María Monfort Matutes triste por perderse la apertura de UNVRS: "Me pesó mucho no poder estar con mi familia ahí"

María Monfort Matutes, influencer y nieta del empresario ibicenco Abel Matutes, ha mostrado en redes sociales su tristeza por no poder acudir a la apertura de UNVRS en la isla.

"Me pesó mucho no poder estar con mi familia ahí en un día así de especial", ha escrito en una historia en la que ha compartido un vídeo del evento. "Se me pone cada pelo de mi cuerpo de punta viendo esto. Siento un orgullo inexplicable y una admiración que va incluso más allá", señala en la publicación. "Al despertarme y ver lo bien que ha salido siento una emoción tan tan grande".

Captura de pantalla del reel de María Monfort Matutes / Redes Sociales

En otra historia compartida poco después por la creadora de contenido (y novia del último ganador del mundial de MotoGP, Jorge Martín) se la ve haciendo una videollamada con su hermana, Lydia, que sí que acudió a la gran apertura. "Mi hermana fue un rato, se fue a dormir y hoy, después de desayunar, ha vuelto", explica.