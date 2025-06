Roban 1.100 dólares a un turista en la zona VIP de una fiesta en Ibiza

David Hernández se encuentra inmerso en su segunda visita turística a Ibiza, pero no está siendo tan grata como la primera y le está llevando a replantearse si habrá una tercera. Este turista chileno de 40 años llegó a la isla el pasado viernes para disfrutar de una semana larga de vacaciones en solitario, pero ha acabado centrando sus esfuerzos en recuperar su pasaporte y volver sin más contratiempos a su país.

Y es que Hernández, ortodoncista y dueño de un centro de especialidades odontológicas en Santiago de Chile, todavía no se cree lo que le ocurrió el pasado sábado, cuando se encontraba disfrutando de una fiesta privada en la piscina de un hotel de Sant Antoni. Había aterrizado un día antes en Ibiza procedente de Lérida, donde se encontraba cursando un máster de gestión empresarial.

Había pagado por acceder a la zona VIP del evento y por eso estaba convencido de que sus pertenencias no corrían peligro, así que descuidó su mochila, en la que llevaba toda su documentación, varios accesorios tecnológicos y un total de 1.100 dólares en metálico. «Y menos mal que el teléfono móvil si lo llevaba encima», cuenta a Diario de Ibiza.

A plena luz del día, concretamente a las siete y media de la tarde, «un chico gordo», como lo describe en la denuncia que presentó ante la Guardia Civil, se llevó su mochila, tal y como recogieron las cámaras de seguridad del local, que lo filmaron abandonando el lugar acompañado por tres amigos.

Gestiones con el consulado

«Nunca imaginé que me podía pasar algo así. El año pasado no vi que robaran tan descaradamente en Ibiza. No me tocó ver eso. Ahora sé que hay que extremar siempre las precauciones», se resigna David, que en un principio pensó que el autor del robo sería algún trabajador del propio hotel, ya que pensaba que era imposible que entre los presentes en la zona más exclusiva de la fiesta pudiera haber algún ladrón.

Por eso, está convencido de que el hombre que le robó la mochila «no tenía necesidad» de cometer un acto delictivo así y que su única motivación fue «la maldad, hacer daño».

David, que nada más sufrir el robo interpuso una denuncia ante la Guardia Civil de Sant Antoni, da por pedidos el dinero y sus pertenencias, pero no pierde la esperanza de que aparezca el pasaporte.

Mientras tanto, está realizando gestiones con el consulado de Chile en Barcelona para que le faciliten algún tipo de documentación provisional, ya que la denuncia es insuficiente para que le dejen subirse al avión. Tiene de margen hasta el próximo domingo, cuando volará de vuelta a su país.