancias disponibles», relata uno de los afectados, que destaca que esto no es la primera vez que pasa: «Otra vez». «Y como ya ha ocurrido en muchas otras ocasiones, se debe a averías mecánicas y a la falta de sustituciones», continúa.

Desde el Ib-Salut confirmaron que en estos momentos hay cuatro vehículos parados por problemas mecánicos: «Dos se estropearon el lunes y dos el miércoles». Como el tiempo hasta que los reparen es «dilatado», desde Gsaib han optado por enviar cuatro vehículos de sustitución, pero no podrán embarcar hasta el lunes (9 de junio) debido a la «lista de espera en la naviera». «Se han reprogramado los traslados de pacientes, priorizando los servicios más esenciales», indican desde el Ib-Salut, que confía en poder recuperar el servicio el martes.

Los afectados, según explica son «pacientes con movilidad reducida, personas mayores y enfermos crónicos», entre otros. «Todos quedan en una especie de limbo sanitario en el que sus citas médicas, muchas veces esenciales para su recuperación, se aplazan o, directamente, se cancelan», denuncia antes de añadir: «Este abandono sistemático no solo afecta a su salud física, sino también a su estado emocional». Este afectado se pregunta: «¿Cómo confiar en un sistema que constantemente falla?».

En este sentido, los usuarios señalan que la cancelación de los viajes para acudir a terapias y tratamientos «no es una excepción sino una rutina cada vez más frecuente»: «Ambulancias que se averían en medio del trayecto, vehículos que no cumplen los mínimos de mantenimiento y una administración que parece mirar hacia otro lado». El portavoz de los afectados critica que estos «pierden citas importantes y ven deteriorarse su calidad de vida». Señala, además, que es «un problema que lleva demasiado tiempo sin resolverse» y que estos pacientes que necesitan la ambulancia son los perjudicados.

«El silencio institucional y la falta de soluciones reales son inaceptables. No se puede hablar de sanidad pública digna mientras haya personas que, por falta de un transporte sanitario fiable, quedan excluidas del propio sistema. Ibiza merece un servicio de ambulancias que funcione con garantías, responsabilidad y respeto hacia los pacientes. Mientras tanto, las personas afectadas seguirán esperando. Sentadas en casa. Sin terapia. Sin solución», denuncian.