El Consell defenderá la proposición de ley de Unidas Podemos que corrige el déficit de diputados de Ibiza

Unidas Podemos (UP) ha tomado la delantera al Consell de Ibiza al registrar por su cuenta en el Parlament balear una proposición de ley para corregir, mediante la reforma de la ley electoral balear, «la discriminación» que desde hace tiempo sufren los ibicencos en cuanto al número de diputados de su circunscripción en la cámara balear. El PSOE actuó igual y se adelantó también al Consell al registrar, en enero de 2024, la proposición de ley para limitar la entrada y circulación de vehículos en Ibiza que el Consell pretendía presentar como iniciativa legislativa propia y que finalmente fue aprobada y se aplicará a partir de hoy.

El vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, resta importancia a esta maniobra del conseller de UP en Ibiza, Óscar Rodríguez. «Estos debates sobre jugadas de ajedrez o ‘Juego de Tronos’ no llegan a los ciudadanos, que lo que quieren es que al final se apruebe la ley. La aprueba el Parlament que somos todos. UP fuerza a que se abra este debate en el Parlament, y bienvenido sea. Pero no creo que sea relevante [el hecho de que UP se haya adelantado con una proposición de ley sin previo consenso], ni algo para echarle en cara», subraya Juan.

Así, por encima de todo Juan destaca que corregir el déficit de diputados que sufre Ibiza es «una cuestión democrática». «Es algo que no sucede en ningún otro lugar de España y que se debe corregir»

El Consell de Ibiza llevó a cabo entre finales del año pasado y principios de éste una consulta pública sobre esta cuestión, como paso previo a la presentación en el Parlament de una iniciativa legislativa propia dirigida a ampliar en uno o dos diputados la representación de Ibiza en la cámara balear. Con esta propuesta de mínimos, que no afectaba a la representación del resto de las islas, la institución ibicenca pretendía al menos obtener el mismo número de escaños que Menorca o uno más.

La proposición de ley de Unidas Podemos registrada en el Parlament va más allá y, tal como publicó este diario, contempla aumentar en cuatro el número total de escaños del Parlament y pasar de 59 a 63. Así, se sumarían dos diputados más a Mallorca, que contaría con 35, y otros dos más a Ibiza (14), mientras que Menorca, con 13, y Formentera, con uno, seguirían con la misma representación.

Hay que tener en cuenta que desde 2007 Menorca cuenta con un diputado más que Ibiza a pesar de que ésta le supera en un 60% en el número de habitantes. «Siempre hemos defendido que se debe equilibrar la representación ibicenca en relación al resto de las islas», dice Juan, que, agrega que, por ello, ve «con buenos ojos» la proposición de ley de Unidas Podemos.

Rodríguez, que ha impulsado esta reforma de la ley electoral balear, curiosamente, a través de la diputada menorquina de Unidas Podemos, Cristina Gómez, justifica el incremento también del número de escaños de Mallorca en que ésta cuenta con el 80% de la población de la Comunitat Autònoma, pero sólo con el 56% del número de diputados. Este desajuste se debe a que, en su día, los legisladores optaron por «sobrevalorar el factor territorial en lugar del poblacional» para garantizar «un papel más relevante de las islas menores».

Más tiempo y dificultad

El vicepresidente primero del Consell admite que cada vez que se pone sobre la mesa el debate sobre el déficit del número de escaños de Ibiza en el Parlament en comparación con Menorca, «también se plantea la infrarrepresentatividad de Mallorca». Sin embargo, Mariano Juan señala acto seguido que la proposición de ley de UP supone «un cambio de guion» sobre el plan inicial del Consell basado sólo en modificar la representatividad de Ibiza. Esto provocará, advierte Juan, que se necesitará «más tiempo» para lograr un posible acuerdo. «Si introducimos otras líneas de actuación se retrasarán las cosas, pero no quiero decir que sea una mala noticia. Sí implica una mayor dificultad», subraya.

En todo caso, Mariano Juan destaca por encima de todo que el registro de esta proposición de ley «obliga a que se hable de ello y que todos se pongan las pilas». Es decir, se «fuerza a que públicamente» se debata sobre esta cuestión, que, puntualiza, ya se estaba tratando «en privado». «Es un debate necesario. Hay un elefante en la sala y podemos ignorarlo o señalarlo con el dedo», indica.

Al ser preguntado sobre la tardanza del Consell en presentar su propia iniciativa legislativa tal como estaba inicialmente previsto, el vicepresidente responde que, primero, se tenía que «hablar con Mallorca sobre su representatividad» y añade que este debate, internamente, ya se estaba «produciendo».

Propuesta alternativa pactada

En todo caso, Mariano Juan subraya que el Consell de Ibiza trabajará para que salga adelante la iniciativa ya registrada en el Parlament con el objetivo de que «el número de diputados ibicencos aumente». «La fórmula nos da igual. Si afecta o no a Mallorca nos da igual, dependerá de lo que digan nuestros compañeros de Mallorca. Y si se llega a un consenso y se retira esta proposición de ley para que se presente otra conjunta, mejor».

El conseller de Unidas Podemos tampoco pone objeción alguna a que se presente una propuesta alternativa pactada por todos los grupos políticos para corregir «la discriminación» que sufre la isla. Para que la proposición de ley sea admitida a trámite se requiere mayoría simple, pero para su aprobación, tras el paso por comisión, donde se debatirá y votará la incorporación de enmiendas, se precisa de una mayoría cualificada de dos tercios de la cámara balear.

Juan avisa, en este sentido, del «riesgo» de que, al presentarse una propuesta sin consensuar, el debate se pueda enrocar en otras cuestiones. Por ejemplo, Més per Mallorca reivindica desde hace tiempo una reforma de la ley electoral para reducir el porcentaje de votos necesario para lograr un escaño.