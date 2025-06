Serpientes en Ibiza: esta es la razón por la que se meten en las casas

La proliferación de serpientes en Ibiza es innegable y, además del gran tamaño que están adquiriendo y su repentina destreza para nadar largas distancias, otra de las cosas que más llama la atención es el poco miedo que les tienen a los humanos y su interés por meterse en zonas urbanas, sobre todo en casas y jardines.

La serpiente mayoritaria de la isla es la culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis), y aquí ha encontrado un hábitat que no piensa abandonar porque busca el calor como si fuera su elemento vital. Es casi imposible hallarla en regiones donde las noches son frías o los inviernos rigurosos. Prefiere los días soleados y las temperaturas elevadas para desarrollar su actividad, que suele darse principalmente durante el día. No obstante, cuando el verano alcanza su punto álgido, no es raro verla moverse al atardecer o incluso durante la noche. Su calendario de actividad está fuertemente condicionado por el clima: mientras que en gran parte de la península ibérica permanece activa entre marzo y noviembre, en las áreas costeras del sur y el este puede estar en movimiento durante todo el año gracias a la suavidad de los inviernos.

Emma Gallego

Ágil y veloz, esta serpiente es una experta trepadora. Escala muros, acantilados y troncos con sorprendente destreza, usando grietas y salientes como apoyos. Aunque suele evitar el enfrentamiento directo, si se siente acorralada adopta una postura defensiva: se enrosca, ensancha la cabeza, emite un silbido amenazante y, si es necesario, ataca sin vacilar. También es capaz de liberar un líquido con un olor desagradable como método disuasorio. En situaciones extremas, puede incluso desprenderse de parte de su cola para zafarse de un depredador.

En lo que respecta a su dieta, esta serpiente muestra una gran adaptabilidad. Es una cazadora activa, que explora grietas y escondrijos en busca de alimento. A pesar de no ser venenosa, captura y mata a sus presas mediante constricción. Los jóvenes se alimentan principalmente de insectos y pequeños reptiles, mientras que los adultos prefieren animales de sangre caliente como roedores y aves. Su habilidad para trepar le permite acceder a lugares inaccesibles para otros depredadores, convirtiéndola en una amenaza eficaz para lagartijas y salamanquesas.

Por qué se mete en las casas de Ibiza

La culebra de herradura no es demasiado exigente con su hábitat, siempre que el entorno le ofrezca calor y buena insolación. Le basta con zonas abiertas, con matorral poco denso o campos cultivados. Gracias a sus hábitos rupícolas, se siente especialmente cómoda en entornos rocosos, muros de piedra, ruinas o edificaciones antiguas. De hecho, se ha adaptado bien a vivir cerca del ser humano, aprovechando estructuras artificiales que le proporcionan tanto refugio como alimento, lo que la convierte en una especie claramente antropófila.

Esto quiere decir que es capaz de vivir muy cerca de los humanos, incluso convivir. Por eso con frecuencia deciden meterse en las casas, para buscar recovecos dentro donde esconderse.