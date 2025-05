Guerra contra las serpientes en Ibiza

La rivalidad que mantiene Pep Ramis con su vecino debería imitarse masivamente. Ambos se retan a ver quién es capaz de capturar más serpientes, un sano enfrentamiento para combatir la plaga de ofidios en Ibiza. Por ello, Ramis no ha dudado ni un segundo en presentarse a la finca municipal de Can Tomeu, en el barrio de Ca n’Escandell, para hacerse con alguna de las 190 trampas que reparte el Ayuntamiento de Ibiza. Además, la jornada se completa con una charla informativa para maximizar los resultados con este material.

La bióloga del Consorcio de recuperación de la fauna de Balears (Cofib) Sofía López deja claro a todos los presentes que su papel es fundamental. Aunque este organismo del Govern gestiona 1.500 trampas en Ibiza, y otras 400 en Formentera, se topan con un gran obstáculo: «Tenemos el límite de las propiedades privadas», advierte. De ahí estos llamamientos a la participación ciudadana, más aún en plena expansión de los ofidios.

Los voluntarios se llevan las trampas para capturar serpientes. / V.M.

El primer avistamiento en la isla se dio en 2003, con un reptil escondido en un tronco de olivo. Durante más de dos décadas, estos árboles decorativos importados de la Península han sido la vía de entrada de esta invasión. Así y todo, sigue permitida su importación. La única medida que se ha tomado para reducir su impacto es fijar un calendario para evitar la entrada olivos, algarrobos y encinas a Balears durante los periodos de hibernación, puesta o eclosión de huevos.

Inicialmente, las culebras se expandieron por el nordeste y el centro de la isla, la denominada «zona core» por los expertos, donde parecieron quedar acotadas durante largo tiempo. Pero la situación se ha agravado hace un par de años.

«En la zona core, el núcleo donde empezó todo, las serpientes ya se han comido casi todas las lagartijas y cada vez se ven menos micromamíferos. Entonces, ahora se están propagando hacia el sur y el oeste y, de hecho, donde encontramos mayor número de capturas es en Sant Antoni», detalla la bióloga del Cofib.

Por si fuera poco, las serpientes están sorprendidendo a la comunidad científica en Ibiza por su habilidad para nadar. Ya se han capturado en tres islotes, pero se han encontrado indicios de su presencia en cinco. «Hay otros islotes donde no hemos detectado ninguna pista de su presencia, pero en los que, de un año a otro, ha caído la población de lagartijas», lamenta López.

Récords anuales

Para más inri, el año pasado se batieron récords, con 3.072 ejemplares atrapados en Ibiza y 806 en Formentera. ¿Cabe un panorama más desolador? Desde otra perspectiva, el hecho de que cada vez se cojan más, demuestra que las trampas funcionan. Además, el caso de Formentera ha dado resultados más positivos. Allí, de momento, solo se ha expandido una especie, la culebra de escalera (Zamenis scalaris), mientras que Ibiza también está siendo azotada, principalmente, por la de escalera (Hemorrhois hippocrepis).

En la menor de las Pitiusas, la población ha podido acotarse en la Mola. «La serpiente invasora en Formentera tiene un comportamiento mucho menos agresivo con la lagartija», precisa la bióloga del Cofib. Así y todo, no se baja la guardia y se ha puesto especial atención en trampear el entorno de la Savina. Se trata de una medida preventiva por si se ocultara algún reptil en los vehículos que desembarcan en el puerto.

Faltan trampas

Recientemente, la entidad ecologista Amics de la Terra mostró sus críticas, con motivo del Día Europeo de la Red Natura 2000, alertando de que «no hay suficientes trampas para las serpientes». Pueden corroborarlo Mariano Tur y Nieves Ribas, dos josepins que se han acercado a Vila para aprovechar esta oportunidad.

«Hace un año que estamos en lista de espera para conseguir una del Ayuntamiento de Sant Josep. No es de recibo», se resignan. Aún sin trampas, Tur ha cazado «cinco o seis» ofidios en el último año. «Estos no salen en los registros», bromea.

Al igual que ellos, subrayan que toda la gente que vive en el campo debería colaborar en el control de la plaga, sobre todo si, como es su caso viven rodeados de paredes de piedra seca, un refugio ideal para los reptiles. «Lo peor es que ya no aparece ninguna lagartija por allí. Antes les dejábamos agua para que bebieran y siempre veíamos», lamenta Ribas.

Un momento de la charla informativa, con Sofía López flanqueada por los concejales Manu Jiménez y Jordi Grivé. / J.A.C.

¿Hay falta de provisión de estas trampas? Para López, «la magnitud del problema es tan grande y compleja que nunca van a ser suficientes». Lo ejemplifica fácilmente: uno de sus compañeros, que se hace cargo de un núcleo con 80 trampas, el otro día retiró «93 ejemplares en una mañana». «Había cajas con más de una serpiente», comenta sorprendida.

«Esta invasión biológica está en la fase de crecimiento exponencial. Podemos decir que, ahora mismo, estamos en la cresta de la ola», sentencia López. Si sirve de consuelo, después sería el turno de la fase de estabilización, «cuando la población se tiene que estabilizar porque las serpientes ya no tienen recursos tróficos»

La propia finca de Can Tomeu, donde se lleva a cabo el reparto, es un claro ejemplo del avance del problema. «Ca n’Escandell es un barrio que hace frontera con la parte forestal, con lo que se ha convertido en el punto de entrada del municipio», recuerda el concejal de Jardines, Manu Jiménez Roig.

El propio Ayuntamiento ha distribuido ocho trampas por todo este terreno, en el que se encuentran una serie de huertos urbanos para uso de vecinos y entidades cívicas. «El mes pasado, se atraparon 14», detalla Jiménez.

Vila ha adquirido para este año 150 trampas que repartirá entre particulares, a las que se suman otro centenar que le ha cedido el Cofib. «Compraremos otra tanda para seguir repartiendo a los ciudadanos y las empresas que quieran colaborar para parar esta expansión de las serpientes.

Además de las casas de campo, el problema ya afecta a áreas urbanas como Can Misses. José Antonio López vive en una urbanización de este barrio, donde la comunidad de propietarios se compromete desde los últimos años en trampear los jardines y el entorno de la piscina. Por si acaso, él se lleva para instalar alguna más allí y también para una casa familiar en sa Coma.

La apuesta

Aunque Pep Ramis no vive en Vila, él se dio cuenta el año pasado de que la invasión había llegado a la ciudad. «Iba por la calle que pasa por aquí [frente a Can Tomeu] y vi una serpiente. Le pasé por encima, di marcha atrás para rematarla y, aún así, escapó», recuerda.

En cambio, nunca ha llegado a ver ningún reptil libre en su casa de campo en Can Frígoles, muy cerca de un área tan sensible como el Parque Natural de ses Salines: «Me di cuenta de que había culebras porque cada vez veía menos lagartijas».

Así que el año pasado se animó a poner las primeras trampas, una con ratoncito y la otra, sin cebo animal, los mismos modelos que ahora distribuyen en Can Tomeu. «Las dejé a la intemperie y se me fastidiaron», precisa. Ahora viene en busca de repuesto para plantar cara de nuevo a su vecino: «El año pasado, yo cogí trece. Me ganó por una».