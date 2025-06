Aritz y Thor al rescate en ses Figueretes

Hace diez años, Aritz Rodríguez no pudo contener las lágrimas cuando tocó tierra en la playa de Santa Eulària después de 7 horas, 27 minutos y 3 segundos nadando sin descanso. ¿Es más épico ganar la Ultraswim, una competición sobrehumana de 30 kilómetros sobre el agua, o salvar la vida de una persona que se estaba ahogando en el canal de nado de ses Figueretes?

«En ningún momento he visto que fuera una cosa épica», responde unas horas después de haber rescatado a un australiano que estuvo a punto de sufrir algo más que el mayor susto de su vida.

Como la guadaña no entiende de horarios, solo eran las ocho de la mañana cuando ya silbaba sobre los oídos de este turista que se bañaba dando claros síntomas de que algo no iba bien. El primero en detectarlo fue el vigilante del aparcamiento de Puig des Molins, quien llamó rápidamente a la Policía Local para que acudiera al lugar.

Al mismo tiempo que los agentes llegó de pura casualidad Aritz, que estaba inmerso en su habitual paseo matutino por la zona con su perro Thor: «Me he ofrecido porque creía que lo podía hacer rápido y bien. Sabía que podía ser una labor fácil, entre comillas, porque para mí nadar cien metros no es nada».

Aritz Rodríguez y su perro Thor en el lugar de los hechos / Sergio G. Cañizares

Así que cogió la boya de salvamento que le ofrecieron los policías y se lanzó al agua dejando sin atar a Thor porque sabía que se podría poner nervioso si le veía irse. Efectivamente, en cuanto Aritz se tiró al agua, su peludo compañero se lanzó detrás sin pensárselo. Allá fueron los dos rescatadores, nadando mano a pata, hasta la zona en la que el turista hacía cosas raras. Muy raras.

«No le costaba coger aire, pero no era consciente ni sabía salir del bucle en el que había entrado. Estaba haciendo un giro de un metro de diámetro y no sabía dónde estaba la tierra y dónde estaba el aire. Se veía que estaba muy asustado y no articulaba bien las palabras».

Drogas y mar, mala combinación

No tenía «voz de haber consumido alcohol», pero tampoco era «capaz de pensar como una persona cuerda». Policía Local y Guardia Civil coincidieron después en su conclusión: consumo de estupefacientes.

«Lo primero que he pensado cuando lo he visto era que estaba buscando algo abajo, metía la cabeza, buscaba en el fondo y decía ‘my friend’ [«mi amigo»], explica Aritz. Eso hizo encenderse todas las alarmas porque si había un segundo bañista llevaba ya demasiado tiempo en el agua. En cuanto lograron sacar del agua al australiano, uno de los policías le preguntó si había otra persona y contestó que no.

Por suerte solo estaba desbarrando, esclavo de lo que quiera que se hubiera metido en el cuerpo. Aún así, obligó a la lancha del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil a peinar la zona por si las moscas.

La zona rocosa supuso la mayor dificultad / Sergio G. Cañizares

¿Llegó a correr peligro la vida del bañista? Aritz cree que no: «Se le veía que aún tenía fuerza y sacaba la cabeza bastante. Así que sabíamos que teníamos un poco de tiempo, que no era una cosa de segundos». La parte más peliaguda, tras contar con la ayuda de Thor, fue sacarlo del agua por una zona rocosa.

«Cuando estaba remolcando a la víctima se ha enganchado a la boya de socorrismo y sí que ha tirado un poco», cuenta su dueño.

La ambulancia recogió al turista en estado de semiahogamiento, pero ya fuera de peligro, y lo llevó a Can Misses, donde estuvo poco más de dos horas hasta que pidió el alta voluntaria.

Mientras tanto, su ángel de la guarda volvía a pasear por la tarde con Thor por el mismo lugar, ese donde suele entrenar de cara a diversas competiciones de triatlón, el deporte al que decidió virar hace un tiempo. ¿Será un héroe para sus jóvenes alumnos?: «Ojalá no se hayan enterado porque eso significaría que no usan mucho el móvil».