Las navieras incumplen su obligación de informar al Consell de Ibiza de los coches que transportan

Las compañías navieras están incumpliendo su obligación, prevista en la ley que limita la entrada y circulación de vehículos en Ibiza desde el pasado domingo hasta el próximo 30 de septiembre, de informar a sus clientes que viajen con coche de la restricción y de la obligación de abonar una tasa (un euro al día), así como de trasladar al Consell la información de las matrículas de los vehículos particulares que transportan.

Por ello, la institución insular remitió hace unos días a las navieras un requerimiento en el que las emplaza a que en un plazo de 10 días le trasladen toda la información, necesaria, además, para controlar el cumplimiento de la normativa.

Hay que tener en cuenta que todos los vehículos que desde ayer desembarcan en la isla, y no están exentos de la restricción, lo hacen sin el correspondiente permiso. «Formalmente hablando no están autorizados», reconoce el vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, quien acto seguido advierte de que, «si las navieras no informan de las matrículas, sus clientes pueden tener un problema». Se refiere a que, mientras no lo hagan, los turistas pueden recibir una comunicación en la que se les requiera que justifiquen la compra del billete. «Puede ser una molestia», señala Juan. Ahora, por el momento, no hay problema para obtener una de las 4.168 autorizaciones diarias.

Debido a la dificultad técnica que alegan las navieras para conectar sus plataformas digitales con el Consell para que la gestión de la autorización se pudiera tramitar de forma instantánea en el momento de la compra del billete, el Consell accedió a posponer este sistema y, en su lugar, acordó que a diario las compañías trasladarán (antes de las 12 horas) un fichero con las ventas de pasajes con vehículos para cursar, en función del cupo, la correspondiente autorización. «Esto no se ha producido», lamenta Mariano Juan.

Del mismo modo, excepcionalmente, el Consell también acordó, a mediados de mayo, a dos semanas del inicio de aplicación de la restricción, que todas las personas que ya estuvieran en la isla desde el 1 de enero (trabajadores de temporada, fundamentalmente) y que tendrían la obligación de tramitar una autorización, quedaran exentos de hacerlo este verano. Igual para el caso de las personas que, antes del 21 de mayo, cuando se activó la web ibizacircular.es con la que se gestionan los permisos (salvo los que viajan en barco), hubieran comprado un billete de ida y vuelta durante el período de la restricción. También se daba un plazo de 10 días a las navieras para que trasladaran al Consell las matrículas de todos estos vehículos que este año se beneficiarán de esta exención. Pero tampoco lo han hecho.

Las navieras no recurrieron

El Consell Executiu acordó dicha excepción, al igual que el sistema de intercambio de información diario, el pasado 16 de mayo y fue publicado en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) el día 20. También se notificó personalmente a cada empresa. El vicepresidente destaca, además, que las navieras no recurrieron este acuerdo en el que se concretan diversos aspectos técnicos de aplicación de la ley. Precisamente, esta especie de instrucción especifica cómo las navieras han de cumplir lo que la novedosa legislación les obliga a hacer.

De hecho, si las compañías persisten en su negativa a cumplirlo se enfrentan a las sanciones que regula la misma ley. En concreto, se contempla como infracción muy grave, con una multa de 10.000 a 30.000 euros, el incumplimiento del artículo 5.3, el que regula el intercambio de información (las matrículas) con el Consell. También como grave, con sanción de 1.000 a 10.000 euros, que no se informe a los viajeros (artículo 5.1) durante el proceso de compra del billete, del régimen de limitación temporal de entrada de coches en la isla.

En concreto, la instrucción aprobada por el Consell Executiu el 16 de mayo especifica el contenido mínimo de la información, que, según el artículo 5.1 de la ley, se debe trasladar a los usuarios. «No consta a esta Administración que se esté cumpliendo dicho deber de información en los términos ya resueltos y comunicados», subraya el requerimiento del Consell. Tal como publicó Radio Ibiza, las navieras han decidido asumir el coste de la tasa sin repercutirlo a sus clientes, pero la ley obliga a informar de la restricción y de las consecuencias del incumplimiento.

Oportunidad de colaborar

El vicepresidente del Consell recuerda que las compañías, pese a sus duras críticas a la restricción de la entrada de vehículos en verano, ofrecieron «colaboración». «Tienen la oportunidad de demostrarlo», recalca Juan.

La naviera Baleària ha recurrido judicialmente la restricción y ha solicitado al juez, como medida cautelar, la suspensión de su aplicación. El Tribunal Superior de Justicia de Balears ya ha rechazado la solicitud de suspensión por la vía de urgencia (cautelarísima) sin escuchar los argumentos de defensa del Consell. Ahora se debe resolver la posible suspensión mediante la medida cautelar ordinaria solicitada.