Begoña Gómez: «El asesoramiento oncoestético es muy importante desde el diagnóstico»

¿Cómo de importante es el asesoramiento oncoestético para un paciente oncológico?

El asesoramiento es importantísimo desde el diagnóstico. Es aconsejable que el paciente adapte sus rutinas de cuidados y con ello va a prevenir en muchas ocasiones efectos adversos en su piel.

Como profesional, ¿cuáles son las pautas básicas que ofrece a los usuarios?

Lo primero que hacemos es hablar con los pacientes para saber cuáles son sus rutinas habituales. Y en función de esto darles las pautas. En la mayoría de las ocasiones hay que reducir el uso de productos cosméticos e incorporar productos con beneficios dermocosméticos como son una higiene syndet, una hidratación de rostro y cuerpo muy nutritiva y sin perfumes junto con el uso de fotoprotección diario SPF 50+.

Tener la autoestima alta es fundamental para afrontar un diagnóstico de cáncer, ¿la oncoestética ayuda a elevarla?

Hoy en día la imagen personal está directamente ligada a cómo nos relacionamos con el entorno. Hay etapas oncológicas en las que el impacto en la imagen es muy alto. Por ejemplo, cuando las pacientes pierden las cejas, esto es algo para lo que la mayoría no están preparadas, llegan a no reconocerse en el espejo, incluso reducen su vida social debido a la baja autoestima que les produce. Definitivamente recuperar su imagen y reconocerse les aporta seguridad, además siempre les digo que aprovechen para dedicarse tiempo, que se mimen, en estos procesos las personas más importantes son ellas mismas, no es egoísmo, es una necesidad, cuando además la mayoría se ha ocupado de la familia y apenas ha tenido tiempo para sí misma.

¿Qué beneficios tiene el maquillaje oncoestético?

Además de la parte visible, el impacto en las relaciones sociales y sentimentales, el hecho de verse bien ayuda a cuidar la piel que, en el caso de los pacientes oncológicos, se ve más debilitada por los tratamientos. Dedicarle unos minutos al cuidado es ponerse en primer lugar y eso siempre resulta ser un beneficio tanto a corto como a largo plazo, previniendo además efectos adversos. Cuanto más cuidada esté la piel mejor va a ser su comportamiento durante y después de los tratamientos.

Hay pacientes que por su situación económica quizás no puedan hacer frente a la compra de productos específicos para mejorar su apariencia, ¿qué básicos considera usted que no podrían faltar?

Bueno, pues aquí te diría que tan importante es cuidarla, como no agredirla. Esos pacientes han de reducir lo que estén utilizando, por ejemplo sérums con retinol, VitC, salicílico o glicólicos tan habituales y seguros en la cosmética no son aconsejables durante los tratamientos ya que nuestra piel tendrá un déficit importante de lípidos e hidratación, y los ingredientes que he nombrado tienen capacidad renovadora y exfoliante, algo que no les beneficiará en esa etapa, por lo tanto en la farmacia les pueden aconsejar higienes syndet con PH5.5 e hidratantes sin perfume (en oncología son alergénicos), champús con PH fisiológico y maquillaje no comedogénico y sin perfume. En estos casos, menos es más, líneas básicas para pieles muy sensibles. Además los tratamientos oncológicos son fotosensibilizantes, no solo en exposición solar sino también a la luz de un ventanal o galería, así que siempre deben utilizar SPF50+ también sin perfume y testado en pieles sensibles.

La Roche-Posay es la firma dermocosmética que tiene su propio departamento oncológico. ¿Por qué diría que es importante comprar productos de buena calidad y testados en pacientes?

Porque detrás de cada producto hay estudios clínicos y publicaciones científicas que avalan los resultados de mejoría y de cómo ayudan a minimizar los efectos adversos en la piel de los pacientes oncológicos, de cómo reparan y aceleran la cicatrización aportando beneficios más allá de lo visible, por ejemplo evitando el picor intenso, facilitando así la adherencia a los tratamientos al mejorar día a día su calidad de vida. Además contamos con toda la experiencia de la Estación Termal de La Roche-Posay en Francia, por la que han pasado a lo largo de los años miles de pacientes oncólogicos con tratamientos financiados por el sistema nacional de salud francés.

¿Cualquier usuario puede maquillarse solo? ¿Por qué les anima a probar el maquillaje oncoestético?

El maquillaje de La Roche-Posay está formulado con alta capacidad de cobertura pero a la vez con gran facilidad de aplicación y desmaquillado, cualquier persona puede utilizarlo incluso si lo hace por primera vez, no hace grumos ni se satura el tono, se puede extender con la yema de los dedos con total facilidad. Es un producto que además de unificar el tono y tapar manchas o lesiones en el rostro se mantiene sin brillos y les aporta hidratación junto con spf25, igualmente debajo es aconsejable utilizar el SPF50+ para evitar reacciones adversas a la radiación.

Calle Madrid, 52 - 07800 IBIZA - Tel. 628 219 175 - info@apaac.es - @apaacasociacion

Amb el cofinançament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a càrrec a l’assignació del 0,7 % de l’IRPF amb la quantia de 57.276,8 € y el Consell Insular d’Eivissa amb la quantia de 30.000 €

www.apaac.es