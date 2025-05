Prohens regala a Vox una «victoria moral» a cambio de tener presupuestos

Antes de que se conociera la letra del documento con los acuerdos firmados entre PP y Vox para aprobar los Presupuestos de 2025, Marga Prohens comparecía ante los medios con un discurso tan medido como calculado, sin que nadie más allá de las cúpulas de los partidos conociera los detalles. «Sin renunciar nadie a sus líneas rojas, a la riqueza de la realidad bilingüe de las islas y con respeto innegociable al Estatut de Autonomia», afirma. Pero no ofrece más información. Todo queda aplazado a una posterior rueda de prensa de los portavoces parlamentarios.

El suspense lo rompe la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, que no escatima en munición verbal: «Ahora se abren, porque estaban cerrados a cal y canto. No vamos a parar hasta que tiremos el decreto de mínimos». Sin rodeos, Cañadas anuncia lo que, para su partido, es una «victoria moral y política, sobre todo en la defensa de nuestras fronteras y nuestra soberanía».

Lo que para Prohens fue una «negociación compleja y global basada en el respeto mutuo», para Vox ha sido una exhibición de fuerza. «Hemos condicionado al PP», declara Cañadas con tono triunfalista. Y va más allá: «Esto no es un pacto cualquiera. Es el reflejo de que Vox, con firmeza y sin complejos, ha cambiado las cosas. Hemos puesto las instituciones al servicio de los ciudadanos y no de las ideologías».

«Más que la importancia de las relaciones es la importancia de la estabilidad. He visto buena predisposición para llegar a acuerdos, no solo en presupuestos sino en todas las iniciativas, y he visto esta voluntad de dar continuidad al cambio que expresaron los ciudadanos en las urnas y de entender cuál es la correlación de fuerzas. En el último mes hemos llegado a acuerdos en turismo, vivienda y presupuestos. Lo más importante es la estabilidad para los ciudadanos de Balears», reivindica la presidenta.

«Victoria moral y política»

En la intervención de Cañadas no hay ni un guiño al PP, más allá de los agradecimientos esperados. Todo el foco sobre Vox. El relato es claro: su partido no se había limitado a participar, sino que ha torcido el brazo de sus socios conservadores para imponer su agenda, sobre todo en inmigración y política lingüística.

Prohens intenta enmarcar el acuerdo como un ejercicio de gobernabilidad. Habla de «estabilidad», «correlación de fuerzas» y «cumplimiento del mandato de las urnas». Se refiere a los acuerdos en turismo, vivienda y presupuestos. Pero el relato institucional queda desdibujado frente a la contundencia de Vox, que celebra haber obligado al PP a cruzar líneas que antes parecían intransitables.

La joya del pacto, según Cañadas, está en la educación: el español será lengua vehicular y se acabará con lo que califica como una «dictadura lingüística del catalán». «Aquí no se habla catalán, sino mallorquín», afirma. Y añade: «Hay profesores y niños a los que se impide hablar en español».

La dirigente de Vox deja claro que este no es el final del camino, sino apenas una etapa: «El PP solo nunca habría aprobado estos presupuestos. Les hemos empujado a superar sus miedos». Y remata con una frase que resuena como un dardo en la sede del PP: «Prohens da un paso importante reconociendo que las políticas de Vox son las correctas. Sabemos que los compañeros del PP han sufrido, pero Vox consigue lo que otros ni siquiera se atreven a pedir».

En cuanto a los números concretos, aunque ya los presentó el conseller de Hacienda, Antoni Costa, hace unos meses, el Presupuesto total se establece en 7.469,1 millones de euros, un aumento de 148,4 millones (2%) respecto a 2024. El gasto social, el destinado a educación, salud, servicios sociales y vivienda, será el más alto de la historia (4.438,7 millones de euros), de forma que supera en 216,3 millones el de 2024 (+5,1%).