Formentera lidera el precio de la vivienda y Sant Antoni dispara su aumento anual en las Pitiusas

Los precios de la vivienda no sólo no bajan, sino que no dejan de subir. La demanda supera a la oferta y las propiedades se venden a precios inalcanzables para la mayor parte de los hogares.

El precio de la vivienda usada en Baleares ha registrado una subida del 13,5 por ciento interanual durante el mes de mayo, según el último índice de precios inmobiliarios de Idealista. Este dato supone además una subida de un 2,4% en los tres últimos meses y de un 1,4% con respecto al mes anterior.

Formentera se sitúa como el municipio con el precio de la vivienda de segunda mano más caro, con 8.794 euros el metro cuadrado, un 5,9 por ciento más que hace un año, lo que refleja un incremento trimestral e intermensual de un 3,5 y un 5,9 por ciento, respectivamente, según informa Idealista en su informe.

Sant Antoni ha sufrido el mayor incremento anual, con una subida del 21,1 por ciento, situándose en 6.702 euros el metro cuadrado. La subida mensual ha sido negativa, -0,5 por ciento, mientras que la trimestral ha aumentado en un 5,3 por ciento.

El segundo municipio más caro es Sant Joan, con 7.898 euros el metro cuadrado, un 7,5 por ciento más que hace un año. Respecto al mes anterior, el precio ha subido un 1 por ciento, una cifra muy parecida a la trimestral.

Santa Eulària es la tercera localidad más cara, con 7.532 euros el metro cuadrado, lo que refleja un incremento del 7,2 por ciento respecto al mismo periodo de 2024 y del 1,7 por ciento en relación a abril. La variación trimestral ha sido de un 3,3 por ciento.

Sant Josep ha registrado un precio medio de 7.089 euros mientras la subida interanual ha sido de un 5,1 por ciento. La trimestral e intermensual han subido en un 2 y un 0,3 por ciento, respectivamente.

En la ciudad de Ibiza, el precio del metro se ha situado en los 6.625 euros, un 0,6 por ciento más que hace un año, lo que supone un incremento trimestral del 1,4 por ciento.

La autonomía más cara

Baleares, con 4.905 euros el metro cuadrado, es la autonomía más cara seguida por la Comunidad de Madrid (4.234 euros). Detrás se sitúan Euskadi (3.179 euros), Canarias (3.039 euros) y Cataluña (2.560 euros).

En el lado opuesto de la tabla se encuentra Castilla-La Mancha (961 euros), Extremadura (982 euros) y Castilla y León (1.216 euros), que son las comunidades más económicas, detalla el portal inmobiliario en un comunicado.

En el territorio nacional, el precio de la vivienda usada en España ha subido un 12,8 por ciento interanual, situándose en 2.391 euros el metro cuadrado. Este dato supone una subida de un 5,3 por ciento en los tres últimos meses, de un 1,7 por ciento con respecto a abril y el precio más alto de la vivienda usada en España desde que idealista tiene registros.

Todas las comunidades autónomas muestran precios superiores con respecto al año anterior con la excepción de Extremadura, donde las expectativas de los vendedores bajaron un 1,3%.

La Comunidad de Madrid (24,3 por ciento) lidera las subidas, seguida de Canarias (18,2 por ciento), Región de Murcia (18,1 por ciento), Comunitat Valenciana (17,5 por ciento), Andalucía (14,3 por ciento) y Cantabria (13,2 por ciento).

Por debajo de la media nacional se encuentran los incrementos de Asturias (10,9 por ciento), Euskadi (8,6 por ciento), Cataluña (6,5 por ciento), Aragón (2,8 por ciento), Galicia y Castilla-La Mancha (2,7 por ciento en ambas regiones). Los menores ascensos se producen en Navarra (2,1 por ciento), La Rioja (2,1 por ciento) y Castilla y León (2,3 por ciento).

Un total de 41 provincias tienen precios superiores a los registrados en mayo del año pasado. La mayor subida se ha vivido en la Comunidad de Madrid donde las expectativas de los vendedores han crecido un 24,3 por ciento, seguida de Santa Cruz de Tenerife (19,4 por ciento), Región de Murcia (18,1 por ciento), Alicante (15,8 por ciento), Valencia (15,8 por ciento) y Málaga (15,3 por ciento). Un total de nueve provincias han experimentado decrementos de precio en la vivienda usada encabezadas por Ourense (-7,8 por ciento), Badajoz (-3,4 por ciento), Cuenca (-2,7 por ciento), Soria (-2,6 por ciento) y Teruel (-1,9 por ciento).

Ciudad Real es la provincia más económica con un precio de 741 euros por cada metro cuadrado. Le siguen Cuenca (831 euros) y Jaén (833 euros).