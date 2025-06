Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Ibiza vive este fin de semana dos de los acontecimientos únicos del año, la pasarela de moda Adlib y el inicio del Pride 2025. Como cada año, la pasarela tendrá dos escenarios, el certamen para jóvenes diseñadores Futur Adlib, el viernes en Sant Miquel, y la pasarela con los diseñadores ibicencos el sábado en Sa Pedrera de Sant Antoni. La pasarela coincidirá además en Sant Antoni con la gala del Pride Diversity Celebration, en el paseo marítimo.

En Formentera también hay un acontecimiento único, el Formentera Jazz Festival, con actuaciones entre el jueves y el domingo, que se concentran viernes y sábado en la plaza de la Constitució de Sant Francesc.

Otras citas musicales interesantes son el 'Children of the 80's' del viernes con Nathalie de The Soundlovers, la minigira de la banda de rock zaragozana The Kleejoss Band, o el concierto del II Cicle Música i Patrimoni a Sant Josep, ‘D’Adele al cant gregorià’, a cargo del Cor de Dones de Sant Francesc d’Inca, el sábado en la iglesia de Sant Josep.

También hay fiestas patronales, con el inicio del programa de Sant Joan y es Pratet y el final del de Puig d'en Valls.

Además hay cine, cuentacuentos, conferencias o actividades por el Día del Medio Ambiente.

El Formentera Jazz Festival se celebra este fin de semana / FJF

JUEVES 5 DE JUNIO

Día del Medio Ambiente

Eivissa

Muestra ‘Sargantanes i Formigues’. Exposición y taller infantil ‘Pinta tu sargantana’, a cargo de Diana Bustamante. De 9 a 15 horas en el Museo Monográfico des Puig des Molins. Inscripción en comunicacio@maef.eu.

Formentera

Feria de entidades relacionadas con el medio ambiente. De 10 a 13 y de 17 a 19 horas en la plaza de la Constitució de Sant Francesc. De 17 a 19 horas talleres infantiles y a las 18 horas charla sobre prevención de incendios forestales en el Centre d’Esports Nàutics de la Savina.

Formentera Jazz Festival

17.30 horas: Malinga da Morte en el Mercat de la Mola.

22 horas: Carolina Alabau en el Pilar de la Mola.

23.30 horas: Djs Enrique Malanga y Ric Jazzbo en el Pilar de la Mola.

Música

Nell Shakespeare. Con Gabriel de Miranda y Mike Alcaras. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

Héctor Roldán. Canción melódica. Sant Josep es Música. 20 horas en Cas Costas.

Mano a Mano. Tango. Sant Josep es Música. 20.30 horas en es Racó Verd.

Dea Tanit. Banda femenina de versiones. 23 horas en Café Pereyra Ibiza.

Cine

‘Robot Salvaje’, de Chris Sanders (EEUU, 2024) VOS. Ciclo ‘Anem al cine’. 20.30 horas en los Multicines Eivissa.

Infantil

‘La fada pachamama’. Cuentacuentos a cargo de Sonrisas mágicas. A partir de 3 años. Entrada libre. 18 horas en la biblioteca de Sant Josep.

Conferencias

Ciclo de conferencias de la UOM. ‘Les joies a la pagesia. Tipologies i costums’. A cargo de Susana Cardona. 17 horas en el edificio de Cultura de Santa Eulària, c/ Sant Jaume, 72. Entrada libre con inscripción previa en el Teatro Espanya.

Prevención de robos en zonas rurales. A cargo del Grupo ROCA de la Guardia Civil y Unidad de Proximidad de la Policía Local de Sant Antoni. 20 horas en el Centre Social de Forada.

‘Fes del teu terreny forestal una nova oportunitat’. Sesión participativa con los expertos Rafael Tur, Joan Santana y Tomeu Canals. 19 horas en la Sociedad Cultural Ebusus, de Ibiza..

Soundlovers, el viernes en 'Children of the 80's' / DI

VIERNES 6 DE JUNIO

Adlib 2025

Desfile Futur Adlib: Concurso de jóvenes diseñadores con el desfile de las colecciones de los seis finalistas. Presenta: Cristina Gullón. Desde las 20 horas en el patio de la iglesia de Sant Miquel.

