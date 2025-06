La restricción de coches en Ibiza arranca con 1.265 autorizaciones y 100.000 euros de ingresos

La limitación de entrada y circulación de vehículos de no residentes en Ibiza arrancó ayer, en un día histórico para la isla, con un balance de 1.265 autorizaciones otorgadas por el Consell de Ibiza en los diez primeros días desde la puesta en marcha de la web ibizacircular.es y con unos ingresos de 100.266 euros por el pago de la tasa de un euro al día.

A la espera de sumar las cifras que aporten las compañías navieras (gestionan directamente las autorizaciones en la venta de billetes), el presidente del Consell, Vicent Marí, destacó ayer en rueda de prensa que, según los datos actuales, «en principio, no hay problema para viajar a Ibiza, ni en julio ni en agosto» . De todos modos, este año, excepcionalmente, quedan fuera del cupo todas las personas que ya estaban en la isla antes del 21 de mayo, cuando se activó la web, y los viajeros que ya habían comprado sus billetes.

Así, desde el pasado 21 de mayo, el Consell ha recibido un total de 4.875 solicitudes de autorización para circular por Ibiza y ha concedido 1.265, la cuarta parte de las registradas. La inmensa mayoría, 1.049, se corresponden con permisos generales, 20 de autocaravanas de no residentes, 140 de residentes en Formentera y 56 de Mallorca y Menorca.

La media de estancia se sitúa en 83 días. Marí puntualizó que, al no estar los datos de las navieras, estas primeras autorizaciones son para tantos días porque, «en la gran mayoría de los casos, se corresponden a vehículos que ya están en la isla». Por ejemplo, de no residentes con vivienda en la isla y que disponen de más de un coche (sólo está exento uno). «Para no verse con problemas, han reservado cupo y han pagado por 122 días», indicó el presidente.

Por ahora, el Consell ya ha ingresado 100.266 euros por la tasa, cuya finalidad se ciñe exclusivamente a cubrir el coste del servicio de la restricción; en concreto, «expedir la autorización». «Por eso la tasa [un euro por día] es tan baja. En el futuro se verá si hay otros elementos a tener en cuenta, pero ahora no es el caso», indicó Marí. Hay que tener en cuenta que los residentes en las islas, pese a su obligación de obtener permiso, no tienen que pagar la tasa.

Acredtitaciones de exenciones

Aparte de las autorizaciones ya otorgadas, el Consell también ha registrado 799 acreditaciones (aportación de documentos que certifiquen que el solicitante está exento de la restricción): 622 de no residentes con casa y vehículo (sólo uno) en la isla, 142 de empadronados en Balears que se desplazan a Ibiza por trabajo, 24 coches de Formentera en tránsito y 11 de movilidad reducida.

Asimismo, el presidente destacó su «sorpresa» ante «la cantidad de gente» que ha utilizado ya la web del Consell y ésta «ha aguantado». «Ha sido un arranque solvente», recalcó. En concreto, se han registrado 11.000 usuarios únicos de España, Alemania, Estados Unidos, Francia, Holanda y Reino Unido. Además, se ha atendido una media de 200 llamadas y mensajes de teléfono al día, con picos de más de 500.

Una vez que ha comenzado el período de restricción, ahora viene el trabajo de control de su cumplimiento, para empezar, con las dos cámaras de lectura de matrículas del Consell instaladas en el puerto de Ibiza. Próximamente se firmarán convenios con los ayuntamientos para incorporar sus cámaras. Los inspectores también utilizarán las dos móviles de las que dispone el Consell para llevar a cabo controles aleatorios. De cara a 2026 se prevé instalar otras 25 cámaras (ya se trabaja en la licitación de su adquisición) en zonas de más tráfico.

Sanciones a las autocaravanas

«Se va a acabar con las acampadas indiscriminadas de autocaravanas en primera línea de costa y en zonas forestales». Con estas palabras, el presidente del Consell, Vicent Marí, advierte de que la aplicación desde ayer de la restricción de la circulación de vehículos en Ibiza, «va a suponer un cambio drástico en la avalancha de caravanas que sufrimos todos los veranos».

La ley sólo permite las autocaravanas con residencia fiscal en la isla y las que, dentro del cupo de 4.048 vehículos al día, cuenten con una reserva en alguno de los cinco campings de la isla (200 plazas en total). El presidente recordó que las sanciones son «muy cuantiosas», de entre 10.000 y 30.000 euros, y avisó de que «todas las autocaravanas [que incumplan] serán objeto de sanción», también las que se encuentran en asentamientos de chabolas. «No son viviendas», recalcó. También dijo que ya se han producido llamadas al Consell de personas «preocupadas» por una posible sanción y que, al conocer las consecuencias de no acreditar una reserva en un camping, han decidido «abandonar la isla», aunque no dijo cuántos casos.

Además, el Consell ha editado 60.000 folletos de información, personalizados para cada municipio, que los inspectores de Transportes, con la ayuda de las policías locales, colocarán en los parabrisas de las autocaravanas. «De esta manera, porque todos serán avisados, nadie podrá obviar que existe una ley ni alegar desconocimiento», subrayó Marí.

Críticas de Formentera

El grupo político Gent per Formentera criticó ayer que el Consell de Ibiza «se ha olvidado, una vez más, de las necesidades de los formenterenses que se tienen que desplazar a la isla para acceder a «servicios básicos», como la sanidad o la educación, con los que no cuentan.

Sobre esta cuestión, el presidente Marí recordó que, inicialmente, el cupo para Formentera era para 60 vehículos al día, pero se dobló a 120. «Son cifras de partida. Si vemos que es insuficiente, se irá adaptando», dijo.