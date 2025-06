Baleària y Trasmed cargan contra el Consell de Ibiza y aseguran que cumplen la ley

Dos días han bastado para que la limitación de entrada de vehículos a Ibiza ordenada por el Consell haya desatado una auténtica tormenta entre la institución y dos de las principales navieras que operan en la isla, Baleària y Trasmed. El pasado lunes, la institución ibicenca informó de que había enviado un requerimiento a todas las compañías para que, en diez días, le enviaran las matrículas de todos los vehículos que transportan. Además, les reprochaba que no informaran a sus pasajeros de la entrada en vigor de esta restricción y de la obligación de abonar una tasa de un euro al día.

Las dos compañías reaccionaron ayer con especial virulencia y, en varios comunicados (dos en el caso de Baleària), negaron que estén incumpliendo la normativa e incluso exigieron al Consell «rigor y veracidad», en el caso de Trasmed.

En una primera nota, Baleària justificaba que no ha podido enviar al Consell la información de las matrículas de los vehículos que ha trasladado hasta Ibiza desde el pasado 1 de junio por «un fallo técnico».

En concreto, la naviera explicaba que «la plataforma técnica a través de la cual las navieras tienen que informar de las matrículas (...) está fallando desde el primer día, y así se ha informado a la empresa que la gestiona, sin que se haya solucionado».

Una avería y dos versiones

Sobre esta avería, el Consell matizó, poco después: «Baleària reportó un error ayer [lunes, 2 de junio] a las doce del mediodía que fue contestado por la empresa gestora de la aplicación a las 15 horas» del mismo día, cuando se arregló la incidencia. «A las 00.00 horas, Baleària manifestó por escrito que efectivamente ya no había ningún problema».

La información de la naviera no coincide con la del Consell, ya que asegura que «los técnicos informaron de que la incidencia estaba resuelta a las 18.20 horas».

Además, añaden que ayer martes enviaron «el fichero con las 3.669 matrículas correspondiente a las ventas del 2 de junio con fecha de viaje durante el período de restricción, con resultado satisfactorio». La naviera resalta que «sigue en contacto con los técnicos de la plataforma para saber cómo proceder y enviar los ficheros del 22 de mayo al 1 de junio, ya que el sistema no permite ahora este envío y antes no se pudo hacer porque las navieras requerían un desarrollo técnico que comportaba unos días».

Al Consell le constan dos ficheros «recibidos y procesados» de Baleària, otros 13 de Trasmed y 11 de Trasmapi. «El resto de las navieras sí pudieron ir subiendo archivos», apuntó la institución, que no obstante suavizó su respuesta: «Baleària ha enviado un archivo que no se corresponde con las especificaciones prefijadas. Aun así, pensando en que no ha sido de mala fe, se intentará utilizar para el fin que se pedía. Si no es viable utilizarlo, se les volverá a requerir».

El equipo de gobierno explicó que el requerimiento solicitaba «dos actuaciones» a las navieras. La primera, aportar los billetes vendidos «entre el 1 de enero y el 21 de mayo: se acordó en la mesa mixta de trabajo que se aportaría un fichero formato XML con los datos necesarios para la tramitación de los permisos».

Baleària se explica

La segunda, «incluir en una aplicación de la web de Ibizacircular.es, hecha para las navieras, todos aquellos billetes vendidos posteriormente al día 21 de mayo, día a día, lo cual se ha de informar cada 12 horas».

En su segundo comunicado, Baleària negó «rotundamente» que haya «eludido su obligación de informar al Consell de las matrículas de los coches transportados» y también «que se incumpla informar a los pasajeros de las restricciones en la isla».

«Baleària recibió el 29 de mayo un requerimiento del Consell para enviar las matrículas de los vehículos desembarcados antes del 21 de mayo y los vendidos con anterioridad a esta fecha que tengan previsto viajar en el periodo de restricción», detallaron. «A pesar de que tenía un plazo de 10 días para enviarlo, la compañía remitió estos archivos el lunes día 2 de junio a las 11.54 horas, seis días antes del plazo límite, a través de la sede electrónica del Consell», agregaron.

La naviera recordó que «aceptó» la obligación establecida por el Consell de «remitir diariamente el fichero de matrículas correspondiente al día anterior a partir del día 1 de junio». «Así lo hizo», dicen, el lunes 2 de junio, «con el fichero del día 1 de junio, pero se produjo un fallo de la plataforma del Consell, del que se informó a los técnicos» de la institución insular «de forma inmediata».

Niegan «cualquier boicot»

A pesar de su frontal oposición a esta iniciativa del Consell, desde Baleària «niegan cualquier boicot y señalan que siempre ha mantenido una actitud de colaboración con el Consell para que la información y gestión de las restricciones impuestas por la ley sea lo más ágil y sencilla para los ciudadanos españoles procedentes de Mallorca, Formentera, Comunitat Valenciana y Cataluña».

Por su parte, desde Trasmed manifestaron su «absoluto malestar» y desmintieron «categóricamente cualquier incumplimiento» de la ley. Y replicaron en relación a la presunta falta de información a sus pasajeros, que les ha informado «puntualmente a través de un banner visible en su web en castellano desde el lunes 26 de mayo. A la espera de recibir del Consell las traducciones oficiales, la naviera ha activado su propia versión traducida desde el lunes 2 de junio, garantizando el acceso a la información en distintos idiomas».

Además, y «de acuerdo con el requerimiento enviado por el Consell el 28 de mayo», recuerdan que disponían «de un plazo de 10 días para remitir la información solicitada, algo que se ha cumplido con sobrada antelación». «El lunes 2 de junio, Trasmed remitió al Consell toda la información requerida sobre los vehículos ya embarcados o con previsión de embarque, correspondientes a billetes vendidos entre el 1 de enero y el 20 de mayo de 2025. Asimismo, se incluyeron los ficheros completos correspondientes a las fechas entre el 21 de mayo y el 2 de junio», detallan al respecto desde esta naviera.

Reproches de Trasmed

Trasmed reprocha además al Consell que «no ha respetado los plazos establecidos en su propia normativa». «El acuerdo del pleno que fija las fechas de aplicación de la limitación se aprobó el 28 de marzo de 2025», dicen, y añaden que, «según el artículo 3.1 de la Ley 5/2024, dicho acuerdo debía haberse publicado en el BOIB al menos tres meses antes de su entrada en vigor, lo que establece como fecha legal el 28 de junio, no el 1 de junio como ha sido finalmente aplicado».

También reivindican que han mantenido, «desde el primer momento, una actitud de colaboración activa, participando en numerosas reuniones junto a las patronales Anave y Apeam, con el objetivo de minimizar el impacto de la carga burocrática sobre los pasajeros».

«Sin embargo», advierten desde Trasmed, «la compañía no tolerará que se ponga en entredicho su cumplimiento normativo, especialmente cuando la aplicación de la ley ha sido precipitada, sin garantías suficientes y con deficiencias técnicas y jurídicas notorias».