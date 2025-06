Parte de los pacientes de Ibiza derivados a la privada vuelven al Hospital Can Misses

Tras la confusión originada entre pacientes derivados a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario -desde donde les dijeron que el contrato de colaboración con Salud estaba parado o caducado, relatan varios pacientes-, algunos han hecho el trámite correspondiente para volver al Hospital Can Misses. De los seis casos derivados recopilados por este diario, dos han vuelto al hospital público. Otros, en cambio, siguen atendidos en el centro privado y se les ha dado fecha para consulta o para operarse.

El centro sanitario privado confirma que una parte de estos pacientes vuelven a la pública: «Grupo Policlínica ha contactado con el 100% de los pacientes derivados por el Ib-Salut, ofreciéndoles las consultas o intervenciones quirúrgicas correspondientes. Asimismo, a aquellos que lo han solicitado, se les ha facilitado el regreso al Hospital Can Misses».

Desde un primer momento, ambos hospitales negaron, a preguntas de este diario, que el contrato hubiese dejado de estar en vigor, pero varias personas coinciden en su relato: que desde la privada se les informó de que ya no seguía en pie y que tenían que ir a Atención al Paciente de Can Misses.

Nuevo testimonio

«Me llamaron desde la Policlínica y me dijeron que el contrato había caducado, por lo que se cancelaba la cita que tenía programada para el 8 de mayo. En Can Misses me dijeron que se estaban enterando de esto por los pacientes que estábamos llamándoles para explicar nuestra situación», relata Eva González. «Pedí esta cita en 2021 y la reclamé en 2023», añade. Fue derivada a la privada en marzo de 2025. Ahora ha sido atendida por Can Misses, después de deshacer su derivación.

El Área de Salud de Ibiza y Formentera explicó la semana pasada que «mantendrá contactos con el proveedor para conocer las razones de las incidencias». Las derivaciones se producen de acuerdo al decreto de garantía de demora para reducir las listas de espera.