Miss Inglaterra abandona el certamen de Miss Mundo y se va a Ibiza: "Me hicieron sentir como una prostituta"

Milla Magee tiene 24 años y fue elegida Miss Inglaterra para representar a su país en el certamen de Miss Mundo celebrado hace unos días en India y que acabó con la coronación, el 31 de mayo, de la tailandesa Opal Suchata Chuangsri como la mujer más bella del mundo.

Pero unos días antes, el 16 de mayo, algo inusual ocurrió en el concurso. Milla Magee decidía poner punto y final a su aventura en el festival de la belleza por antonomasia, y acusaba a los organizadores de Miss Mundo de explotar a los concursantes, añadiendo que la hicieron sentir "como una prostituta".

La ya ex Miss Inglaterra contó a The Sun que lo que le incomodó mucho fue una cena informal en la que las misses fueron sentadas por pares en las mesas con hombres de negocios para “entretenerlos” en agradecimiento por su inversión en el evento. “No vine aquí para esto. Nos hacían sentar como monos, sin poder hablar de nuestras causas (sociales). Me pareció humillante”, agregó la joven.

Es más, en una publicación que realizó en su perfil de Instagram explica sobre su abandono del certamen: "Esta decisión no la he tomado a la ligera. Pero me di cuenta de que algunos aspectos de la experiencia no coincidían con mis valores personales. También presencié y experimenté cosas que me incomodaron profundamente. Creo que es importante decir lo que piensas cuando algo no te parece bien y, lo que es igual de importante, dar un paso atrás cuando tu integridad está en juego. Nadie debería sentirse obligado a permanecer en una situación que va en contra de sus creencias o compromete su bienestar. Este no es el final de mi viaje, sino una reorientación hacia espacios que reflejen los valores que defiendo: autenticidad, empoderamiento y cambio positivo".

Por su parte, la organización de Miss Mundo, emitía un comunicado de prensa en el que negaba las acusaciones de Magee. “Lamentablemente, nos ha llegado información de que ciertos medios de comunicación de Reino Unido han publicado declaraciones falsas y difamatorias, supuestamente hechas por Milla Magee, sobre su experiencia en la India. Las afirmaciones son completamente infundadas y no reflejan la realidad de su tiempo con nosotros”, detalla el comunicado

Tras la decepción, días de descanso en Ibiza

Dos días después de la gran final del certamen de belleza Miss Mundo en Hyderabad, Milla Magee llegaba a Ibiza, según se desprende de sus redes sociales.

Magee compartió en Instagram una serie de fotografías de Ibiza hace unas horas. Sus historias muestran la llegada al aeropuerto de la isla, una playa, una imagen de aguas tranquilas con el título "Elixir" y una foto de su amiga que parece acompañarla en sus vacaciones.

Todo apunta a que con estos días de descanso quiere dejar atrás la polémica generada por su abandono de Miss Mundo, a pesar de que parece que sus razones son fundadas.