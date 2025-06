Vicky Martín Berrocal, en la apertura de UNVRS junto a Jon Kortajarena: "Hacía mucho que no me daban las claritas del día"

La diseñadora Vicky Martín Berrocal ha compartido en sus historias de Instagram varios momentos de la noche del viernes al sábado junto al modelo Jon Kortajarena durante la esperada apertura de la discoteca ibicenca UNVRS, el primer "hyperclub", como lo han bautizado sus propios impulsores, del mundo.

Vicky Martin Berrocal y Jon Kortajarena. / IG

En una de las imágenes, ambos aparecen sonrientes frente un espejo y Vicky comenta: "Suertuda yo por tener al mejor compañero de noche. Ahora sí que hemos celebrado tus 40 cumpleaños". En la siguiente historia de su Instagram muestra una imagen del club a primera hora de la mañana y añade: "Hacía mucho que no me daban las claritas del día". Además, también compartieron esta noche especial con la hermana de Vicky, Rocío Martín Berrocal.

Vicky Martin Berrocal en UNVRS / IG

La primera noche de esta discoteca fue de lo más especial y contó con la presencia de otros famosos, como el actor Will Smith. El club abría sus puertas el viernes con una noche que se alargó hasta el mediodía. Doce horas de experiencia en las que algunos no pudieron apenas parpadear. No querían perderse ni una sola de las sorpresas y rincones de un espacio que para algunos era nuevo, pero que, para muchos otros, era un viejo conocido completamente renovado.

"Crear el club más impresionante y complejo del mundo". Esa era la intención de Yan Pissenem (propietario, fundador y CEO de The Night League, responsable de este proyecto), que en los últimos meses ha estado pendiente de cada uno de los millones de detalles del nuevo club, en el que el vienes noche y sábado de madrugada se dieron cita miles de personas venidas desde prácticamente todos los puntos del planeta. Algunas de ellas sólo para esa noche. Un proyecto que cuenta "la historia de un club perdido en el tiempo, renacido siglos después y creado para vivir eternamente". Con profundas raíces en la isla —"muros encalados, piedra natural y texturas terrosas"— y alas que buscan "el espacio, la eternidad y el misterio. Un lugar más allá del tiempo y de cualquier coordenada".

‘Bitter Suite (Symphony Mix)’, de Tornado Wallace, fue el primer tema que sonó en UNVRS, de manos de la dj neerlandesa Carista. En el baño se sucedieron Pascal Moschemi con Frankybeats, Salomé Le Chat, S.A.M., KOKO y Paul Reynolds. En la main room, después de Carista (una mujer, la primera en reinar en el nuevo universo) Ahmed Spins, el back to back entre Adam Ten y Mita Gami, Michael Bibi en plena madrugada y otros sets a cuatro manos: Joseph Capriati y The Martinez Brothers y, dos horas después, Carl Cox y Jamie Jones, que cerraron la noche. Bueno, el día, porque en ese momento la luz de la mañana se colaba ya por los amplios ventanales de la sala. Y así, con el sol penetrando en las entrañas del universo, sonó el último tema de la primera noche de «la nueva era» de la fiesta nocturna de la isla: ‘Playing with knives’, de Bizarre Inc.