«Sería un suicido asumir la gestión de las residencias sin suficientes recursos»

El acuerdo entre el Govern balear y el Consell de Eivissa sobre el traspaso de la gestión de las residencias sociosanitarias sigue enquistado. «Asumir esta competencia mal dotada de recursos económicos y de personal sería un suicido, y no lo haremos». Con estas palabras, la consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, respondió en el pleno a una interpelación del grupo socialista sobre este asunto y otras cuestiones relacionadas con la dependencia. La consellera recalcó que hay que tener en cuenta «de dónde venimos», en referencia a la crisis que motivó en el mandato 2011-2015 la devolución de esta competencia al Govern. «No podemos caer de nuevo en los mismos errores», insistió la consellera.

En contra de lo manifestado por el conseller del PSOE Víctor Torres, Escandell dijo que no es cierto que la negociación con el Govern no avance. En este sentido, la consellera señaló que «se ha reducido la brecha» entre las cifras del Consell y el Govern tras la aprobación del plus de difícil cobertura del personal de las residencias de Eivissa. Hay que tener en cuenta que, inicialmente, el Govern ofrecía cerca de 14 millones mientras que el Consell, para asumir esta competencia, calcula que necesita «más del doble». Escandell también recordó al PSOE que se trata de la misma oferta que el Govern hizo también al Consell, en 2019, cuando gobernaba la izquierda y entonces, «evidentemente, tampoco les pareció bien». «Esto es lo que hay, hay que lucharlo, y en ello estamos», agregó.

Por su parte, el conseller socialista criticó que no haya previsión alguna para ampliar el número de plazas residenciales en Eivissa pese a que hay 190 personas en lista de espera con una plaza ya adjudicada y 335 esperando su evaluación. «Lleva seis años en el Consell, parece que acaba de llegar. Es una situación muy grave», le echó en cara Torres a Escandell, que le respondió que la dependencia y la creación de nuevas plazas es competencia del Govern. Torres también atribuyó a «la falta de voluntad» del PP, que no se hayan traspaso las residencias a la isla, pero sí en Mallorca y Menorca.