Juan Luis Cano, organizador de Pydata Ibiza: «Los algoritmos no rinden cuentas ante nadie, pero las personas sí»

La ponencia que presentará el miércoles en Eivissa se titula ‘¿Dónde están, que yo las vea? Mapeando 10.000 viviendas turísticas ilegales en Python’, y creo que nace de una iniciativa para exponer los alquileres ilegales en la ciudad de Madrid. ¿En qué consistió ese proyecto?

Lo que voy a contar en la charla es un proyecto que hice con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) el año pasado. Estuvimos mirando datos abiertos, tanto a nivel autonómico como municipal. En la Comunidad de Madrid, las personas que quieran operar una vivienda de uso turístico tienen que hacer una declaración responsable que debe incluir ciertos requisitos que no se verifican inmediatamente. En el ámbito municipal, para conceder una licencia debe de tener, además de la declaración responsable, unos requisitos arquitectónicos y cumplir algunas reglas sobre dónde puede estar la vivienda de uso turístico: que tenga accesos independientes, que cumpla la normativa de salidas contra incendios, etcétera. Y lo que vimos es que en el registro autonómico de declaraciones responsables había más de 11.000 viviendas de uso turístico registradas mientras que sólo había 1.008 licencias urbanísticas concedidas por el Ayuntamiento. Esto todo con datos públicos del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. Estaba claro que si hay 11.000 peticiones registradas y sólo 1.000 licencias, tenía que haber unas 10.000 viviendas registradas que estaban operando sin licencia.

Es una cifra aproximada, porque usaron exclusivamente las peticiones aceptadas con una declaración responsable. También hay quien opera como alquiler turístico sin hacer ni siquiera eso.

Efectivamente. Todo esto sin tener en cuenta viviendas que puede haber sin estar registradas en Airbnb o en Booking. Sólo con datos oficiales. Lo que hicimos fue combinar estas fuentes de datos, que tenían todas un campo de dirección postal, pero que estaban escritos de maneras dispares. Hubo que hacer limpieza de datos y utilizar otras fuentes como el callejero oficial de Madrid. Al final consolidamos todo eso y dimos con una lista de 10.134 viviendas de uso turístico que estaban operando sin licencia y desde la Fravm las denunciamos todas.

Esto es una montaña enorme de datos, pero se supone que para eso sirven las herramientas de la Inteligencia Artificial (IA), para procesarlos todos y darles un sentido.

Lo interesante es que cuando me puse en contacto con la Fravm y les dije que tenía esta idea, ellos me dieron un plazo de una semana para darles un listado completo y así poder ajustarnos al calendario que tenían ellos. Hacer toda esa comprobación de 11.000 registros a mano habría sido inviable. Gracias a herramientas de procesamiento de datos, que son herramientas abiertas basadas en el lenguaje Python, pudimos automatizar la gran mayoría de ese proceso y cumplir los plazos que nos habíamos fijado.

¿Qué es el Python?

Es el lenguaje de programación más utilizado a día de hoy. Es abierto, eso quiere decir que cualquier persona lo puede instalar y aprender. Se distingue porque es fácil de aprender comparado con otras alternativas y es el lenguaje principal con el que se están inscribiendo todas las aplicaciones de inteligencia artificial, con lo cual ha tenido un papel muy relevante en el desarrollo tecnológico de los últimos años. Además, tiene una comunidad muy fuerte en España.

¿Qué diferencia hay entre este trabajo y uno parecido de mapeo de viviendas turísticas que ha publicado Eldiario.es?

Yo creo que ellos han utilizado herramientas y fuentes de datos diferentes. En el caso de Eldiario.es han utilizado datos del Instituto Nacional de Estadística, que son datos agregados, yo creo que, como máximo, a nivel de sección censal, entonces lo que ellos pueden crear es un mapa de calor. La diferencia con el trabajo que nosotros hemos hecho es que gracias a estas fuentes abiertas hemos podido ubicar exactamente dónde estaban estas 10.134 viviendas.

¿Estaría dispuesto a colaborar con administraciones públicas que requieran sus servicios para realizar otro mapeo de las viviendas ilegales en su territorio?

Por supuesto. Me consta que el Ministerio de Consumo está haciendo un mapeo bastante importante de estas viviendas y que distintas administraciones regionales incluso han adquirido herramientas para poder hacer un seguimiento. Yo estoy 100% abierto a colaborar y creo que es importante que desde la sociedad civil se ofrezcan ese tipo de opor tunidades para solucionar este problema tan complejo.

¿Ha contactado con usted alguna administración de Eivissa?

Creo que los organizadores del evento del próximo miércoles han invitado a diversas personalidades del Consell y del Ayuntamiento de Eivissa. Con lo cual, espero y deseo que vengan a la charla y que en el networking que tendremos después en el Casino lo podamos hablar con calma.

