La Fiscalía naufraga en su lucha por encarcelar a los patrones de pateras que llegan a Ibiza y Formentera

La Fiscalía está naufragando en la pelea judicial que sigue manteniendo contra los patrones de pateras que llegan a Balears. Así lo demuestran las cuatro sentencias que se han conocido en lo que llevamos de año (hasta mediados de mayo) y que se han saldado con una sola persona condenada de las siete que se han sentado en el banquillo, acusadas de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Tres de esas pateras fueron interceptadas en Formentera y la otra, en Mallorca.

El único patrón de patera que ha ingresado en prisión estaba al mando de una embarcación que partió el pasado 20 de octubre de la localidad argelina de Tipaza, principal puerto de salida de la migración irregular con destino al archipiélago balear. Estaba pintada de blanco, tenía siete metros de eslora y se propulsaba con un motor Suzuki de 115cv. A bordo iban 18 personas que lograron alcanzar el puerto de Ibiza gracias al auxilio de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, que los encontraron navegando a la deriva, ya sin gasolina, a unas 15 millas de Formentera.

Cuatro años de cárcel

La Fiscalía pedía seis años de cárcel para el único acusado y la jueza Gemma Robles lo sentenció a cuatro años tras considerar demostrados los hechos basándose en las siguientes pruebas: la declaración del acusado, las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil y, sobre todo, los vídeos grabados por los tripulantes durante la travesía, que la magistrada considera «literosuficientes», es decir, suficientes por sí mismos para probar un hecho.

«La prueba es rotunda y no hay duda de la autoría del delito», esgrime. En uno de los vídeos se ve al acusado repostando gasolina y tirando el bidón al mar; en otro, se pone una bufanda y una gorra «con la clara intención de que no se le reconozca». «En los vídeos se le ve perfectamente la cara y se le identifica sin problema. Se ve, igualmente, que lleva el móvil en la mano y que, en un momento dado, tras cambiarse de chaqueta intenta mimetizarse con el resto de los ocupantes», concluye la sentencia. El acusado sostuvo durante el juicio que era un tripulante más y que había pagado 3.000 euros para subirse a la patera. Respecto al dinero que llevaba encima, una cantidad que la sentencia no revela, aseguró que eran sus ahorros para llegar hasta Francia, donde planeaba reunirse con unos familiares. Según su relato, otro tripulante de la patera le enseñó a pilotarla y así lo hizo durante el último tramo de una hora, hasta que se agotó el combustible y quedaron a la deriva.

«Ha quedado totalmente desmentida con los vídeos y con los actos propios del acusado no solo repostando, sino intentando ocultarse entre el resto», contesta la jueza, argumentando así la condena.

Testimonios «espurios»

Sin embargo, esta condena es la excepción que confirma la regla, en este caso, la absolución habitual de los supuestos patrones. Por partida doble sucede con una patera que salió de Argelia el pasado 15 de julio y arribó a Formentera al día siguiente. Al menos 13 migrantes, dos de ellos menores, viajaban en una embarcación impulsada por un motor Hidea de apenas 40cv. La Policía Nacional se los llevó a todos a comisaría y realizó los consiguientes interrogatorios. Dos de los migrantes aseguraron a los agentes que la patera la llevaban dos personas, uno que la guiaba y uno que patroneaba, e identificaron a ambos con fotos en las que se veía a los acusados llevando la embarcación y llevando la misma ropa que cuando los detuvieron. Además, aseguraron que habían pagado 2.000 euros por el pasaje y que le habían pagado ese dinero a unas personas que se había quedado en Argelia.

Sin embargo, y después de realizar «un análisis esmerado» de las declaraciones de estos dos testigos, la jueza Victòria Crespí concluye que no se les puede otorgar «total credibilidad». En ese sentido, alega que hay «una serie de datos que hacen dudar de su sinceridad e incluso va más allá al advertir que no se puede descartar que los «testigos declararan contra los acusados movidos por algún tipo de ánimo espurio», como puede ser «el miedo a los verdaderos responsables del viaje o por alguna otra causa».

Además, argumenta que «tampoco parece compatible con un papel criminal como el que se imputa a los acusados que estos hicieran gestos de alegría ante la cámara y permitieran que se les hicieran fotos mientras cometían su acción delictiva». Las mafias que se dedican a organizar los viajes de las pateras están formadas por «gente plenamente consciente de su papel que toma cautelas para evitar ser identificado y detenido. La conducta de los acusados no cuadra con este comportamiento», concluye la sentencia.

Pruebas contadictorias

Crespí también fue la encargada de juzgar otro caso similar, el de una patera que llegó el 11 de julio a Cap Salines (Mallorca) con 22 migrantes a bordo. En este caso, la Fiscalía pidió que se condenara a tres supuestos patrones y, nuevamente, todos salieron absueltos. Uno de ellos alegó que había pagado 2.000 euros por el pasaje y que no conocía a los otros dos acusados. Otro contestó que en ningún momento patroneó la patera. «No podemos conocer el que realmente sucedió por falta de imágenes y de información adicional», expone la jueza, citando varias pruebas que no cuadran con la petición de la Fiscalía: que una persona no acusada llevara el timón, que dos de los acusados viajaran en la proa o varias imágenes en las que todos los migrantes, incluidos los que dirigen la patera, saludan a la cámara con actitud alegre. «De las imágenes del viaje de la patera aportadas a la causa no se desprende la situación descrita por el Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones definitivas ni por los testigos protegidos. No consta ningún indicio incriminando contra los acusados», zanja la magistrada.

Por último, también salió absuelto el supuesto patrón de una patera que llegó el 23 de junio a Formentera con 18 migrantes a bordo. En este caso, el juez Alberto Jesús Rodríguez no se anda por las ramas y despacha el asunto en una sentencia insólitamente breve, de apenas dos páginas y media. «Emergen serias dudas, tras la tarea valorativa realizada, de que el acusado hubiere patroneado la embarcación objeto de la causa del modo descrito por el Ministerio público, por lo que no procede sino absolverle de los hechos por los que viene siendo acusado», remarca. El motivo de este contundente pronunciamiento es que las declaraciones de los dos agentes de la Guardia Civil y del testigo principal son contradictorias, incluso «de corte paladinamente absolutorio».

El pasado martes, la Policía Nacional detuvo a tres supuestos patrones de dos pateras que llegaron recientemente a Pitiusas, después de que se produjeran al menos dos fallecimientos durante dichas travesías.