Baleària remite al Consel de Ibiza 3.669 matrículas del segundo día de limitación de entrada de vehículos

La naviera Baleària "niega rotundamente" que haya "eludido su obligación de informar al Consell de Ibiza de las matrículas de los coches transportados" y también "que se incumpla informar a los pasajeros de las restricciones en la isla", a pesar de que desde la institución insular explicaron a Diario de Ibiza que, el pasado 28 de marzo, tuvieron que enviar un requerimiento a todas las compañías para reclamarles que, en el plazo de diez días, le trasladasen las placas de los vehículos.

En concreto, el Consell de Ibiza reclamaba a todas las navieras la información sobre "vehículos desembarcados en la isla de Ibiza entre el 1 de enero y el 21 de mayo de este año, con indicación de matrícula y fecha de entrada en la isla", así como de los "vehículos adscritos a pasajes de entrada y salida en la isla de Ibiza durante el período de limitación (1 de junio al 30 de septiembre) y que hayan sido adquiridos entre el 1 de enero y el 21 de mayo ".

Hay que tener en cuenta que todos los vehículos que desde el lunes 2 de junio desembarcan en la isla y no están exentos de la restricción, lo hacen sin el correspondiente permiso. Según explicó este lunes a Diario de Ibiza el vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, «formalmente hablando no están autorizados», y advirtió de que, «si las navieras no informan de las matrículas, sus clientes pueden tener un problema». Se refería Juan a que, mientras no lo hagan, los turistas pueden recibir una comunicación en la que se les requiera que justifiquen la compra del billete.

Después de enviar a primera hora de este martes un primer comunicado en el que asegura que no ha podido mandar al Consell la información detallada de las matrículas de los vehículos debido a "un fallo técnico", desde la naviera insisten en que no han incumplido sus obligaciones con la Administración insular en la aplicación de esta limitación.

"Baleària recibió el pasado 29 de mayo un requerimiento del Consell para enviar las matrículas de los vehículos desembarcados antes del 21 de mayo y vehículos vendidos con anterioridad a esta fecha que tengan previsto viajar en el periodo de restricción", detallan desde la naviera, y añaden: "A pesar de que tenía un plazo de 10 días para enviarlo, la compañía remitió estos archivos el lunes día 2 de junio a las 11.54 horas, seis días antes del plazo límite, a través de la sede electrónica del Consell".

El plazo del Consell

El Consell acordó el 16 de mayo dar un plazo de diez días a las compañías navieras (a todas, no sólo a Baleària) para que le informaran de las matrículas de todos los vehículos que, en este primer año de aplicación de la limitación de entrada, se benefician de la exención (todos aquellos que ya estuvieran en la isla desde el 1 de enero y quienes, antes del 21 de mayo, cuando se activó la web de reservas, hubieran comprado un billete de ida y vuelta durante el periodo de restricción).

Baleària, en este segundo comunicado, indica que "aceptó" la obligación establecida por el Consell de "remitir diariamente el fichero de matrículas correspondiente al día anterior a partir del día 1 de junio". "Así lo hizo", aseguran, el lunes 2 de junio, "con el fichero del día 1 de junio, pero se produjo un fallo de la plataforma del Consell, del que se informó a los técnicos" de la institución insular "de forma inmediata".

Y detalla además que "los técnicos informaron de que la incidencia estaba resuelta a las 18.20 horas" y que hoy han enviado "el fichero con las 3.669 matrículas correspondiente a las ventas del 2 de junio con fecha de viaje durante el período de restricción, con resultado satisfactorio". La naviera resalta que "sigue en contacto con los técnicos de la plataforma para saber cómo proceder y enviar los ficheros del 22 de mayo al 1 de junio, ya que el sistema no permite ahora este envío y antes no se pudo hacer porque las navieras requerían un desarrollo técnico que comportaba unos días".

A pesar de su frontal oposición a esta iniciativa del Consell para limitar la entrada de vehículos en la isla, desde Baleària "niegan cualquier boicot y señalan que siempre ha mantenido una actitud de colaboración con el Consell para que la información y gestión de las restricciones impuestas por la ley sea lo más ágil y sencilla para los ciudadanos españoles procedentes de Mallorca, Formentera, Comunitat Valenciana y Cataluña".

La compañía insiste además en que "detalla en el proceso de reserva de viajes a Eivissa con vehículo, tanto de solo ida como de ida y vuelta, la información facilitada por el Consell para este fin". Además, "también incluye un apartado de preguntas más frecuentes sobre la limitación de vehículos en la sección Ayuda de su web".

"Un diagnóstico erróneo"

"La compañía considera, como ya ha argumentado en ocasiones anteriores, que la ley no aborda el problema de fondo y se basa en un diagnóstico erróneo, ya que no se ha tenido en cuenta que cada día salen de la isla tantos vehículos como entran, con un impacto residual sobre el parque móvil de Ibiza, que solo supone un 1,5% de media del total de la flota existente en temporada alta, con un pico en el momento más álgido del 3,2%".

Por otra parte, en esta segunda nota la compañía asegura que "desconoce los algoritmos utilizados, más allá de la Ley d´Hont aplicada a la distribución entre las empresas de autos de alquiler, para establecer un cupo de 4.000 vehículos, mayoritariamente nacionales, frente a los 16.000 autos autorizados para ser alquilados mayoritariamente por visitantes de origen internacional que eligen el transporte aéreo".

Baleària insiste en que esta limitación de entrada de vehículos a Ibiza "es una medida sin precedentes, que limita derechos fundamentales de los ciudadanos de Baleares y nacionales, de manera generalizada". Además, reitera que "favorece al transporte aéreo, menos sostenible, en lugar de optar por proteger la conectividad marítima o por una gestión inteligente que controle el acceso a zonas saturadas mediante la aplicación de tecnología".

Esta ley "restrictiva al transporte marítimo" aprobada por el Consell de Ibiza, denuncia, "perjudica a las infraestructuras de transporte de las líneas regulares marítimas de interés público y puede tener un impacto irreversible a medio plazo en la conectividad de residentes y turistas nacionales, y en el suministro de mercancías".