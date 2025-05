“Iberia nos ha cancelado dos vuelos y no nos ha dado ninguna solución para llegar a Palma desde Ibiza”

“Teníamos que viajar el viernes para estar hoy en el Campeonato de Baleares de gimnasia rítmina, pero Iberia nos ha cancelado dos vuelos y no nos ha dado ninguna solución para llegar a Palma a tiempo”. Es la denuncia que hace una de las madres de las niñas que este sábado debían participar en la competición y que se han quedado en tierra, en Ibiza, sin poder viajar por la cancelación de los vuelos. “No cancelaron uno, no, los dos”, comenta Patricia Clapés, peluquera, que ejerce de portavoz del grupo.

La expedición del equipo, formada por cerca de medio centenar de personas entre deportistas, entrenadoras, familias y algunos jueces de este deporte, viajaba repartida en dos vuelos: el IB2537 que debía despegar del aeropuerto de Ibiza el viernes a las 19.40 horas y el IB2525, que se supone que volaba rumbo a Mallorca a las 20.45 horas. Ninguno de los dos, según denuncian desde el equipo, despegó.

La primera tanda de viajeras llegaron al aeropuerto de Ibiza con tiempo de sobra, sacaron las tarjetas de embarque y pasaron el control de seguridad. Nada más llegar a la zona de embarque y consultar las pantallas se encontraron con una sorpresa: “Decía que estaba retrasado y que saldría a las nueve de la noche”. Se lo tomaron con filosofía y se fueron a tomar un café. “Pensamos que salía tarde, pero que salía”, comenta la madre.

Los dos vuelos cancelados

Al cabo de un rato, cuando la segunda parte de la expedición ya había llegado al aeropuerto, alguien, mirando aplicaciones y páginas de seguimiento de vuelos, lanzó la voz de alarma: “Aquí pone que el vuelo está cancelado, no retrasado”. En ese momento, volvieron a comprobar las pantallas y entonces sí que lo que vieron no se lo podían creer: “Los dos vuelos estaban cancelados”.

En ese momento, las entrenadoras se dirigieron pitando al mostrador de Iberia para ver qué solución les daban, ya que tenían que estar este sábado por la mañana en Mallorca para la competición. Allí se encontraron con una cola larguísima de gente, todos los afectados por la cancelación de los dos vuelos. Mucha gente de Ibiza, pero también turistas y personas de Mallorca que volvían a su casa. “Tuvieron que hacer tres cuartos de hora de cola, que esa es otra, se cancelan dos vuelos y apenas hay personal para atender el mostrador”, denuncia. La explicación que les dieron: una avería. En los dos aviones.

“La única opción que nos daban era volar el sábado a las 18 horas. Era imposible, hubiéramos llegado con la competición ya acabada”, critica. Intentaron que colocaran a parte de la expedición —“al menos a las niñas que competían”— en dos vuelos a Palma que había después —“uno a las 21.40 y otro a las 23 horas”—, pero les dijeron que era imposible porque ya iban llenos. Lo mismo para los previstos el mismo sábado por la mañana.

Las lágrimas de las gimnastas

“Imagina el disgusto de las niñas. Se pusieron a llorar. No se lo podían creer. Todo un año trabajando para este momento y no poder ir al campeonato porque cancelan dos vuelos y la compañía no te da ninguna solución”, comenta esta madre. “La federación no puede cambiar todo un campeonato, al que van deportistas de todas las islas porque los vuelos no salgan”, indica. La única opción que les ha dado la federación es que las niñas compitan desde Ibiza, actuaciones que se podrán ver en Mallorca a través de Zoom. “Pero no es lo mismo, no se ven los detalles de los pies, por ejemplo, y otros aspectos que deben verse bien para valorar un ejercicio”, comenta. Además, únicamente podrán competir las que participan en individual y las de equipos que estén todas en una misma isla, cosa que no será posible. “Hay familias que se marchaban para todo el fin de semana, se habían ido en barco o en avión, pero por la mañana, y ya están allí. Pero en un ejercicio de trío no se puede hacer si una está en Mallorca y las otras dos en Ibiza”, justifica.

Algunas de las gimnastas, esta mañana en Sa Blanca Dona / P. Clapés

Lo único que les ha dicho Iberia a los afectados es que tienen que presentar reclamación. Dan por hecho que les devolverán el dinero del billete, “pero, ¿todo lo demás?”. Y es que tenían pagada la noche de hotel del viernes y el autobús para los traslados. “Yo, para mí y mis dos hijas había pagado unos 700 euros”, afirma la portavoz del grupo, visiblemente indignada. En su caso, además, hay que sumar las pérdidas que implica cerrar su peluquería un sábado. “No entiendo que dejen tirada a tanta gente y no te den una solución, aunque sea poner un vuelo extra o ayer por la noche o esta mañana”, denuncia.

Este diario ha intentado ponerse en contacto con la aerolínea, pero en las oficinas, al ser fin de semana, no contestan.