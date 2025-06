Mucho más que cuidar y atender. Esa es, hoy en día, la función de los profesionales de enfermería. Y ese es uno de los aspectos que se trató ayer en el Hospital Can Misses, dentro de la jornada organizada para celebrar el Día de la Enfermería, que se conmemoró el pasado 12 de mayo. Un encuentro en el que participaron cerca de un centenar de enfermeras y que inauguró el gerente del Área de Salud, Enrique Garcerán, acompañado de la directora de enfermería en funciones, Neus Torres, y del resto del equipo directivo.

Las enfermeras, mucho más que cuidar y atender

Los maestros de ceremonia fueron David Balsa Prado, enfermero especialista en Atención Familiar y Comunitaria y Cristina Fernández Borrás, supervisora del área de formación y proyectos. ‘Enfermera que investiga, trasforma y avanza’ fue el título de la primera parte de la jornada, en la que se abordó la labor de los enfermeros en unidades como la UCI, Hemodinámica, Medicina Interna y Esterilización. La segunda parte giró en torno a la enfermera en Atención Primaria y se puso especial atención a la enferma rural, a la especialización en Atención Familiar y Comunitaria y al programa Paciente activo.

Antes de pasar a la tercera parte, centrada en la enfermera de atención hospitalaria, se impartieron una serie de talleres: cuidados de ostomías, canalización ecoguiada con VScan, técnica y cuidados del reservorio subcutáneo (Port-a-cath), manejo de bombas de PCA (Patient-Controlled Analgesia) y realización de la técnica de gasometría arterial.

La Jornada finalizó con el testimonio de Marga Joaniquet, enfermera de Hospital de Día, actualmente jubilada, que ofreció la ponencia ‘Cuidando toda una vida’.

La directora de enfermería en funciones, Neus Torres, afirmó en su discurso: «Como profesionales de la enfermería, hemos aprendido a leer el presente con los ojos puestos en lo que viene. Pero hoy, más que mirar al horizonte, debemos reconocer que el futuro ya es presente. Lo vemos en la integración real de los equipos multidisciplinares, en la tecnología que utilizamos para mejorar la atención, en la investigación que guía nuestras decisiones clínicas, y en el papel que ocupamos en el sistema sanitario». «En este nuevo presente, el trabajo en equipo multidisciplinar no es una opción, es una necesidad y una fortaleza. La enfermería no camina sola. Caminamos junto a todas las categorías profesionales que integran la red del sistema sanitario: psicólogos, trabajadores sociales, TCAE, médicos, Técnicos especialistas en laboratorio, radiodiagnóstico, fisioterapeutas… porque entendemos que el cuidado integral solo es posible desde la colaboración. Y en ese trabajo conjunto, cada uno aporta su saber, su mirada y su compromiso», continuó Torres antes de señalar: «La evidencia científica es el otro gran pilar de este presente. Porque cuidar no es solamente acompañar, sino también tomar decisiones basadas en el conocimiento, en la experiencia sistematizada, en los datos. La investigación en enfermería crece y se consolida, y nos permite ofrecer cuidados más eficaces, más seguros, más humanos».