Los «nervios» por el nuevo formato de la selectividad

El 2 de junio del 2025 es una fecha que quedará en la memoria de los centenares de estudiantes de Ibiza. Más concretamente para aquellos que se preparan para las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de este año. La jornada previa al comienzo en Balears de la selectividad supone un motivo de mucho estrés para los examinados. Estos se muestran especialmente alarmados por el nuevo modelo de exámenes: «Me preocupa mucho que este año las pruebas cuentan con muchos ejercicios competenciales [ejercicios aplicados a la realidad] y que no hemos practicado demasiado en clase», afirma Mar Ribas, del IES Sant Agustí, en la víspera del gran día.

Ribas es una joven de 18 años que acude «todos los días anteriores a la sele para estudiar en la biblioteca de Can Ventosa». Su deseo es conseguir entrar en el grado de Ingeniería Industrial. Va acompañada de sus amigas y compañeras de clase, Emily Cabán y Marta Palacios. Las tres exponen su indignación al hablar sobre los horarios de las bibliotecas en Ibiza: «A nosotros nos va mejor estudiar en las bibliotecas, ya que nos concentramos mucho más. Eso sí, estamos bastante resignadas, ya que los horarios de las bibliotecas aquí, a diferencia de Mallorca o la Península, son mucho más malos. Se debería buscar una solución a esta situación y más en época de selectividad. Además, hay bibliotecas que están abiertas, pero en época de exámenes hay tanta gente que quiere ir que al final es imposible entrar y encontrar un sitio en el que ponerte con los apuntes».

Ribas, Cabán y Palacios se muestran «confiadas, con el trabajo hecho en clase a lo largo de todo el curso». Aunque gran parte de su futuro estudiantil se juega en los tres próximos días, las alumnas están relativamente tranquilas: «Llevamos todo el año estudiando y esperemos que nuestro esfuerzo dé sus frutos al finalizar este año tan intenso». Las tres también coinciden en cuáles son las asignaturas que mayor dolor de cabeza les generan: «Sacar buena nota en las optativas es lo que más nos preocupa, ya que tienen una ponderación más alta».

«Mayor presión»

A escasos metros de Ribas, Cabán y Palacios, se encuentran Ariadna Tur y Shayna Loor, dos alumnas de Nuestra Señora de la Consolación de Vila. Rodeadas de apuntes de distintas asignaturas distribuidos por toda la mesa, reconocen estar «muy nerviosas». Las dos jóvenes indican que «con el nuevo modelo de examen la presión es más grande, ya que hay mayor incertidumbre de cómo serán las preguntas que saldrán en cada una de las pruebas».

Tur quiere estudiar el grado de Fisioterapia. En cambio, Loor tiene en mente cursar el grado de Psicología, aunque reconoce que no lo tiene decidido «del todo todavía». A pesar de que Loor evidencia sus dudas sobre lo que quiere hacer una vez concluya las PAU, esta se muestra mucho más decidida al hablar sobre su secreto al estudiar: «A mí, lo que mejor me va para estudiar cuando se trata de memorizar temario es hablar en voz alta y repetir muchas veces los contenidos teóricos. No obstante, cuando se trata de practicar ejercicios, me encuentro muy bien en la biblioteca. Nosotras [en referencia a ella y a su compañera Tur] vamos alternando la biblioteca con nuestras respectivas casas como ubicaciones para estudiar».

Matemáticas

Matemáticas. Esta es la asignatura que «más preocupa» a Tur y a Loor, que lo confiesan con total convicción en la salida de Can Ventosa. El pánico por los números es algo que no pasa de moda para ciertos estudiantes, aunque Loor matiza: «Me preocupa el examen de Matemáticas, pero también el de Biología, ya que el temario de esa asignatura es demasiado extenso».

La época de exámenes conlleva que las bibliotecas de la isla estén más llenas de lo habitual. Con el paso de la mañana, la llegada de estudiantes en Can Ventosa incrementa considerablemente. Hay quienes están preparando los finales de la universidad, pero la mayoría son alumnos que, en silencio prácticamente sepulcral y con extrema concentración, aprovechan la víspera al pistoletazo de salida a la selectividad para prepararse para la PAU 2025.

Al acercarse el mediodía y en pleno vaivén de personas en la entrada de la biblioteca, llega Jorge Martínez Prats, estudiante de 17 años en el Colegio Francés de Ibiza. Aunque el sistema educativo francés no contempla el mismo funcionamiento que el español, él se está preparando el Bac, que es el equivalente a la selectividad en nuestro país: «El Bac es más o menos lo que en España es la selectividad. En nuestro caso, nos preparamos los exámenes durante dos cursos consecutivos. En el segundo, [en referencia al de este año] no nos examinamos de asignaturas troncales, elegimos dos optativas, que en mi caso son Inglés y Economía, aunque también debo hacer una prueba de Filosofía. En caso de aprobarlo, esto me convalida para llegar a cursar un grado universitario. Yo quiero acceder al grado de Relaciones Internacionales y hacerlo en Madrid».

La suerte ya está echada para los candidatos a futuros universitarios. Hoy, a partir de las 9 horas, empieza, un año más, una nueva edición de la selectividad en Balears. El Recinto Ferial es el escenario escogido por la organización, la Comisión Organizadora de las PAU en las Illes Balears, integrada por representantes de la conselleria de Educación y Universidades y de la UIB, para la realización de la PAU en Ibiza, que tiene prevista la asistencia de 504 examinados.

En Formentera, el IES Marc Ferrer es la ubicación designada para las pruebas de los 20 estudiantes de la isla inscritos en las PAU 2025.

En Mallorca, se concentran cerca del 80% del total de alumnos de Balears que se van a examinar en las PAU 2025. En otras palabras, 3.886 alumnos de toda la comunidad se encuentran en Mallorca. En Menorca, la cifra baja hasta los 450 estudiantes.

El pistoletazo de salida a la PAU de este año es la prueba de Lengua Castellana y Literatura II a las 9 horas. A las 11.30 horas, es el turno de Historia de España.

Por la tarde está previsto, a las 15.15 horas, las pruebas de Geografía y Química, dos optativas. Los últimos exámenes del día inaugural son las modalidades de Análisis musical II, Dibujo Técnico II, Geología y Ciencias Ambientales, Latín II, Técnicas de Expresión Graficoplásticas. Cada uno de los exámenes tiene una duración de 90 minutos.

Al margen de la competencialidad, otra de las principales novedades de este año es el endurecimiento de las faltas de ortografía en las correciones. En las asignaturas no lingüísticas, se resta, según indica Caib, «hasta un máximo de un punto por estos conceptos, a razón de 0,1 puntos por falta de ortografía a partir de la tercera falta; en Lengua Catalana y Literatura II y Lengua Castellana y Literatura II se pueden deducir un máximo de dos puntos por estos conceptos a razón de 0,125 puntos por falta de ortografía en Lengua Catalana y 0,25 puntos por falta en Lengua Castellana» .