Fiestas de Puig d’en Valls

20 horas: Concierto de la Banda Juvenil de la Escuela Municipal de Música de Santa Eulària. Plaza detrás de la iglesia.

Formentera Jazz Festival

Plaça de la Constitució de Sant Francesc:

22 horas: Juanjo Rodríguez Trío.

Juanjo Rodríguez Trío. 23 horas: Alana Sinkey.

Alana Sinkey. 1 horas: Djiiva.

Música

‘Children of the 80’s’. Fiesta con concierto de Nathalie de The Soundlovers y los dj’s de Dreamteam Megamix y La Movida.. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel Ibiza. Entradas a 20 € en la web de Children of the 80’s.

The Kleejoss Band. Rock desde Zaragoza. Desde las 21 horas en la sala Teatro Ibiza. Entrada libre.

Groove Garage. Versiones de funk y soul. 23 horas en Café Pereyra Ibiza.

Cine

‘A serious man’. De Joel y Ethan Cohen (EEUU, 2009) VO subtitulada en castellano. Ciclo Divendres de Cine de Sant Josep. 20 horas en el Centro Cultural Can Jeroni.

Sant Antoni acoge de nuevo la gala Diversity Celebration de Pride Ibiza / JA RIERA

SÁBADO 7 DE JUNIO

Adlib 2025

Pasarela Adlib: Desfile de moda con las últimas colecciones de doce firmas de Eivissa. Presenta Nieves Álvarez. Desde las 20.30 horas en Sa Pedrera de Sant Antoni. Entrada libre hasta completar el aforo..

Pride Ibiza 2025

Gala Diversity Celebration. Con los cantantes Ana Nieto, Carlos Tur, Danger, Max Santanna, Gio Castellano y Amrick Channa; los transformistas Baby Marcelo, Delisia y Elvis, y los dj’s Balibrea, Jessica Ros, Mikey Slade, Gorrion Dj y Balenciano&HuvinBeat. Desde las 20 horas en la playa de s’Arenal de Sant Antoni.

Fiestas de Sant Joan

20 horas: Inauguración de la exposición de pintura de la mano de Mavi Iglesias. Sala de Exposiciones de la iglesia.

Fiestas de Puig d’en Valls

18 a 20 horas: Taller de hierbas ibicencas. Organiza: asociación Els Molins des Puig d’en Valls. Informació e inscripciones: WhatsApp 667 020 592 antes del jueves 30/05. Sala polivalente del campo de fútbol.

Fiestas de es Pratet

Desde las 12 horas: Gran paella popular (14 h) y servicio de bar, actuación de Miguel Barranco y su grupo de baile, talleres infantiles y fiesta con Dj Turbina.

Formentera Jazz Festival

13 horas: Picnic Jazz feat. Sellés Latin Quartet en Sa Panxa.

Plaça de la Constitució de Sant Francesc:

22 horas: a Mola Jazz Cats.

a Mola Jazz Cats. 23.30 horas: Carlos Sarduy & The Groove Messengers.

Carlos Sarduy & The Groove Messengers. 1 horas: Nickodemus.

Música

Concierto de piano. Alumnos del Conservatorio Profesional de Música y Danza Catalina Bufí. Desde las 11 horas en Ebusus Sociedad Cultural.

Swingin Tonic. Swing. 11.30 a 13 horas en el mercado artesanal de Sant josep.

The Kleejoss Band. Rock desde Zaragoza. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Groove Garage. Funk y soul. Sant Josep es Música. 16.30 horas en Rosana’s.

Rick & Carly. Música de baile. Música de baile. 20 horas en la sala Plastik de Cala de Bou.

Ras Smaila. Reggae, blues y funk. 20.30 horas en es Racó Verd de Sant Josep.

II Cicle Música i Patrimoni a Sant Josep. ‘D’Adele al cant gregorià’, a cargo del Cor de Dones de Sant Francesc d’Inca. 20.45 horas en la iglesia de Sant Josep. Entrada libre.

Hot Ice Collective. Soul. 23 horas en Café Pereyra Ibiza.

Danza

'Flamenco para la vida'. Espectáculo a favor de la asociación ALAS Salud y Sexualidad, a cargo de la Escuela Flamenca de Teresa Rojas. 20.30 horas en Can Ventosa. Entradas a 13 € en ticketib.com.