La IA está en el centro del debate público. Tenemos los que la ven como una herramienta con posibilidades infinitas y los que consideran que es una amenaza seria si se usa con fines espúreos.

El debate lo centra la inteligencia artificial generativa, que es la gran novedad de los últimos años con ChatGPT y otros competidores. Es indudable su utilidad y prueba de ello es la enorme cantidad de usuarios que tienen. Pero a mí sí que me gustaría resaltar sus riesgos. Todas las empresas que producen estas herramientas de inteligencia artificial generativa pierden muchísimo dinero, pierden miles de millones de dólares cada año, con lo cual está bastante claro que están siguiendo una estrategia de hacer que la gente dependa de estas herramientas para, en algún momento, subir precios o insertar anuncios. Creo que es importante que no nos dejemos llevar por esos cantos de sirena antes de adoptar determinado tipo de herramientas. Y aparte de eso, el consumo de recursos, tanto de energía como de agua, para refrigerar los centros de datos que necesitan estos sistemas es totalmente desmedido. De hecho, las grandes tecnológicas tenían a principios de la década pasada ciertos compromisos climáticos de reducción de emisiones, pero en el momento que ha aparecido la vía generativa, todos esos compromisos se han roto, su nivel de emisiones no se está bajando sino que está subiendo, y empresas grandes están incluso valorando reabrir redes nucleares para abastecerse de la energía que necesitan. Creo que es importante que tengamos también ese debate en mente. Siento dar un mensaje así, un poco pesimista, pero así es como lo veo.

Habla de la IA generativa, porque supongo que en materia de procesamiento de datos, la inteligencia artificial ya hace tiempo que funciona.

Lo que entendemos por inteligencia artificial es algo muchísimo más amplio. Es un campo que tiene ya 60 años de historia desde el punto de vista académico. Se vienen utilizando partes de la inteligencia artificial, como el aprendizaje automático, para todo tipo de usos empresariales y es algo que aporta mucho valor. Es la IA generativa la que tiene características especiales en cuanto al consumo de recursos, con necesidades y costes ingentes.

¿De qué manera estas herramientas podrían servir para hacer que la Administración funcione mejor?

Lo importante es empezar desde abajo. Al final, todas las inteligencias artificiales generativas lo que necesitan es un acceso estructurado a los datos. Si te basas en unas hojas Excel que no son muy accesibles va a ser muy complicado introducir cualquier tipo de inteligencia artificial. Con lo cual es importante poner el foco en la modernización de las administraciones desde el punto de vista de la digitalización de los procesos.

¿Qué regulación cree que debería tener la IA en la Unión Europea?

La inteligencia artificial tiene que acompañar a los humanos. Hay gente que sigue pensando en que la IA va a desplazar a los humanos, pero el enfoque debe ser que está aquí para ayudarnos. Desde el punto de vista regulatorio, hay que garantizar que la IA no tome decisiones sobre la vida de la gente de manera independiente, sino que es una herramienta que ayuda pero que son las personas las que deben emitir los juicios de valor, porque las personas sí que tienen que rendir cuentas, cosa que en una máquina o un algoritmo es mucho más difícil. El enfoque tiene que estar ahí.

Da un poco de miedo pensar que sea un algoritmo quien decida quién va primero en la lista de espera de un quirófano, para recibir un órgano o un tratamiento, por ejemplo.

Hay muchos algoritmos ya que toman decisiones en el Estado. La plataforma Civio ha estado peleando para tener información sobre algunos de estos algoritmos. Por ejemplo, los que deciden si se ofrece el ingreso mínimo vital o los que deciden sobre ciertas condiciones de la gente que está en prisión. Los algoritmos ya rigen nuestra vida y lo que necesitamos es tener información de cómo se están tomando esas decisiones. Porque el problema que tienen las IA es que a veces codifican sesgos que pueden estar ocultos. Entonces, sobre todo si vienen de una cultura ajena, como puede ser de Estados Unidos, hay que tener mucho cuidado. La transparencia y la observabilidad son súper importantes y una vez que garanticemos eso, yo sí que soy optimista en que la IA puede ayudar.

Es el tercer año en el que organizan charlas sobre IA y datos abiertos en Ibiza.

El evento que se llama Pydata Ibiza y es una iniciativa gratuita y abierta al público. Formamos parte de una red internacional de comunidad impulsada por la organización estadounidense sin ánimo de lucro NumFOCUS, y somos más de 200.000 personas en 160 comunidades locales repartidas por 60 países. En España hay varias de estas comunidades. En Eivissa este va a ser el tercer evento y esperamos que pueda haber muchos más.

