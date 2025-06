La Selectividad y un inicio que logra «bajar los nervios» en Ibiza

El examen de Lengua Castellana y Literatura II ha concluido hace escasos instantes en el Recinto Ferial. Los cerca de 500 estudiantes inscritos en Ibiza en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de este año salen al exterior. Disponen de aproximadamente una hora libre antes del comienzo de la segunda prueba, la primera optativa, de la selectividad balear 2025: Historia de España. A pesar de la enorme exigencia de la vertiginosa cita académica, Mia Picazo, una joven de 17 años, confiesa no sentir demasiada presión.

Joan Ferrer, Pau Torres y Joan Ribas, tres examinados de las PAU 2025. | A.B.P

Picazo, que se encuentra repasando tranquilamente sus apuntes alejada de la muchedumbre, se muestra cauta al hablar sobre la previsión de su nota en Castellano y Literatura II: «He improvisado bastantes respuestas, aunque el comentario de texto ha sido menos complicado de lo que me esperaba. No tengo demasiado claro si me ha ido bien o mal, pero creo que he sacado un bien o un notable».

Sacar buena nota precisa de hincar codos y de una dosis de fortuna. Precisamente, Joan Ferrer, un chico que quiere acceder al grado universitario de Paisajismo, está de enhorabuena, ya que la suerte le ha acompañado en los primeros compases de la Selectividad: «Me ha ido muy bien el primer examen . Justamente han preguntado por ‘La Regenta’ de Leopoldo Alas, ‘Clarín’ , que era lo que quería que saliese en la prueba. Al principio estaba un poco nervioso, pero al ver ‘La Regenta’, se me han quitado los nervios».

La confianza de Ferrer en sus respuestas escritas es más que evidente. Eso sí, el candidato a futuro universitario tiene claro que todavía es demasiado temprano para cantar victoria: «Me inquieta mucho mis posibles faltas de ortografía [pueden llegar a restar hasta un máximo de dos puntos en el caso de las asignaturas de Castellano y Catalán]. Durante el curso, he llegado a suspender exámenes únicamente por culpa de mi ortografía».

Ferrer está dialogando con su amigo Pau Torres Costa. Este tiene claro que quiere hacer el grado de Fisioterapia y además, destaca la importancia de estar tranquilo durante las PAU: «Espero que los nervios no me jueguen una mala pasada. Ahora [una vez concluida la primera prueba] ya no estoy tan tenso. De hecho, me han bajado las pulsaciones».

Mia Picazo, con sus apuntes, en los aledaños del Recinto Ferial. / A.B.P

Joan Ribas Marí acompaña a Torres y Ferrer. Para Ribas, el examen ha sido «un poco complicado», pero cree que ha hecho «un buen papel». Eso sí, su confianza decrece considerablemente al escuchar las palabras Historia de España. «Es una asignatura que me preocupa bastante, al tener un temario muy amplio», indica, con total naturalidad, Ribas.

Hay a quienes se les dan mejor las asignaturas de letras y a otros, los estudios ligados con los números. Entre los partidarios de las modalidades de Matemáticas, se encuentra Tiger Zeegelaar, del IES Sa Blanca Dona. Él se ve obligado a hacer un esfuerzo extra, «al ser holandés y tener aún dificultades para expresarse en castellano y especialmente en catalán, a pesar de haber practicado mucho ambas lenguas», según explica el tímido estudiante, que añade: «Al ser extranjero, me ha costado bastante más».

Rita Ordóñez, compañera de clase de Zeegelaar en el IES Sa Blanca Dona, también prefiere las Matemáticas. Ordóñez considera que lleva «muy controladas todas las asignaturas, a excepción de Historia de España». Aunque se muestra bastante segura en su papel en las PAU, matiza: «No me preocupa excesivamente la nota que saque estos días, ya que para entrar en la universidad tampoco necesito una nota súper alta. No obstante, no me quiero confiar».

Otro de los consejos más habituales que se les suele dar a los estudiantes es tener seguridad en el trabajo de uno mismo. Un ejemplo es Toni López Angulo. El estudiante del IES Isidor Macabich de Vila opina que «si se ha trabajado bien durante todo el curso, ninguna asignatura debería complicarse en Selectividad». López añade: «Uno debe estar tranquilo si ha estado estudiando durante el año».

La Selectividad es una experiencia nueva para la mayoría de los jóvenes asistentes al Recinto Ferial. Hay quienes están un poco exaltados al compartir con amigos y compañeros de clase algunas respuestas y puntos de vista sobre la prueba de castellano. Se escuchan algunos gritos de alegría cuando dos o más personas tienen la misma respuesta, aunque eso no es sinónimo absoluto de acierto. Otros van más a su bola y no se muestran nada sorprendidas con la experiencia. «Al final ha salido lo que hemos practicado», afirman Iker Martín y Noa Martines, del IES Sa Blanca Dona.

Este miércoles continúa el segundo de los tres días consecutivos de las PAU 2025 en Ibiza. La jornada tiene previsto el inicio a las 9 horas con los exámenes de las asignaturas de Historia de la Música y la Danza, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II y Movimientos Culturales y Artísticos. A las 11.30 horas es la prueba de Lengua Catalana y Literatura II y a las 15.15 horas de Historia de la Filosofía. A las 17.30 horas son los exámenes de Biología, Diseño, Historia del Arte, Literatura Dramática y Tecnología e Ingeniería II.