Día del Medio Ambiente

Eivissa

Yincana fotográfica para niños de 8 a 12 años. Actividades en la Necrópolis des Puig des Molins de 9.30 a 14 horas. Charla del fotógrafo Xavier Durán, yincana por la necrópolis, almuerzo, visualización de las fotos y selección para una exposición virtual.

Formentera

10.30 a 12.30 horas: Taller de compostaje impartido por el técnico de medio ambiente Javier Asensio en el Espai Cultural de Sant Ferran. Inscripciones en mediambient@conselldeformentera.cat.

Cine

‘Adossat’. Proyección seguida de coloquio del nuevo cortometraje de Ramon Mayol. 20.30 horas en el Teatro Espanya de Santa Eulària.

Ocio

Dissabtes a la fresca. 20 a 21 horas Taller creativo para niños con Luke L. Carter y 22 horas concierto de El Pirata y Los Fogonautas. Mercado Artístico de Sant Ferran, Formentera.

Sociedad

‘La infancia no se toca’. Talleres en familia de Eivissa. ‘Prevención en el hogar’, a cargo de María Sánchez y Paula Aguilar. De 10 a 12 horas en el Casal d‘Igualtat de Vila. Entrada gratis con inscripción previa en 971397626 o igualtat@eivissa.es.

Astronomía

‘Formentera mira al cel’. Charla sobre el sistema solar, 18.30 horas en la Casa del Poble de la Mola. Y de 21.30 a 23.30 horas, observación con telescopios de la luna y el espacio profundo. Molí Vell de la Mola.

Libros

‘Symbiosis, Artist With Character’. Presentación del libro de retratos experimentales de artistas de Dr Case. 19.30 horas en el Centro Cultural de Jesús.

The Kleejoss Band, viernes en Teatro Ibiza y ábado en Can Jordi Blues Station / TKB

DOMINGO 8 DE JUNIO

Fiestas de Sant Joan

11.30 horas: Misa Solemne.

Misa Solemne. 12 horas: Intercambio cultural con la Colla de Labritja y ses Gitanes de Martorelles. Plaza de la iglesia.

Formentera Jazz Festival

20.30 horas: Jam Session feat. Magda en Ses Roques.

Semana Santa

Caramelles de Pasqua: 11 horas en la iglesia de Santa Agnès a cargo dels Caramellers de Sa Torre. de Puig d’en Valls.

ARTE

Programa OFF de CAN Art Fair. Exposiciones de Adrián Martínez, del 30 de mayo al 29 de junio en sa Punta des Molí de Sant Antoni; Alba Suau & Adrià Mayordomo, del 30 de mayo al 29 de junio en el Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni; Guillermo Fornes, del 30 de mayo al 29 de junio en Es Polvorí de Dalt Vila; Joan Canyelles, del 30 de mayo al 29 de junio en el Refugio Antiaéreo de Santa Eulària; Samuel Almansa, del 20 de mayo al 29 de junio en el Blanco Hotel de Formentera, y arte público ‘The Owl 2025’, de Stefan Strumbel, del 19 de junio al 29 de septiembre en el paseo de Vara de Rey de Vila.

Una de las esculturas que Jaume Marí expone en Can Jordi / DI

EXPOSICIONES

Jaume Marí. ‘Imaginari’, esculturas en metal. Can Jordi Blues Station. Hasta el 14 de julio.

Jean-Marc Bustamante. ‘1995-2025', pinturas, fotografías y esculturas. Inauguración el viernes 6 de junio de 20 a 22 horas en la galería Parra & Romero de Santa Gertrudis.

Harlys Becerra. 'Symbiosis', pinturas. Inauguración el jueves 5 de junio con una performance en vivo del artista con el percusionista Anthony Barrios y el dj Lorenzo Al Dino. Hotel Me Ibiza de Santa Eulària.

‘Espacio emociones’. Pinturas de María Luisa Medina Domínguez. Hotel Ocean Drive Talamanca. Hasta el 12 de junio.

Jerome Ferriere. Fotografía en blanco y negro. Inauguración el domingo 8 de junio a las 18 horas en la sala Aubergine de Atzaró. Cada día de 12 a 0 horas. Hasta el 30 de junio.

