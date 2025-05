La gran sorpresa durante la apertura de UNVRS en Ibiza

Ibiza ha sido este viernes el escenario de "una nueva era en el ocio nocturno", como sellos describen, con la inauguración oficial de UNVRS, el primer hyperclub del mundo. La apertura se ha celebrado con una fiesta de 12 horas ininterrumpidas que comenzó el viernes por la noche y que estaba previsto que se extendiera hasta el mediodía del sábado, reuniendo a turistas y residentes que han llenado la pista desde la noche hasta bien entrada la mañana.

El evento inaugural no escatimó en espectáculo: luces hipnóticas, acrobacias aéreas y una producción técnica de primer nivel marcaron el ritmo de una noche que quedará en la memoria de los asistentes. A través de su cuenta oficial de Instagram, UNVRS compartió algunos de los momentos más impactantes de la noche, incluyendo fragmentos de los shows visuales y escénicos.

Sin embargo, la gran sorpresa llegó bien entrada ya la madrugada, cuando Will Smith apareció inesperadamente en uno de los reservados del club para saludar al público, desatando la euforia entre los presentes. La estrella de Hollywood no solo fue parte de la fiesta, sino también el rostro de la campaña promocional del nuevo club, que lanzó un vídeo junto a Yan Pissenem, fundador de The Night League y cerebro detrás de otros gigantes del ocio ibicenco como Ushuaïa Ibiza y Hï Ibiza, en colaboración con el Grupo Empresas Matutes.

En el vídeo promocional, Smith interpretaba una divertida historia que conecta con un fenómeno viral ocurrido en julio del año pasado, cuando se difundió una grabación de un supuesto avistamiento de OVNI desde el mirador de es Vedrà. En el clip, el actor “resuelve el misterio” y acaba en las obras de lo que hoy es UNVRS, donde Pissenem le muestra los entresijos del nuevo proyecto bajo la emblemática cúpula de las antiguas discotecas Ku y Privilege.