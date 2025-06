El juez decano de Ibiza critica el nuevo juzgado de violencia de género: "Hay necesidades más acuciantes"

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la creación de 50 nuevas plazas de jueces y 42 de fiscales especializados en violencia sobre la mujer en toda España, confirmando así que Ibiza tendrá un segundo juzgado de violencia de género. El Real Decreto aprobado supone la creación de tres nuevas secciones especializadas en violencia sobre la mujer en Baleares, la mencionada en Ibiza y otros dos en Palma y Manacor.

La nueva sección ibicenca empezará a funcionar el 31 de diciembre, coincidiendo con la culminación del despliegue de los tribunales de instancia que sustituirán a los actuales juzgados unipersonales. Estas tres unidades se suman a los cuatro juzgados de violencia sobre la mujer actualmente existentes en el archipiélago balear y que pasarán a integrarse como secciones especializadas en aplicación de la nueva Ley de Eficiencia en la justicia.

«La medida, impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y diseñada de la mano del Consejo General del Poder Judicial, muestra el firme compromiso del Gobierno con la protección de las víctimas de violencia de género y sexual, garantizando que el sistema judicial disponga de los recursos adecuados para brindar una atención especializada y eficaz», aseguró el Gobierno en un comunicado.

Milena Herrera, la diputada ibicenca del PSOE en el Congreso, celebró esta medida recordando que «tal y como recomiendan todos los estándares internacionales, las víctimas de violencia sexual tienen que poder ser atendidas por jueces especializados que conocen las particularidades de este tipo de violencia, que no son delitos normales como puedan ser otros, sino que requieren una atención personalizada y especializada muy importante». «Es una muy buena noticia para la justicia, para las mujeres y para las víctimas de estos delitos de violencia sexual», añadió.

Críticas del juez decano

Por contra, el juez decano de Ibiza y Formentera, Sergio González, lamentó que «no se estén atendiendo otras necesidades importantes de la isla que no son tan de cara a la galería». «Desde hace mucho tiempo se ha solicitado, por activa y por pasiva, la creación de otros juzgados que no parecen tener tanto efecto social, popularidad, beneficio político, o como se quiera llamar. Pero no se crean y , francamente, no entiendo por qué», dijo.

En este sentido, el magistrado destacó que es «mucho más acuciante» la creación de un segundo juzgado de lo social, ya que el único existente sobre esta materia acumula «retrasos de hasta dos años», o de un quinto juzgado de instrucción, teniendo en cuenta que los cuatro que funcionan a día de hoy están «tramitando 12.000 asuntos anualmente». «El número de procedimientos de todos estos juzgados va en aumento y sin control», alertó.

El número de denuncias por violencia de género que se presentan en los juzgados ibicencos sigue su tendencia en aumento y sumó 1.245 en 2024, lo que representa una subida del 18% con respecto al año anterior.

Las denuncias contra hombres que maltratan a mujeres que han sido su pareja o expareja llevan tres años consecutivos batiendo récords en los juzgados ibicencos tras el freno engañoso que supuso la pandemia, con un ritmo de subida interanual de dos dígitos: así, en 2022 se incrementaron un 23%, y en 2023, un 12%. El año pasado, el crecimiento se aceleró seis puntos respecto a la subida del ejercicio anterior.