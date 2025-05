Gastronomía japonesa en cajitas, en el IES Isidor Macabich

En España es habitual la imagen de los niños y niñas que estudian en los colegios e institutos acompañados en los recreos con sus bocatas de pan de barra bien envueltos. En el ámbito universitario y laboral la opción preferida suelen ser las fiambreras con comida elaborada previamente en casa. En cambio, en la cultura japonesa lo típico son los bentos, unos recipientes similares a los tápers, pero en el caso de los primeros, la comida es asiática, está compartimentada y hay una mayor variedad de platos. La diferencia entre ambas culturas es evidente en este sentido. Se trata de dos formas de vivir la vida totalmente contrapuestas. A pesar de ello, los 16 jóvenes alumnos del primer curso del Grado Básico de Cocina del instituto Isidor Macabich de Vila han decidido integrar esta costumbre gastronómica al propio centro educativo. Lo hacen a través de una práctica en la que preparan por primera vez unos bentos. Estos tienen al atún rojo como ingrediente principal.

El bento confeccionado por los estudiantes del Macabich incluye, entre otros ingredientes y platos, una ración de sushi battera (tipo de sushi originario de Osaka), maki roll de atún clásico, ensalada de algas con fideos, sunomono (aperitivo típico de Japón) o tartar. A ello, hay que sumarle el postre: un rollito vietnamita con relleno de fruta de fresa, manzana, kiwi y mango, además de una gelatina con fruta de la pasión. Eso sí, una de las responsables de la iniciativa reconoce que se llegó a «plantear hacer un ponche de fruta, pero que está idea quedó descartada, ya que para cocineros que se encuentran en fase de aprendizaje es todavía un plato demasiado complicado de preparar».

Los aprendices de futuros cocineros llevan «toda la semana [desde el lunes hasta el viernes ] aprendiendo un poco sobre cocina japonesa», tal y como indica una de las encargadas del proyecto culinario en uno de los pocos momentos libres que tiene a lo largo de la frenética mañana.

«Muy chula»

Alumnos participantes en el taller, como Aarón Lozano, hacen un análisis positivo de la experiencia: «Es una iniciativa muy chula, ya que me ha servido para aprender un poco sobre un tipo de cocina tan distinta a la nuestra como es la japonesa. Es muy guay lo que hemos cocinado [en el caso de Lozano se ha encargado junto a un grupo de compañeros de preparar la ensalada japonesa]. Me gustan talleres como este, ya que al principio de curso no tenía las expectativas demasiado altas, pero disfruto participando en jornadas tan entretenidas como esta, que van más allá de la cocina tradicional española».

A escasos metros de Lozano se encuentra su compañera Luján Vera. Ella es una de las responsables de la elaboración del postre, por lo que desconoce con exactitud la preparación de aquellos platos que contienen atún rojo. Vera, con una tímida sonrisa, admite su «disfrute» en este proyecto, aunque confiesa su «preferencia por la cocina española». «A mí me gusta más la gastronomía de aquí», reconoce, entre risas y con total naturalidad, la joven estudiante, que añade: «No ha sido demasiado complicado el proceso de elaboración del postre, pero al tener poco tiempo para prepararlo, he sufrido un poco de presión. Eso sí, me ha gustado esta actividad, en la que hemos tenido que cuidar minuciosamente cada detalle».

Se han vendido aproximadamente una cincuentena de encargos para profesores y alumnado del propio centro y cada uno de los bentos incluye un poema y está envuelto con un haiku (composición poética originaria de Japón que consta de tres versos de cinco, siete y cinco sílabas). Esto tiene una explicación, según relata un docente del departamento de Literatura y Lengua Castellana del Macabich, Salvador Ortiz: «Es un proyecto multidisciplinar. Esta es la razón por que hemos querido ir más allá de la gastronomía y hemos incluido la cultura literaria de la mano de fragmentos de poemas como el de ‘Riba’ del autor ibicenco Marià Villangómez Llobet».