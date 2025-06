El bailaor y bailarín Miguel Barranco: «El baile es la mejor terapia que puede tener el ser humano»

«La mejor manera de encontrarse a uno mismo y de vencer miedos e inseguridades es el baile». De eso está plenamente convencido el bailaor, bailarín, coreógrafo y profesor José Miguel Barranco Rodríguez, conocido artísticamente como Miguel Barranco (Loja, Granada, 1971). Él será uno de los protagonistas de la Jornada flamenca que la Asociación de Vecinos y Comerciantes de es Pratet ha preparado para este sábado, 7 de junio, en la plaza Bob Marley, entre las 11 y las 21 horas, con el apoyo de la concejalía de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Ibiza.

Quienes se apunten a la clase gratuita de iniciación al flamenco con rumba que impartirá, a las 19 horas, podrán comprobar las grandes dotes didácticas y toda la energía positiva que derrocha este terremoto granadino. Que es genio y figura lo saben bien todas las alumnas a las que imparte clases en la sede de la Asociación de Vecinos de es Pratet, en la Llar Ibiza y en el Club de Jubilados y Pensionistas L’Esplai de Can Ventosa, que también han podido comprobar en sus carnes el poder terapéutico del baile del que habla tanto Barranco, al que cariñosamente llaman Miki. «La danza en general es la mejor terapia que puede tener el ser humano y la mejor manera para hablar empleando el cuerpo, en lugar de las palabras», asegura el artista, que lleva esta expresión artística en el ADN. «Para mí el baile es mi vida, mi forma de expresarme y mi manera de evadirme y de soñar despierto», añade.

Miguel Barranco imparte clases en la sede de la Asociación de Vecinos de es Pratet desde hace cuatro años. / Vicent Marí

Barranco, que lleva dedicado profesionalmente a esta materia casi 38 años, baila desde que tiene uso de razón. A pesar de que en su familia no hay antecedentes en la profesión, las imágenes de su madre, Isidora Rodríguez Matas, bailando pasodobles en casa o en fiestas son las que le despertaron el gusanillo por esta disciplina.

Comenzó a formarse en Loja con una cantaora que se llama Maite la Trianera y luego, en Málaga, con Isabel Márquez y, al mismo tiempo, empezó a prepararse para completar sus estudios de conservatorio en danza española, escuela bolera y estilizada y clásico.

Gracias a Márquez, que le contrató para formar parte de su compañía de baile, Barranco tuvo la oportunidad con 16 años de estrenarse como bailarín profesional, girar con ella por toda la Costa del Sol y salir, por primera vez, a actuar en el extranjero, en Holanda. También a esa edad empezó a hacer sus primeros pinitos como profesor.

Fue en esa época cuando participó como artista invitado en la Volaera Flamenca de Loja, un festival en el que tuvo ocasión de actuar también en 2022 para celebrar el 50 aniversario del certamen junto a grandes nombres como el de la cantaora granadina Estrella Morente.

Inicios en el flamenco

Para poder participar en su primera Volaera, explica, empezó a estudiar los palos del flamenco con Charo Romero. Gracias a la prestigiosa bailaora, conoció a sus hijos, que le hicieron una audición para entrar a formar parte de su compañía, que originalmente se llamaba Flamenco Vivo y que sigue todavía en activo con el nombre Suite Española. Con ella, el artista granadino hizo giras que le llevaron a actuar en programas de televisión y en muchísimos países «como Egipto, Kenia, Camerún, Angola, Costa de Marfil o China».

También estuvo trabajando con el prestigioso ballet de Carmen Mota, en el Scala Meliá de Madrid, que ya no existe. Después se decidió a crear su propia compañía, que hizo sus dos primeras temporadas en Mallorca y luego en Málaga, «en el casino de San Roque» y en el parque de atracciones Tivoli, en Benalmádena. Entre los hitos de la Compañía Miguel Barranco, destaca su actuación en dos ocasiones en representación de España en Omán.

La etapa ibicenca

Tras disolver su compañía, estaba a punto de irse a Japón para trabajar de profesor de flamenco y de bailaor en un tablao, cuando en su camino se cruzó el que es su marido, que vivía por entonces en Ibiza. Fue por él que decidió cambiar sus planes e instalarse en la isla, donde lleva residiendo desde hace ya casi quince años.

Miguel Barranco, en la sede vecinal de es Pratet, ayer. / Vicent Marí

«Los principios en Ibiza fueron muy duros porque no salía ninguna oportunidad de bailar», explica el artista, que también tiene estudios de peluquero y estilista y es profesor de pilates. «Llegué a abrir un negocio de peluquería y en época de pandemia fui celador en el Hospital Can Misses, pero nunca he abandonado mis proyectos de baile», apunta.

En Ibiza, Barranco decidió refundar su compañía, que ha estado en marcha doce temporadas, hasta el año pasado, y con la que ha actuado en escenarios de toda la isla, como el de Can Ventosa, el del parque Reina Sofía con motivo de las Festes de la Terra, o el Club Diario de Ibiza, entre otros muchos. «Afortunadamente, el público nos ha seguido donde hemos ido y hemos conseguido llenos absolutos», asegura Barranco, que ahora anima a toda Ibiza a apuntarse a la Jornada flamenca de este sábado en Vila.

Su primera oportunidad de impartir clases en Ibiza de danza española y flamenco, recuerda con agradecimiento, se la dio Conchi Monroy, directora de Paso a paso. En esta academia estuvo ocho años. Hace cuatro que la Asociación de Vecinos de es Pratet, que le había invitado a bailar en todas sus fiestas, le propuso impartir clases en su sede. Allí enseña flamenco, sevillanas y fitflam, que consiste «en hacer ejercicio con coreografías flamencas».

Su sueño, después de casi 38 años bailando, dice, ya lo ha cumplido: «seguir en la profesión con la misma ilusión»; y continuar con su faceta como docente, transmitiendo de forma amena, sencilla y divertida sus conocimientos y contagiando a todo el que se pone por delante su amor por el baile y su vena flamenca.