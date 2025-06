Los vecinos de Sant Rafel critican las molestias por los accesos a UNVRS

«Nosotros hemos sufrido desde siempre las discotecas. Sant Rafel siempre ha estado preocupado en verano», expone Vicente Riera, presidente de la asociación de vecinos del pueblo, unos días después de la inauguración de la discoteca UNVRS, que durante más de diez años fue Ku y a partir de 1993 se convirtió en Privilege. Riera da voz a los vecinos que el pasado viernes por la noche y el sábado por la mañana se vieron afectados por el tráfico que generó la apertura del club y su posterior after: «Se colapsó la carretera principal, lo que trasladó tránsito a vías secundarias, como el camino de Sant Mateu, por donde pasaban quienes lo conocían».

Riera comparte su decepción por el hecho de que, al tratarse de un proyecto nuevo, no se haya hecho nada desde las administraciones o la propia empresa por cambiar estas molestias que los vecinos denuncian desde hace años: «Siempre hemos pedido que el negocio que ocupe el local se adapte al entorno en el que está y a lo que la zona puede absorber, y no ha sido así», denuncia. «Toda la zona, que está semiurbanizada, aunque sea rústica no tiene la capacidad ni una orden de circulación ni una infraestructura bien acabada para absorber el tráfico... Pero sí tiene permisos de actuación», lamenta.

Pensar en los vecinos

Riera señala que durante mucho tiempo los vecinos estuvieron esperando para hablar con la empresa propietaria del nuevo club y el Ayuntamiento de Sant Antoni: «Para trasladar las preocupaciones que teníamos como vecinos... Y cuando lo conseguimos ya estaba todo en marcha, por lo que no pudimos hacer nada más que esperar que lo que se hiciera fuera pensando en nosotros», indica.

Aun así Riera señala que en esa reunión se trasladó a los vecinos que se conocía la problemática que se generó en anteriores ocasiones para acceder y salir de la discoteca y que por ello se iba a poner personal de la propia empresa en los caminos que llevan al club para que hubiera el mínimo impacto posible: «El personal estuvo pero ha pasado lo que temíamos, que es el colapso, y no se puede colapsar una carretera principal como la de Ibiza a Sant Antoni», indica Riera, que también matiza: «Esto no quiere decir que se tenga que hacer otra carretera, sino que ésta no puede verse colapsada por un negocio privado».

En este sentido, las críticas que trasladan los vecinos se dirigen hacia las Administraciones: «Deben ser el Ayuntamiento [de Sant Antoni] y el Consell de Ibiza los que miren por los vecinos y velen por su tranquilidad, no una empresa privada».

A esto, la asociación de vecinos le suma otras cuestiones: «Estamos en medio de la isla, cada vez hay más gente, los contenedores están desbocados... Y ya no sé si hay gente que se ha resignado a esperar una respuesta de las Administraciones para poner control», lamenta Riera, que también menciona el tráfico que se genera hoy en día en la rotonda de entrada al pueblo, por el desvío de los camiones que aún no pueden cruzar el túnel.

Quienes han contactado con Diario de Ibiza, sin embargo, no comparten resignación sino más bien lo contrario: «Lo que exaspera es que siendo apertura nueva no hayan pensado en mejorar los accesos, especialmente la salida del aparcamiento de la discoteca», critica Marcos Yáñez, vecino desde hace más de 15 años de Sant Rafel, que apunta que el pasado viernes se generó «un caos total», refiriéndose al bloqueo que hubo en la autovía por la continua llegada y salida de taxis y furgonetas privadas.

400 metros en 25 minutos

Además de esto, Yáñez comenta que la presencia de la Guardia Civil también ralentizó el tráfico y eso llevó a que una vecina suya tardase «25 minutos en recorrer 400 metros». Los vecinos señalan que esto pasó porque además del camino principal de llegada a la discoteca, ese día también se utilizó otra de las vías que lleva directamente al aparcamiento del club, que es el que pasa por sus propias casas. Este camino, además, es por el que Yáñez señala que han pasado durante 18 meses los «camiones de gran tonelaje», mientras se llevaban a cabo las reformas de la discoteca, lo que ha empeorado su estado.

Otra vecina, que prefiere mantenerse en el anonimato, también denuncia los restos de «cartones, embalajes, latas y botellas» que han quedado en el entorno del camino, de los que «no se responsabiliza nadie» pero que asocia a los obreros que han trabajado en su construcción. Esto mismo lo critica Meritxell P.M, vecina de la zona desde hace 13 años, que como Yáñez agradece al menos la buena insonorización del club, porque afirman que ahora «no se escucha nada» desde sus casas. Sin embargo, mantiene su preocupación por el tráfico que tuvo que soportar el día de la apertura y lamenta: «Este viernes voy a volver a vivir lo mismo».

Ante la preocupación que trasladan los vecinos, el Ayuntamiento de Sant Antoni indica que «en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana que se está redactando está prevista la ampliación del vial y acondicionar la accesibilidad y movilidad de la zona», algo que no proporcionará una solución rápida a los vecinos. Por su parte, el Consell de Ibiza señala que «hace unas semanas se autorizó una petición de la empresa propietaria de UNVRS para habilitar un carril de incorporación a la carretera desde el camino de salida de la urbanización en la que está la discoteca», y que ahora depende de la empresa cuándo se hará.