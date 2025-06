El Consell de Ibiza responde a Baleària: el resto de las navieras sí han podido subir archivos

El Consell de Ibiza asegura, en respuesta a Baleària, que el resto de las navieras que operan en la isla no han tenido problemas a la hora de subir a la plataforma digital creada por la institución los archivos con las matrículas de los vehículos que transportan y que les reclama con motivo de la entrada en vigor, el pasado domingo 1 de junio, de la limitación de entrada de vehículos a la isla.

La compañía naviera, en un comunicado, ha negado este martes "rotundamente" que haya "eludido su obligación de informar a la institución ibicenca y también "que se incumpla informar a los pasajeros de las restricciones en la isla", a pesar de que desde la institución insular explicaron a Diario de Ibiza que, el pasado 28 de marzo, tuvieron que enviar un requerimiento a todas las compañías, no sólo a Baleària, para reclamarles que, en el plazo de diez días, le trasladasen las placas de los vehículos transportados.

Después de enviar a primera hora de este martes un primer comunicado en el que asegura que no ha podido mandar al Consell la información detallada de las matrículas de los vehículos debido a "un fallo técnico" detectado en la plataforma digital, desde la naviera insisten en que no han incumplido sus obligaciones con la Administración insular en la aplicación de esta limitación.

Baleària explica que recibió el 29 de mayo un requerimiento del Consell "para enviar las matrículas de los vehículos desembarcados antes del 21 de mayo y vehículos vendidos con anterioridad a esta fecha que tengan previsto viajar en el periodo de restricción". Y añade: "A pesar de que tenía un plazo de 10 días para enviarlo, la compañía remitió estos archivos el lunes día 2 de junio a las 11.54 horas, seis días antes del plazo límite, a través de la sede electrónica del Consell".

Una avería de tres horas

Sobre la avería en la plataforma a la que las compañías deben subir sus datos, el Consell matiza: "Baleària reportó un error ayer [lunes, 2 de junio] a las 12 del mediodía, que fue contestado por la empresa gestora de la aplicación ayer a las 15 horas. A las 00.00 horas de esta pasada madrugada, Baleària manifestó por escrito que efectivamente, ya no había ningún problema".

Además, la institución detalla que ha recibido hasta el momento dos ficheros "recibidos y procesados" de Baleària, frente a otros 13 de Trasmed y 11 de Trasmapi. "El resto de las navieras sí pudieron ir subiendo archivos", indican al respecto desde el Consell, que no obstante señalan: "Baleària ha enviado un archivo que no se corresponde con las especificaciones prefijadas. Aun así, pensando en que no ha sido de mala fe, se intentará utilizar para el fin que se pedía. Si no es viable utilizarlo, se les volverá a requerir".

El equipo de gobierno insular explica que el requerimiento que enviaron a todas las navieras solicitaba "dos actuaciones". La primera, aportar los datos "de aquellas ventas de billetes realizados entre el 1 de enero y el 21 de mayo: se acordó en la mesa mixta de trabajo que se aportaría un fichero formato XML con los datos necesarios para la tramitación de los permisos".

La segunda actuación que le ha pedido a las navieras es "incluir en una aplicación de la web de Ibizacircular.es, hecha para las navieras, todos aquellos billetes vendidos posteriormente al día 21 de mayo, día a día, lo cual se ha de informar cada 12 horas", y ello "a petición de las navieras, para no tener que hacer pruebas de incorporar la aplicación del Consell a la página web en plena temporada alta, con los problemas que un eventual error podría suponer".