Vivienda en Ibiza: El número de hipotecas se dispara un 80% a una media de 400.000 € por casa

Como si no hubiera un mañana, el número de hipotecas firmadas para la compraventa de viviendas en Ibiza y Formentera se ha disparado en los últimos meses. Este acelerón, del 80% en comparación con los datos del mismo periodo de 2024, se ha visto propiciado por la tormenta perfecta: confluencia de bajos tipos de interés con precios que no paran de subir. Ante el temor de quedarse sin casa en una isla (y un país) en el que no sobran inmuebles, las adquisiciones se aceleran. Las notarías no dan abasto. Los bolígrafos echan humo firmando.

Los últimos datos disponibles son de marzo, que si bien son espectaculares, posiblemente quedarán ensombrecidos cuando aparezcan los de los siguientes meses, especialmente los de mayo. ¿Y qué sucedió en marzo? Pues que mientras en España el dato interanual de concesión de hipotecas crecía en torno a un 30%, que ya es un porcentaje extratosférico, en las Pitiusas despegaba nada menos que un 80%. Se constituyeron 382 hipotecas, por las 212 de un año antes. Se trata de la cifra, junto a la de 2017, más elevada desde 2011, cuando aún perduraba la inercia del boom inmobiliario tras la hecatombe de 2008.

Hipoteca media en las Pitiüses / R. M.

Y ese incremento de firmas no se debe a que los precios de los inmuebles estén por los suelos: la hipoteca media en el primer trimestre del año ya asciende a 399.209 euros. En total, el importe acumulado de las hipotecas en Ibiza y Formentera ya llega a los 155,5 millones de euros, la cantidad más alta desde 2007 en ese periodo, es decir, de los últimos 18 años. Hay locura por hacerse con una casa, aunque sea a precio de oro.

Precios «al límite»

Ricardo Sánchez, presidente de la Asociación de Inmobiliarias de la Pimeef, confirma ambos extremos: por una parte, que los agentes de la propiedad inmobiliaria tienen mucho trabajo; por otra, que «cuesta un poco cerrar las operaciones porque los precios están ya casi de límite». Precios desorbitados porque «existe interés, hay demanda y, en general, tampoco hay mucha oferta».

«La mayoría son casas grandes, villas y apartamentos de categoría alta con vistas al mar» Ricardo Sánchez — Presidente de la Asociación de Inmobiliarias de la Pimeef

Y con esos precios, el mercado no se sustenta, ni mucho menos, en la compraventa de vivienda residencial, muy escasa, aun cuando la financiación sea en estos momentos relativamente barata: «Lógicamente, que las hipotecas sean ahora más asequibles es un factor que siempre anima al sector inmobiliario. Pero la mayoría de compras que hacemos ahora no dependen directamente de la financiación. Suele haber una parte financiada, pero hay muchas operaciones que no son tan sensibles a los tipos de interés». En ese sentido, las operaciones de vivienda residencial, estas sí vinculadas a «un tipo de cliente más sensible a la financiación, de la que depende prácticamente al 100%, están muy a la baja», afirma.

Buena parte de las adquisiciones se paga a tocateja, como incluso reflejan las estadísticas del Ibestat. Mientras en marzo se formalizaron 382 hipotecas en Ibiza y Formentera, ese mismo mes se ejecutaron 481 compraventas de viviendas, es decir, casi un centenar escapó de las garras de la financiación.

De 4.000 a 25.000 €/m2

Lo que más se está comprando en estos momentos no son pisitos: «La mayoría son casas grandes, villas y apartamentos de categoría alta con vistas al mar». Los interesados buscan «una segunda residencia» o «hacer una inversión; es gente que pasa gran parte del año aquí, en Ibiza, que teletrabaja».

Respecto al precio medio, este agente de la propiedad inmobiliaria emplea la siguiente palabra para calificarlo: «Disparatado». ¿La media? «Es muy difícil saberlo porque a veces llega hasta los 25.000 euros el metro cuadrado, como hemos llegado a ver, con lo cual las medias salen muy disparadas. Hay un ático delante de mi oficina que se dice que lo quieren vender por 12 millones de euros. El abanico es tan grande y hay cosas tan disparatadas que cuesta sacar una media». Eso sí, quien quiere comprar una casa tiene que mentalizarse de que pagará «4.000 euros el metro cuadrado como precio de partida». Y de ahí, según las calidades y el lugar, subirá a «5.000, 6.000 u 8.000 euros el metro cuadrado». En comparación, los precios de Balears (3.773 euros el metro cuadrado), Madrid (3.288) y Euskadi (2.820) parecen hasta baratos.