'Es gegant des de dins'. Exposición sobre el proceso creativo de la película 'Es gegant des Vedrà', de Pauxa Films. De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas y sábados de 10 a 13.30 horas en Sa Nostra Sala, c/Aragó, 17 de Ibiza. Hasta el 14 de junio.

'Fragmentos de arquitectura'. Exposición y libro de los arquitectos Marià Castelló y Lorena Ruzafa, con textos de Jesús Rodríguez Comes. Inauguración y presentación el viernes 30 de mayo desde las 19.30 horas en la sede del Colegio de Arquitectos en Eivissa, Can Llaneres, Dalt Vila. De lunes a viernes de 9 a 14 horas, hasta el 19 de septiembre.

Aïda Miró. ‘Emperò’, pinturas. Inauguración el viernes 30 de mayo a las 20 horas con actuación de Elena Ribas. Sala de exposiciones Can Jeroni de Sant Josep. De miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a sábado de 18 a 21 horas. Hasta el 15 de junio.

Marga Guasch. 'Profunditats i altres paisatges', pinturas. Inauguración el sábado 31 de mayo a las 20 horas en Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 19 de junio.

Matilde Hernández 'Matibiza'. 'Calima a les Pitiüses', pinturas. Inauguración el sábado 31 de mayo a las 18.30 horas en el Centre Antoni Tur Gabrielet de Formentera. De 11 a 14 y de 16 a 20 horas. Hasta el 9 de junio.

Toni Sánchez. 'Love & pop 2'. Pintura pop art. Hasta el 27 de junio en el Club Diario de Ibiza. De lunes a jueves de 11 a 13 y viernes de 18 a 20 horas.

Miguel Ángel García López. 'Entre mares', pinturas. Sala de Port Nàutic Ibiza. Hasta el 15 de junio.

‘Històries de migracions. Eivissa i Formentera, terra de sortida i arribada’. Muestra sobre migraciones del Fons Pitiús de Cooperació. De martes a domingo de 10 a 14 horas en el Faro de la Mola de Formentera. Hasta el 28 de septiembre.

Willie Márquez. 'Carigrafías', pinturas. Estudi Tur Costa de Jesús.

‘Joguerois d’ahir’. Muestra de juguetes antiguos. Colección de Félix Martínez Torres. Can Botino, Dalt Vila. Hasta el 21 de junio.

‘Uniones flexibles’. Exposición de pintura de Jesús de Miguel, comisariada por Anna Dimitrova, en ADDA Gallery, la galería ubicada en Paradiso Ibiza Art Hotel, en Cala de Bou. Hasta el 12 de julio.

‘Enrich3’. Exposición de pintura, escultura y gestos efímeros comisariada por Luis Galliussi con obra de Ramon Enrich y sus hijos, Enrich.R e Isidre Enrich. Estudio Laterna, en Santa Gertrudis. Hasta 10 de julio.

'Sanç I, Rei de la Corona de Mallorca. El monarca oblidat'. Exposición por el 700 aniversario del final del reinado. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta el 2 de noviembre.

‘El camino’: Exposición fotográfica de Cris AC en Can Jordi Blues Station, Sant Josep. Hasta el 13 de junio.

Caroline Rennequin. Pinturas. Galería También de Santa Gertrudis. De Martes a Viernes de 10.30 a 18 horas y sabados de 10.30 a 14.30. Hasta el 14 de junio.

Jaume Roig. ‘Cyclopea’, esculturas. Espacio Micus de Jesús de las 17 a las 21 horas. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica 971191923. Hasta julio.

Olga Muz. 'Ciclo Vidas', fotografías. Ses Casetes Art Café de Sant Mateu. Hasta el 1 de julio.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 20 horas. Night Market: domingos, lunes y martes de 18 a 24 horas, de junio a septiembre.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Sant Josep. Mercado Ecológico, Local y de Artesanía. Música en vivo y talleres infantiles. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en el centro de Sant Josep. Hata octubre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.

Mercado artesano de Sant Ferran: Jueves, viernes y sábados de 20 a 0 horas. Del 30 de mayo al 28 de septiembre.

Mercado artesano de la Mola: Mercadillo hippie. Miércoles y domingos de 16.30 a 22 horas. Del 1 de mayo al 9 de octubre.

Mercadillo de es Pujols: Artesanía y complementos. De lunes a viernes de 19 a 0 horas. Del 1 de mayo al 30 de septiembre.